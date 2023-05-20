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    #Star Wars (Звёздные войны) #обзор игры #экшен

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!

    20 мая 2023
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    20.05.2023
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    24 минуты на чтение
    #Star Wars (Звёздные войны) #обзор игры #экшен
    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!

    Star Wars Jedi Survivor — почти эталонный сиквел. Он грамотно развивает идеи оригинала, проводит работу над ошибками и предлагает одну из лучших историй в сеттинге Далёкой-далёкой галактики. Но есть нюансы.

    Эпизод 0

    Перед запуском Jedi Survivor от Respawn Entertainment я перепрошёл Fallen Order — первую главу в истории юного джедая Кэла Кестиса. На третьем заходе стало ясно, что это скелет, демка чего-то большего. Во всём ощущалось намерение сделать не идеально, но приемлемо: здесь есть крепкий, без откровений, сюжет, геймплейная основа в стиле оказуаленной Sekiro: Shadows Die Twice и элементы метроидвании с исследованием мира наподобие последней трилогии Tomb Raider.

    Во всём этом очень чётко проглядывались зоны роста: история явно намекала на сиквел, срежиссированных кат-сцен и элементов боёвки напрашивалось больше, набор джедайских трюков был по-спартански скуден, а на живописных локациях поклонникам выбивания платины и решения головоломок было негде разгуляться.

    Star Wars Jedi: Survivor

    Жанр: экшен-метроидвания
    Разработчик: Respawn Entertainment
    Издатель: Electronic Arts
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: нет
    Платформы: PC, PS5, XSXS
    Играли на: PC
    Похоже на: God of War + Tomb Raider + Ghostrunner

    Но то, что в игре присутствовало, было сделано хорошо, разве что битвам на световых мечах немного не хватало динамики Force Unleashed и Jedi Academy — сказывалась та самая «секирообразность» и попытка рассказать историю падавана, на наших глазах вырастающего в рыцаря-джедая. Герой должен был быть слабым, превозмогать и огребать даже от взвода штурмовиков — без этой условности история его постепенного становления не была бы убедительной.

    Тем не менее игра получилась достаточно крепкой, цельной и добротной для того, чтобы издатель Electronic Arts дал зелёный свет сиквелу. Глава проекта Стиг Асмуссен пообещал развить те самые обозначенные в Fallen Order зоны роста: обогатить боевую систему, сделать систему исследования ещё более мозголомной, и главное — рассказать историю под стать заматеревшему Кэлу Кестису. 

    И чёрт подери — у Respawn получилось. Ну, почти.

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    Дисклеймер и патчи

    На момент 17.05.2023 года, когда я пишу этот текст, техническое состояние Jedi Survivor не позволяет мне заявлять, что это готовый к прохождению must play, хотя я надеюсь, что в ближайшем будущем игра таковым станет. Но если вы всё же решились запустить её на ПК, я собрал несколько советов по тому, как сделать ваш игровой опыт наименее травматичным. Считайте это небольшим гайдом о том, как поднять fps в Star Wars Jedi Survivor своими руками.

    Первое, что вам нужно сделать, — скачать вот этот фикс с портала Nexusmods и внимательно выполнить все требования в инструкции! На момент написания он ещё актуален, и есть подозрения, что он будет актуален ещё долго. Фактически он вносит несколько дополнительных настроек в игровой движок, чтобы нагрузка на ядра распределялась более адекватно, а просадки частоты кадров свелись к минимуму. Строго говоря, этот фикс универсален и даже обязателен для всех последних ААА-релизов на Unreal Engine 4!

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    N3 — Один из самых эмоционально тяжёлых моментов игры оказался начисто убит вот такими графическими артефактами. Что характерно, больше нигде в игре они не появляются

    Играть нужно только с отключенным рейтрейсингом, а FSR включать в режим качества. При отключении апскейлера от AMD игра начинает рендерить текстуры в заниженном разрешении, из-за чего картинка становится жутко мыльной. Трассировку лучей лучше не трогать: несмотря на заявления о студии о том, что патч 4 исправил вылеты, это не совсем так — крашей стало меньше, но до конца проблему вылечить не удалось.

