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    Новости

    Netflix показал новый трехминутный трейлер картины Зака Снайдера «Мятежная Луна»

    13 ноября 2023
    Фото аватара
    13.11.2023
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    Netflix показал новый трехминутный трейлер картины Зака Снайдера «Мятежная Луна» 1

    Netflix показал новый трехминутный трейлер картины Зака Снайдера «Мятежная Луна». Первая часть двухсерийной (пока что) эпопеи, получившая подзаголовок «Дитя огня», появится на стриминге 22 декабря, вторая часть выйдет в апреле следующего года.

    Действие фильма разворачивается на мирной сельскохозяйственной луне Вельд. Однажды на планете высаживаются возглавляемые адмиралом Артикулом Ноблом войска жестокого Империума. Солдаты намереваются отобрать у жителей весь урожай, обрекая местных на голодную смерть, но крестьяне не намерены сдаваться без боя. Фермер Гуннар и бывший воин Кора, поселившаяся на планете, отправляются на поиски воинов, способных бросить вызов Империуму.

    В местной помеси «Звёздных войн» с «Великолепной семеркой» играют София Бутила, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм и Рэй Фишер.

    Идея фильма возникла у Снайдера ещё в восьмидесятых годах, когда он учился в университете. Зак тогда задумал снять «Грязную дюжину в космосе», потом проект превратился в «Семь самураев в космосе». Среди других источников вдохновения «Великолепная семерка», «Три Амигос!», «В поисках Галактики» и «Приключения Флика». В 2012 году Снайдер пытался пристроить эту идею Кэтлин Кеннеди, но после покупки Lucasfilm студией Disney решил поместить действие истории в собственный мир.

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    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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