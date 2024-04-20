Началась предрегистрация в зрелищной игре Lost Crown

Компания EspritGames объявила об открытии предварительной регистрации в динамичной игре Lost Crown.

В игре красивая графика и зрелищные спецэффекты, но главное — в ней нет гринда! При желании можно поручить героям автоматически собирать нужные ресурсы.

По словам разработчиков, для победы над противниками (в том числе другими игроками) придется создавать умные стратегии.

Кстати, при входе в игру каждый герой получит бесплатные ресурсы и некие «мега-привилегии»! Поэтому лучше заранее зарегистрироваться, чтобы на старте получить подарок.

Все подробности можно узнать по ссылке.

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