    Ещё один не оптимальный, но вполне работающий совет — ограничить частоту кадров до 30 fps через ПО видеокарты или Rivatuner. Так игра тоже будет работать стабильнее, но адептам 60 fps гейминга будет больно.

    Опционально вы можете заместить настройки сглаживания и анизотропной фильтрации в игре через панель управления NVIDIA. Выглядеть финальная конфигурация должна примерно вот так:

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    Для счастливых владельцев видеокарт NVIDIA 40-й серии доступна ещё модификация вот от этого парня. Есть нюанс — мод спрятан за пейволлом, так что получить к нему доступ можно, только если поддержать создателей контента на Patreon. Автор внедрил технологию DLSS 3 в игру и практически избавил её от графических артефактов. И — о чудо! — мод действительно делает картинку гораздо более чёткой и плавной. Предупреждаю: придётся отключить эффекты размытия в движении и кинематографичного «зерна», иначе изображение превратится в трудноразличимую (но уже графонистую!) кашу. 

    Рекомендую также отслеживать дискорд создателя модификации — автор анонсировал добавление в игру DLSS 2 для простых смертных с картами 30-й и 20-й серий и регулярно подгоняет свой мод под патчи.

    С технической стороной разобрались — а теперь и об игре поговорить можно!

    Не быть Sekiro

    Главная фишка боевой системы Jedi Survivor — то, что все приёмы, которые мы изучили в Fallen Order, перекочевали в сиквел и даже остались привязаны к тем же кнопкам и комбинациям. Исключение составило только замедление времени: откровенно имбалансную способность превратили в «ульту» с кулдауном примерно в 2025 секунд.

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    Нет, это не баг. В игре действительно есть сцена, снятая вверх ногами

    Боевая система стала значительно шире и богаче. В Fallen Order парирования составляли 30% от всей боёвки, что било по темпу и превращало столкновения в скучные хождения по кругу с отловом нужных (и довольно жёстких) таймингов. Усугубляло ситуацию и то, что разработчики воткнули в Fallen Order множество костылей — например, притягивать можно было только самых слабых врагов, и это ощущалось неестественно.

    В Jedi Survivor парирование перестало быть краеугольным камнем, а способности Силы стали значительно честнее. Толкаются и притягиваются все, почти всех можно одурачить и переманить на свою сторону (а кого нельзя — того можно будет после прокачки). 

    Бои с рядовыми противниками и даже инквизиторами теперь стали гораздо более динамичными — сложные дуэльные противостояния с отслеживанием таймингов, заучиванием паттернов и парированиями остались только для полубоссов, крупных зверей и, собственно, боссов.

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    Бои и добивания в Jedi Survivor поставлены очень эффектно. Игровой оператор выполняет потрясающую работу. А вот с анимациями проблемы иногда проскакивают

    Основная же масса схваток получилась очень фановой и совершенно нетребовательной к игроку. Почти всех можно закликать, а тех, кого нельзя закликать, можно спихнуть в пропасть, притянуть и швырнуть в группу врагов, одурманить или хакнуть с помощью BD-1… Здесь можно даже хакнуть и переманить на свою сторону магнастража из «Войн клонов» — я так, например, одного из боссов победил! 

    На уровне схваток с рядовыми противниками Jedi Survivor стала гораздо больше походить на перезапущенную God of War. Никакой зубрёжки и скукоты — бей так, как вздумается, теми приёмами и стойками, какими считаешь нужным, и всякий раз это будет получаться весело, быстро и зрелищно — элементы боевой хореографии здесь отлично срежиссированы. Пять боевых стоек — это честные пять боевых стилей, каждый из которых действительно ощущается по-разному. 

