Netflix заказал сиквел «Бессмертной гвардии» — боевика с Шарлиз Терон

Netflix подтвердил, что запускает в работу сиквел «Бессмертной гвардии» — фантастического боевика с Шарлиз Терон в главной роли.

Пока что сервис не назначил ни даты съёмок, ни даты выхода. Но постепенно формируется съёмочная команда. Режиссёром назначили постановщицу Викторию Махони (работала над «Страной Лавкрафта» и девятым эпизодом «Звёздных войн»). Джина Принс-Байтвуд, снявшая первую часть, занята другими картинами, но в работе над сиквелом она займёт должность продюсера. К своим ролям, помимо Терон, вернутся Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг и Вероника Нго.

«Бессмертная гвардия» основана на одноимённом комиксе Грега Руки и Леандро Фернандеса. Фильм рассказывает про команду бессмертных воинов, проживших на Земле уже несколько веков. Правда, в современном мире им тяжелее скрывать своё существование, и скоро на них обращает внимание директор одной из международных фармакологических корпораций.

Картина вышла на Netflix летом 2020-го и стала пандемийным хитом. Джина Принс-Байтвуд рассказывала, что экранизация планировалась как трилогия. Видимо, сервис решил претворить задумку в жизнь.