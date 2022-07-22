Над MMO по League of Legends работает автор книг во вселенной Warhammer 40,000

Продюсер MMO во вселенной League of Legends Грег Стрит, также известный как Ghostcrawler, подтвердил, что над лором и историями игры работает писатель Грэм Макнилл.
Он трудится в Riot Games в качестве ведущего сценариста в Riot Games с 2015 года. Так, он приложил руку к историям Кай’Сы, Кейтлин и других персонажей.
Кроме того, Грэм известен как автор многих романов во вселенной Warhammer 40,000. Он писал и продолжает писать в сериях «Ересь Хоруса», «Железные воины», «Орден Ультрамаринов» и не только.
Любопытно, что лором и историями MMO по League of Legends также занимается Энтони Рейнольдс — еще один автор книг по Warhammer 40,000.
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