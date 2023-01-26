Netflix: «Мы никогда не закрываем успешные сериалы»

Netflix на фоне критики со стороны фанатов заявил, что никогда не закрывает действительно успешные проекты — с финансовой точки зрения.

Ранее онлайн-кинотеатр закрыл ряд сериалов, в числе которых «1899» от авторов «Тьмы», чему не обрадовались зрители.

Многие из этих сериалов сделаны с любовью, но привлекают очень скромную аудиторию при очень высоких бюджетах. Если у проекта небольшая аудитория, то и бюджеты у него должны быть соответствующими. В таком случае такие сериалы можно выпускать бесконечно.

Напомним, «1899» тепло встретили как зрители, так и критики. Однако особой популярности в сервисе шоу не снискало.