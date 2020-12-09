Нил Бломкамп снял сверхъестественный хоррор во время пандемии

Неожиданными новостями о работе режиссёра Нила Бломкампа («Район №9», «Робот по имени Чаппи») поделился Deadline. По данным издания, постановщик во время пандемии без громкого шума отснял свой новый полнометражный фильм — первый со времён 2015 года.

Название картины и детали сюжета держатся в секрете, но источники говорят, что Бломкамп снял тот фильм, который всегда хотел сделать. Работу над проектом планируют завершить весной 2021 года. Над картиной работали AGC Syudios.

Позже Бломкамп займётся фильмом «Инферно», который собирался снять ещё в этом году, но из-за пандемии работу над ним перенесли на 2021-й.

Ранее постановщик отказался снимать новую версию «Робокопа» в пользу своей новой ленты.