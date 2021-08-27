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    Новости

    Netflix заказал сиквел «Бессмертной гвардии» — боевика с Шарлиз Терон

    27 августа 2021
    27.08.2021
    343
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    Netflix заказал сиквел «Бессмертной гвардии»

    Netflix подтвердил, что запускает в работу сиквел «Бессмертной гвардии» — фантастического боевика с Шарлиз Терон в главной роли.

    Пока что сервис не назначил ни даты съёмок, ни даты выхода. Но постепенно формируется съёмочная команда. Режиссёром назначили постановщицу Викторию Махони (работала над «Страной Лавкрафта» и девятым эпизодом «Звёздных войн»). Джина Принс-Байтвуд, снявшая первую часть, занята другими картинами, но в работе над сиквелом она займёт должность продюсера. К своим ролям, помимо Терон, вернутся Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг и Вероника Нго.

    «Бессмертная гвардия» основана на одноимённом комиксе Грега Руки и Леандро Фернандеса. Фильм рассказывает про команду бессмертных воинов, проживших на Земле уже несколько веков. Правда, в современном мире им тяжелее скрывать своё существование, и скоро на них обращает внимание директор одной из международных фармакологических корпораций.

    Картина вышла на Netflix летом 2020-го и стала пандемийным хитом. Джина Принс-Байтвуд рассказывала, что экранизация планировалась как трилогия. Видимо, сервис решил претворить задумку в жизнь.

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     Алексей Ионов |  16.07.2020

    Зрелищный боевик с Шарлиз Терон радует оригинальными драками и отличным кастом, но страдает от неидеального сценария и затянутости.

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