Netflix: «Мы никогда не закрываем успешные сериалы»

Netflix на фоне критики со стороны фанатов заявил, что никогда не закрывает действительно успешные проекты — с финансовой точки зрения.
Ранее онлайн-кинотеатр закрыл ряд сериалов, в числе которых «1899» от авторов «Тьмы», чему не обрадовались зрители.
Многие из этих сериалов сделаны с любовью, но привлекают очень скромную аудиторию при очень высоких бюджетах. Если у проекта небольшая аудитория, то и бюджеты у него должны быть соответствующими. В таком случае такие сериалы можно выпускать бесконечно.
Напомним, «1899» тепло встретили как зрители, так и критики. Однако особой популярности в сервисе шоу не снискало.
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Редактор
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