НФ-сериал «Вторжение» продлили на третий сезон

Apple TV+ решил продлить научно-фантастический сериал «Вторжение» от Дэвида Вейла и Саймона Кинберга.
Последний отметил, что продолжение будет еще более масштабным, а ставки вырастут по сравнению с первыми двумя сезонами.
Я очень горд первыми двумя сезонами и тем, какими они вышли благодаря поддержке Apple TV+, касту и команде.
Напомним, сериал рассказывает о вторжении инопланетян на Землю с точки зрения разных людей, разбросанных по всему миру.
Второй сезон вышел в конце лета 2023 года. И, судя по всему, у него хорошие показатели.
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