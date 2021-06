Netflix закрыл «Наследие Юпитера». И запустил сериал про суперзлодеев в той же вселенной

Netflix объявил о закрытии супергеройского сериала «Наследие Юпитера» — спустя месяц после выхода проекта. При этом сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошёлся формулировкой вроде «отказаться от услуг актёров и превратить сериал в антологию».

Онлайн-кинотеатр и дальше планирует развивать вселенную Марка Миллара, но теперь уже в игровом сериале Supercrocks, который посвящён суперзлодеям. Создатели наберут новый актёрский состав. Кроме того, в производстве у Netflix находится одноимённый аниме-сериал, который тоже посвящён злодеем. Пока что нет подробностей о том, какие персонажи где появятся.

Supercrocks описывается как «возвращение в мир „Наследия Юпитер“», где в центре окажется разношёрстная команда суперзлодеев, мошенников и громил, которые вместе собираются совершить ограбление века. Их цель — доказать, что преступления окупаются. Даже если на пути окажутся супергерои.

По данным инсайдеров, первый сезон из восьми эпизодов обошёлся Netflix в 200 миллионов долларов — примерно по 25 миллионов на эпизод, что сопоставимо с сериалами Marvel Studios или их полнометражными картинами.

Also, per sources, Jupiter's Legacy cost around $200 MILLION, reshoots and everything included, so this is a sizeable loss. https://t.co/z2BkndkIaH

— Borys Kit (@Borys_Kit) June 2, 2021