Netflix представил дебютный трейлер адаптации «Песочного человека» Нила Геймана

На Comic-Con в Сан-Диего Netflix показал дебютный трейлер сериала «Песочный человек» по одноименному комиксу Нила Геймана. Шоу рассказывает о повелителе снов Морфее, который был пленён неким оккультистом на многие годы, и после освобождения ему предстоит вернуть былую силу и навести порядок в мирах. Морфея сыграет Том Старридж, а Люцифера — Гвендолин Кристи.

11 эпизодов первого сезона охватят события арок из первого тома: «24 часа», съезд серийных убийц, встречу с Джоном Константином, путешествие в Ад и встречу со Смертью.

Шоураннером выступает Аллан Хейнберг, работавший над «Анатомией страсти» и «Сексом в большом городе». Также над сериалом работает автор оригинального комикса Нил Гейман — в качестве исполнительного продюсера.

Сериал выйдет 5 августа.

Постер

Netflix также опубликовал кадры из трейлера.