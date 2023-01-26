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    Новости

    Netflix: «Мы никогда не закрываем успешные сериалы»

    26 января 2023
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    26.01.2023
    1799
    0 минут на чтение
    Netflix 3

    Netflix на фоне критики со стороны фанатов заявил, что никогда не закрывает действительно успешные проекты — с финансовой точки зрения.

    Ранее онлайн-кинотеатр закрыл ряд сериалов, в числе которых «1899» от авторов «Тьмы», чему не обрадовались зрители.

    Многие из этих сериалов сделаны с любовью, но привлекают очень скромную аудиторию при очень высоких бюджетах. Если у проекта небольшая аудитория, то и бюджеты у него должны быть соответствующими. В таком случае такие сериалы можно выпускать бесконечно.

    Напомним, «1899» тепло встретили как зрители, так и критики. Однако особой популярности в сервисе шоу не снискало.

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