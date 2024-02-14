НФ-сериал «Вторжение» продлили на третий сезон

Apple TV+ решил продлить научно-фантастический сериал «Вторжение» от Дэвида Вейла и Саймона Кинберга.

Последний отметил, что продолжение будет еще более масштабным, а ставки вырастут по сравнению с первыми двумя сезонами.

Я очень горд первыми двумя сезонами и тем, какими они вышли благодаря поддержке Apple TV+, касту и команде.

Напомним, сериал рассказывает о вторжении инопланетян на Землю с точки зрения разных людей, разбросанных по всему миру.

Второй сезон вышел в конце лета 2023 года. И, судя по всему, у него хорошие показатели.