    Можно до конца отыгрывать космического ковбоя и исполнять комбинации из светового меча и бластеров. Можно честно превратить Jedi Survivor в Dark Souls 2 и перейти на гигантский световой меч с гардой — осторожно, в этой стойке анимации не прерываются! Можно поностальгировать по The Force Unleashed или Jedi Academy и кромсать всех двумя световыми мечами, превращая боёвку практически в слэшер. А для любителей играть от обороны есть световой посох.

    И для каждой стойки здесь предусмотрен свой пул приёмов и комбинаций со способностями Силы, у каждого стиля боя своя обширная ветка прокачки и каждый можно заточить как под битвы с группами врагов, так и под дуэли с боссами и полубоссами. Даже такая простая и обязательная для канона механика, как отражение выстрела из бластера обратно в цель, меняется в зависимости от выбранной стойки. 

    Благо, что обширный бестиарий врагов подталкивает к экспериментам. Помимо привычных нам Империи и диких хищников, в игру добавили новую фракцию — Рейдеров Бедлама. Эти разбойники научились управлять дроидами Торговой Федерации, а сами специализируются на ближнем бою и дуэльных схватках. Специализируются, надо сказать, хорошо: молотобойцы Бедлама до самого эндгейма внушают ужас — не то что их неуклюжие и примитивные коллеги из Инквизитория. А ветераны с энергетическими вилами отлично парируют атаки, умеют работать сообща и очень любят бить протагониста электрошоком.

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    Мужички по типу того, что слева, будут нашими постоянными клиентами

    Дроиды тоже приятно удивляют своим разнообразием — есть и бойцы ближнего боя типа тех же Магнастражей, и обязательные меметичные дроидеки, и базовые B1, которые смешно разговаривают во время боя, периодически ломаются прямо во время схватки и уморительно комментируют происходящее. Я долго смеялся, когда один такой B1, падая в пропасть после силового толчка, обвинил протагониста в том, что он нечестно сражается.

    Относительно рейдеров другие фракции не очень сильно изменились. У Империи появились новые виды дроидов и штурмовик со щитом, а крупные хищники в основной своей массе ощущаются как рескины джотазов, сплоксов и найдеков из Fallen Order. Есть несколько уникальных видов, но по сравнению с другими родами противников фауна в Jedi Survivor обогатилась несущественно. Зато в наличии местная версия шаи-хулуда — гигантский босс-скорпион, который охотится за вами, если вы идёте по песку на одной из планет. И даже «хождение без ритма» тут не поможет.

    Хитрости и уловки от разработчиков тоже никуда не делись: например, притягивание сильных противников теперь работает, но враг может воспользоваться ситуацией и нанести вам очень сильный удар в полёте. И вместо лёгкого убийства вы получите довольно сложную (а главное — неожиданную!) проверку вашей реакции.

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    С Даганом Герой нам придётся сразиться несколько раз, и бои будут становиться всё сложнее, но едва ли хотя бы раз доставят серьёзные проблемы

    Над рядовыми противниками и даже полубоссами вы можете почти безнаказанно издеваться, и это ощущается совершенно нормальным и правильным — мы именно того и ждали после немного муторной боёвки первой части. Но вот боссы с точки зрения механик и сложности… недостаточно джедайские. В них нет подвоха, второго дна, какой-то подлости по отношению к Кэлу Кестису и к игроку. Они прямолинейны, излишне честны, и бои с ними, пусть они и прекрасно срежиссированы, в основной своей массе не ощущаются как битвы, достойные рыцаря-джедая. При этом по контрасту с совсем уж несложными обычными врагами ощущаешь приличный скачок сложности — и только приноровившись, понимаешь: нет, на боссах как-то уж слишком просто. 

    Из всех сюжетных боссфайтов именно своим геймплеем мне запомнились только три: с Дартом Вейдером, одна из схваток с Даганом Герой и самая последняя. Для такого масштабного приключения, как Jedi Survivor, этот результат можно назвать удовлетворительным с большой натяжкой. Особенно разочаровал Рэйвис — гигантский ген’дай из трейлеров. Даже на максимальной сложности лиловый великан не даст вам никакого челленджа: он медленный, крайне предсказуемый и читаемый, да и его ген’дайные фишки до конца не раскрыты — только во второй фазе схватки у него появляются щупальца, и то для красоты.

    С опциональными боссами ситуация обстоит получше. Тут и агрессивные хищники, и наёмники со световыми мечами, и охотники за головами из сброда Гаксиона, и ранкоры, и даже… жаба из первой части. Причём это отпрыск той самой жабы с Богано — ещё более быстрый, злой и непрощающий. 

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    Разработчики натужно пафосно представляли нам Рэйвиса, да и в игре он тоже грешит «волчьими» цитатами, но вот в бою ген’дай оказался далеко не лев

    Здесь можно немного поругаться на недостаток разнообразия среди именно противников-фехтовальщиков (их всего три или четыре вида), но драться с ними всегда приходится в разных геймплейных ситуациях: на краю пропасти, в полной темноте, одному против троих, или даже можно натравить на врага ранкора! Правда, с ранкором потом всё равно биться придётся. Поэтому опциональные боссы Jedi Survivor немного сглаживают печальную картину с основными антагонистами.

    Откровенно неудачным решением также стали напарники. Всего их двое: новый персонаж Боуд Акуна, который летает на реактивном ранце и по-македонски стреляет из бластеров, и Меррин — датомирская ведьма стала ловким бойцом ближнего боя и могущественной колдуньей. Они помогают в платформинге и схватках, у каждого из них есть своя «ульта»… И они совершенно бесполезны за пределами заскриптованных игровых ситуаций. 

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    Боуд очень красиво летает на реактивном ранце и довольно метко стреляет из бластера, но больше о нём как о напарнике сказать и нечего

    Меррин может временно связать волшебными путами врага, а Боуд — бросить гранату в толпу противников. Вот и все суперспособности напарников. Урон они наносят медленно и вяло, а главное — их нельзя прокачивать и брать с собой на исследования. Напарники появляются только в некоторых сюжетных миссиях, да ещё и сами разработчики их под разными предлогами регулярно убирают: то противников отвлечь, то деревню охранять. Такое ощущение, что команда Respawn сама не разобралась, как геймплейно разнообразить Jedi Survivor с их помощью, и добавила эту фичу для галочки. Остаётся надеяться, что эту систему всё-таки разовьют в триквеле или полностью от неё откажутся. Такие напарники такому Кэлу Кестису просто не нужны.

    Но, хотя боевая система в некоторых своих игромеханических моментах и удручает простотой и недостаточным вызовом, качеством постановки даже самых рядовых энкаунтеров она дарит настоящий джедайский эпик. Именно его не хватало со времен Jedi Academy, и именно он еле-еле ощущался в Star Wars: The Force Unleashed. 

     Пусть боссфайты по сложности не всегда дотягивают до нужного уровня, они совершенно точно сумеют вас удивить постановкой кат-сцен, хореографией и кинематографической изобретательностью. Каждый из сюжетных боссов запоминается именно как часть большого и по-хорошему киношного приключения: кто-то внезапно воскресает из мёртвых, кто-то заставляет вас сражаться, стоя на потолке, а где-то для победы над гигантским мехом нужно пролететь через длиннющую цепочку порталов в сделанной без единого перехода и склейки сцене, а эпичность финального добивания сравнима со сценой обрушения Звёздного разрушителя в The Force Unleashed. Как боевик с неповторимыми экшен-сценами и изобретательным киноязыком в сеттинге «Звёздных войн», Jedi Survivor совершенно точно даст сто очков вперёд любому проекту со времён «Мести ситхов».

    Метроидвания планетарных масштабов

    Зато что в Jedi Survivor хочется только хвалить — так это систему исследования и перемещения. В Fallen Order исследования сводились к довольно однообразным лазаниям по коридорам и пещерам — только Кашиик дарил настоящий вау-эффект и намекал, на что разработчики способны в сиквеле. Jedi Survivor — это огромная метроидвания. Масштабная настолько, что её уже начинаешь воспринимать скорее как экшен в открытом мире, особенно на Кобо — планете-хабе. Но в погоне за размерами разработчики не стали грешить самокопированием или заполнять игру огромными пустыми пространствами. 

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    Абсолютно до всех точек интереса, которые вы видите на этом скриншоте, можно добраться, причём в рамках свободного исследования игрового мира. Да, даже до тех островов в небе

    Разработчики исправили две главные проблемы оригинала: бэктрекинг и неудобную карту. Теперь Кэл может телепортироваться между точками медитации, а карта стала гораздо более читаемой, гибкой в настройках и показывает весь путь главного героя с последней точки сохранения. Также добавили ездовых животных, с помощью которых можно не только быстро перемещаться, но и забираться в ранее недоступные места. Например, запрыгивать на высокую стену с помощью ездовой птицы гекко.

    Миров для исследования несколько: огромная планета-хаб Кобо, пустынная Джедда, а также ещё три локации, которые по масштабам сопоставимы с Богано или Кашииком из Fallen Order.

    И вся карта у каждого из игровых миров заполнена активностями. Каждый более-менее ценный ящик с лутом требует выполнения сложного акробатического номера, контейнеры с дополнительными лечебными стимами хорошо спрятаны и, как правило, охраняются боссами, можно собирать растения для сада на крыше своей кантины (да, у вас будет кантина), решать головоломки в джедайских комнатах медитации и выполнять ещё много других интересных задачек.

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    Чтобы вы понимали масштаб: белые точки — это места медитаци. От каждой из них до ближайшей минимум 20 секунд спринтом через шорткаты

    Платформинг стал гораздо более комплексным и динамичным, но одновременно более удобным и тактильно приятным. Акробатические сегменты изобретательны и напоминают не лазанье по скалам и руинам из игр серии Tomb Raider, а этапы с паркуром из киберпанкового экшена Ghostrunner. А один из сегментов, который попадётся вам по основному сюжету, гарантированно вызовет отвисание челюсти.

    Есть и решения, которые перекочевали в игру из Fallen Order: например, один из самых сложных сегментов платформинга использует механику с ветрами по аналогии с планетой Зеффо, а местные разломы в Силе — не что иное, как нарративно оправданные челленджи на арене из первой части.

    Особенно покорила моё сердце скрытая локация — пещера, где один из главных злодеев обучал наёмников владению световыми мечами и готовил к охоте на главного героя. И это — восторг во всех возможных смыслах. Сначала нужно постараться и найти вход, который открывается после решения двух головоломок, потом нужно запомнить это место и вернуться сюда после открытия определённой способности по сюжету, а внутри самой пещеры используется уникальная механика, которая не повторяется больше нигде в игре. 

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    Здесь вас ожидает один из самых сложных акробатических сегментов игры — добраться до острова в небе с помощью крюка-кошки и рывка, летая от одной крохотной платформы к другой; на платформах, кстати, стоять нельзя. Причём вокруг будут сражаться дроиды с имперскими клонами, летать истребители, а окружение будет постоянно взрываться. И это далеко не самая впечатляющая сцена в игре

    Также здесь спрятаны четыре босса, каждого из которых можно победить как минимум двумя принципиально разными способами, а в итоге выясняется, что ты мог попасть сюда в самом начале игры, не решая никаких головоломок, — просто надо было быть чуточку более внимательным. А ещё для этой локации прописан отдельный глубокий лор, который раскрывает характер одного из антагонистов и проливает свет на судьбу нескольких третьестепенных персонажей. Жаль, что такая локация в игре только одна.

    Равномерное распределение контента работает всю игру вплоть до самого эндгейма. После финальных титров вы получите возможность исследовать галактику до конца и воспользоваться теми способностями, что открываются только под самый финал. Такая игровая структура тоже отдаёт God of War 2018 года — неизвестно только, откроется ли настоящая концовка, когда Кэл найдёт все ящики с лутом, перебьёт всех чудовищ и соберёт все стимы.

    Наконец, здесь есть охота за головами. И она сделана наподобие охоты на тамплиеров в перезапущенных играх серии Assassin’s Creed. В какой-то момент Кэлу предложат вырезать всех киллеров из Сброда Гаксиона, для чего нужно пройти всю цепочку от мелкой сошки до каждого из главарей. По сути это игра в игре с собственным небольшим сюжетом, диалогами и одним крайне колоритным второстепенным персонажем.

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    Охота за головами внедрена в игру очень интересно: заказчик даёт вам имя и координаты цели, но почти наверняка по прибытии вас будет ждать какой-нибудь неприятный сюрприз, например два босса вместо одного

    Ещё одно достижение в устройстве игрового мира Jedi Survivor находится скорее в плоскости нарративного дизайна и повествования через окружение. В крупномасштабных играх с упором на эксплоринг и возможностью убрать продвижение по основной сюжетной линии куда-то на самый задний план главные антагонисты страдают от недостатка инициативности. Они появляются в точно назначенный сценаристами момент, а всё остальное время беспомощно наблюдают, как игрок геройствует в мире, который они вроде бы намереваются захватить.

    В Respawn эту проблему решили, наполнив каждую локацию упоминаниями главных злодеев. Через отголоски Силы, диалоги врагов и другие элементы повествования мы узнаем, что Рэйвис, например, отправил дроидов захватить храм джедаев, а Даган помогал взломать охранные механизмы на одной из лун Кобо. Главная фишка всех этих реплик, обрывков фраз и диалогов — они написаны так, словно главные злодеи совершили то, о чём тут говорится, вот совсем недавно. Наёмник ген’дай отдал приказ рейдерам пять минут назад, падший джедай буквально только что ходил по этим коридорам, и приказ о высылке отряда Инквизиции отдал лично Вейдер, пока Кэл Кестис обчищал очередной ящик с пончо или бомбером. Так простая писательская уловка отлично работает на погружение: злодеи постоянно что-то делают параллельно нашей активности.

    И, как и в случае с боёвкой, путешествие по Кобо, Джедде и другим мирам разработчики наполнили огромным количеством небольших, но блестяще срежиссированных моментов. Один из моих любимых моментов в эксплоринге — тот, когда на голову герою сваливается имперский десант, а затем на ту же арену врывается динозавр — игра таким образом учит вас приручать чудовищ и склонять их на свою сторону. Отголоски Силы тоже перестали быть похожи на однообразные аудиологи: иногда это полноценные сцены из прошлого, которые мы в будущем можем рассмотреть с разных сторон. Да и на огромных открытых пространствах постоянно кипит жизнь: то закопанная мина вырвется из-под земли и дезинтегрирует имперский патруль, то рейдеры Бедлама устроят охоту на гигантского билемо — конец, правда, предсказуем, зато это лёгкий опыт! А иногда игра и вовсе может устроить вам подлянку: например, в очередной комнате для джедайских медитаций вместо привычных головоломок вас будет ожидать… босс со световым мечом. 

