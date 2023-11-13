Netflix показал новый трехминутный трейлер картины Зака Снайдера «Мятежная Луна». Первая часть двухсерийной (пока что) эпопеи, получившая подзаголовок «Дитя огня», появится на стриминге 22 декабря, вторая часть выйдет в апреле следующего года.

Действие фильма разворачивается на мирной сельскохозяйственной луне Вельд. Однажды на планете высаживаются возглавляемые адмиралом Артикулом Ноблом войска жестокого Империума. Солдаты намереваются отобрать у жителей весь урожай, обрекая местных на голодную смерть, но крестьяне не намерены сдаваться без боя. Фермер Гуннар и бывший воин Кора, поселившаяся на планете, отправляются на поиски воинов, способных бросить вызов Империуму.

В местной помеси «Звёздных войн» с «Великолепной семеркой» играют София Бутила, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм и Рэй Фишер.

Идея фильма возникла у Снайдера ещё в восьмидесятых годах, когда он учился в университете. Зак тогда задумал снять «Грязную дюжину в космосе», потом проект превратился в «Семь самураев в космосе». Среди других источников вдохновения «Великолепная семерка», «Три Амигос!», «В поисках Галактики» и «Приключения Флика». В 2012 году Снайдер пытался пристроить эту идею Кэтлин Кеннеди, но после покупки Lucasfilm студией Disney решил поместить действие истории в собственный мир.