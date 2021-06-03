    3
    Новости

    Netflix закрыл «Наследие Юпитера». И запустил сериал про суперзлодеев в той же вселенной

    3 июня 2021
    03.06.2021
    1210
    1 минута на чтение
    Netflix закрыл «Наследие Юпитера». И запустил сериал про суперзлодеев в той же вселенной

    Netflix объявил о закрытии супергеройского сериала «Наследие Юпитера» — спустя месяц после выхода проекта. При этом сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошёлся формулировкой вроде «отказаться от услуг актёров и превратить сериал в антологию».

    Онлайн-кинотеатр и дальше планирует развивать вселенную Марка Миллара, но теперь уже в игровом сериале Supercrocks, который посвящён суперзлодеям. Создатели наберут новый актёрский состав.  Кроме того, в производстве у Netflix находится одноимённый аниме-сериал, который тоже посвящён злодеем. Пока что нет подробностей о том, какие персонажи где появятся.

    Supercrocks описывается как «возвращение в мир „Наследия Юпитер“», где в центре окажется разношёрстная команда суперзлодеев, мошенников и громил, которые вместе собираются совершить ограбление века. Их цель — доказать, что преступления окупаются. Даже если на пути окажутся супергерои.

    По данным инсайдеров, первый сезон из восьми эпизодов обошёлся Netflix в 200 миллионов долларов — примерно по 25 миллионов на эпизод, что сопоставимо с сериалами Marvel Studios или их полнометражными картинами.

    «Наследие Юпитера» — одноимённая экранизация комикса Марка Миллара, которая рассказывала о конфликте между старым поколением супергероев (благородные защитники мира) и новым (их больше волнует слава и известность).

    Читайте также

    Сериал «Наследие Юпитера» — почти античная трагедия в супергеройском жанре 2

    Сериал «Наследие Юпитера» — почти античная трагедия в супергеройском жанре

     Игорь Хованский |  26.05.2021

    Очередной сериал, поднимающий темы великой силы и великой ответственности. Удалось ли ему сказать хоть что-то новое?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»
    0
    85252
    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»

    Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде завоевать для человечества новые территории.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 14
    0
    59770
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021

    Н. К. Джемисин, Гарет Ханрахан, Гарет Пауэлл, Майлз Кэмерон,  Питера Гамильтон и Франсуа Баранже.

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 
    0
    111738
    Роберт Маккаммон «Слышащий»: телепат против гангстеров во время Великой депрессии

    Мистический триллер в декорациях классического американского нуара.

     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника от создателей «Робоцыпа» 5
    0
    114392
     «МОДОК»: новый сериал Marvel про суперзлодея-неудачника для бумеров

    Есть ли у проекта шансы на фоне «Неуязвимого» и «Харли Квинн»? И как удержать семью от развода, если ты всесильный суперзлодей?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    348843
    Читаем книгу: Ребекка Куанг «Пылающий бог»

    Эффектное завершение трилогии «Опиумная война».

    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса
    0
    174553
    «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»: детский сериал против мрачного комикса

    Трудно поверить, что это экранизация темного постапокалиптического комикса, где поднимались религиозные темы!

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь 1
    0
    219793
    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

    Это совокупность из 370 наблюдений за 20 лет.

    Александр Пелевин «Покров-17»
    0
    218799
    Александр Пелевин «Покров-17»: Пелевин, да другой

    Рассказываем, что это за постмодернизм, при чём здесь «Внутри Лапенко» и кто такие ширлики.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить