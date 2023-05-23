Новостной подкаст: Mortal Kombat, Diablo IV, «Футурама», «Создатель» и Сандерсон

В эфире — следующий новостной спецвыпуск подкаста «Мира фантастики». Продолжаем собирать главное из мира кино, сериалов, видеоигр и книжных новинок.
Что случилось за прошлую неделю:
- Bloodborne на ПК существует, но для кого?
- Почему дораму о конце света обвинили в плагиате Death Stranding?
- Кому досталась ежегодная фантастическая премия «Небьюла»?
У микрофона Никита Волкович — поехали!
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Дайджест материалов за неделю
- Денис Старостин посмотрел первые серии постапокалиптической антиутопии «Укрытие». Рекомендуем и сериал, и рецензию!
- Ещё один без материал от Дениса — эссе о Питере Пэне! Казалось бы, при чем здесь греческий бог Пан и Лавкрафт! Очень интересно и познавательно!
- Елена Щетинина в этот раз не записывала рекомендацию для подкаста, но без впечатлений нас не оставила. Во-первых, она рассказала об авантюрном темном фэнтези Кристофера Бьюлмана «Вор с Чёрным языком». Основной сюжет звёзд с неба не хватает, но зато ярких персонажей, запоминающихся диалогов и просто неординарных авторских решений тут в избытке!
- Во-вторых, Елена подробно расписала впечатления от сериала «Связанные насмерть», который оказался не просто ремейком классики Кроненберга, но умным и своевременным переосмыслением. Обязательно и смотрите, и читайте!
- Олег Поторокин прошел, насколько это возможно, новый проект от создателей Genshin Impact — Honkai: Star Rail. Что получилось, а что не очень в обстоятельном рассказе.
- А пока наши авторы не могут выползти из новой The Legend of Zelda, мы опубликовали шикарный лонгрид Олеси Климчук о создании этой великой серии игр. Осторожно, много букв и минимум полчаса вашей жизни на чтение, но оно того определённо стоит!
- Ну а для любителей послушать — крутейший ностальгический выпуск подкаста о боевиках 80-х от Данила Ряснянского, Андрея Быкова и Кирилла Размысловича. Обязательно послушайте и погрузитесь в приятные детские воспоминания о лучших фильмах Кэмерона, Верховена и МакТирнана.
- Ну а ваш покорных слуга Никита Волкович опубликовал большую рецензию на Star Wars Jedi: Survivor. Приключение от Respawn Entertainmenet оказалось почти эталонным сиквелом и, возможно, одним из главных событий в мире «Звёздных войн» со времён Мести Ситхов! Обязательно прочитайте — отметьтесь в комментариях!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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