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    Новости | Подкасты

    Новостной подкаст: Mortal Kombat, Diablo IV, «Футурама», «Создатель» и Сандерсон

    23 мая 2023
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    23.05.2023
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    1 минута на чтение
    Новостной подкаст: Mortal Kombat, Diablo IV, «Футурама», «Создатель» и Сандерсон

    В эфире — следующий новостной спецвыпуск подкаста «Мира фантастики». Продолжаем собирать главное из мира кино, сериалов, видеоигр и книжных новинок.

    Что случилось за прошлую неделю:

    • Bloodborne на ПК существует, но для кого?
    • Почему дораму о конце света обвинили в плагиате Death Stranding?
    • Кому досталась ежегодная фантастическая премия «Небьюла»?

    У микрофона Никита Волкович — поехали!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Дайджест материалов за неделю

    1. Денис Старостин посмотрел первые серии постапокалиптической антиутопии «Укрытие». Рекомендуем и сериал, и рецензию!
    2. Ещё один без материал от Дениса — эссе о Питере Пэне! Казалось бы, при чем здесь греческий бог Пан и Лавкрафт! Очень интересно и познавательно!
    3. Елена Щетинина в этот раз не записывала рекомендацию для подкаста, но без впечатлений нас не оставила. Во-первых, она рассказала об авантюрном темном фэнтези Кристофера Бьюлмана «Вор с Чёрным языком». Основной сюжет звёзд с неба не хватает, но зато ярких персонажей, запоминающихся диалогов и просто неординарных авторских решений тут в избытке!
    4. Во-вторых, Елена подробно расписала впечатления от сериала «Связанные насмерть», который оказался не просто ремейком классики Кроненберга, но умным и своевременным переосмыслением. Обязательно и смотрите, и читайте!
    5. Олег Поторокин прошел, насколько это возможно, новый проект от создателей Genshin Impact — Honkai: Star Rail. Что получилось, а что не очень в обстоятельном рассказе.
    6. А пока наши авторы не могут выползти из новой The Legend of Zelda, мы опубликовали шикарный лонгрид Олеси Климчук о создании этой великой серии игр. Осторожно, много букв и минимум полчаса вашей жизни на чтение, но оно того определённо стоит!
    7. Ну а для любителей послушать — крутейший ностальгический выпуск подкаста о боевиках 80-х от Данила Ряснянского, Андрея Быкова и Кирилла Размысловича. Обязательно послушайте и погрузитесь в приятные детские воспоминания о лучших фильмах Кэмерона, Верховена и МакТирнана.
    8. Ну а ваш покорных слуга Никита Волкович опубликовал большую рецензию на Star Wars Jedi: Survivor. Приключение от Respawn Entertainmenet оказалось почти эталонным сиквелом и, возможно, одним из главных событий в мире «Звёздных войн» со времён Мести Ситхов! Обязательно прочитайте — отметьтесь в комментариях!

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    Фантастический подкаст
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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