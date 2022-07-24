Netflix представил дебютный трейлер адаптации «Песочного человека» Нила Геймана

На Comic-Con в Сан-Диего Netflix показал дебютный трейлер сериала «Песочный человек» по одноименному комиксу Нила Геймана.
Шоу рассказывает о повелителе снов Морфее, который был пленён неким оккультистом на многие годы, и после освобождения ему предстоит вернуть былую силу и навести порядок в мирах. Морфея сыграет Том Старридж, а Люцифера — Гвендолин Кристи.
11 эпизодов первого сезона охватят события арок из первого тома: «24 часа», съезд серийных убийц, встречу с Джоном Константином, путешествие в Ад и встречу со Смертью.
Шоураннером выступает Аллан Хейнберг, работавший над «Анатомией страсти» и «Сексом в большом городе». Также над сериалом работает автор оригинального комикса Нил Гейман — в качестве исполнительного продюсера.
Сериал выйдет 5 августа.
Постер
Netflix также опубликовал кадры из трейлера.
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