    Да и на уровне третьестепенных квестгиверов Jedi Survivor умеет вызывать улыбку. Тут и трусливая твилек-археолог с болезненной любовью к кальяну на яблочках (я не шучу, в игре полно кальянов и ещё больше яблочек!), и парочка мутных дельцов, чья судьба предсказуема с самой первой встречи, и говорящая морская звезда в скафандре для подводной рыбалки по имени Скува! Скува — это вообще отдельное чудо: мало того, что он травит свои байки охотника-рыболова с наглостью друга вашего бати, так ещё и делает это с забористым калифорнийским акцентом, как у Сэма Эллиотта. В какой-то момент я устроил забег по всем водоёмам Кобо просто для того, чтобы послушать, какие ещё истории это странное существо может мне рассказать.

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    Кантина — единственный остров гарантированной тишины и спокойствия. Здесь можно взять побочный квест, включить музыку с помощью дроида-диджея или даже поиграть в голографический автобатлер — прямо как в «Новой надежде»

    Единственное, за что можно поругать эксплоринг и связанные с ним механики в Jedi Survivor, — это недостаточная сложность и комплексность. Лишь некоторые сегменты платформинга будут заставлять вас ломать пальцы и думать на лету. Головоломки в джедайских храмах бывают запутанными и порой даже содержат «задачу со звёздочкой» за дополнительную награду, но не требуют от вас комбинировать игровые механики и проявлять подлинную изобретательность. 

    Но, как и в случае с боевой системой, разработчики пошли по пути создания цельного, мощного кинематографического опыта и блестяще реализовали свой подход. Десятки, если не сотни, неповторимых игровых ситуаций, постоянно меняющиеся декорации и условия задач, простые, но интересные сайд-квесты и уморительные третьестепенные персонажи — всё это дарит чувство яркого путешествия по задворкам галактики, которое хочется совершить ещё раз. Так что кнопка «Новое путешествие+» здесь как нельзя кстати.

    Джедай Бибоп

    Новый «Джедай» — это настоящий космический вестерн, но не стоит ожидать от него немногословного героического пафоса «Мандалорца» или беззаботного веселья «Тригана». Jedi Survivor — это тяжёлая и гнетущая история наподобие «Светлячка», где каждый момент покоя, душевного тепла и юмора обретает особенную ценность на фоне постоянно сгущающегося мрака.

    Где-то между событиями Fallen Order и Survivor Кэл Кестис заматерел, разучился бриться и стал кем-то вроде Кайла Катарна — «парнем со световым мечом и парой вопросов». Он стал активно сотрудничать с Со Геррерой и подрывать деятельность Империи по всей галактике в составе группы харизматичных бойцов сопротивления, среди которых особенно выделяется Боуд Акуна. Акуна быстро сдружился с Кэлом, и у него своя мотивация уничтожить Империю: напарнику главного героя нужно обеспечить мирное и счастливое будущее для своей дочери Каты. 

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    В противовес серьёзному сюжету здесь есть необязательные активности типа рыбалки. Нет, серьёзно, в игре по «Звёздным войнам» можно ловить рыбу и собрать полный аквариум всяких подводных гадов!

    Вот только очередная (для сюжета игры — стартовая) миссия идёт совершенно не по плану, отряд Кэла гибнет почти в полном составе, а Империя до боли наглядно показывает, почему какая-то группа безымянных оборванцев не в состоянии её не то что разрушить — хотя бы пошатнуть. Даже если один из этих оборванцев ходит со световым мечом.

    Шапкозакидательский пафос первого часа игры радикально меняется на гнетущий. В Jedi Survivor Империя и господство Палпатина — это почти такие же нерушимые элементы мироздания, как гравитация. И Кэла Кестиса очень больно бьют именно в те моменты, когда он искренне верит, что может что-то изменить.

    Остаётся только одно: бежать, прятаться, снова выживать. Кэл воссоединяется с Гризом, уже знакомым нам по первой части бывшим пилотом «Богомола», на относительно мирной и удалённой от всех имперских перипетий планете Кобо. Гриз даёт главному герою постоянное жильё в своей кантине, предлагает джедаю взять паузу, не бросаться в очередной бой сломя голову и попробовать наладить связи друзьями — своей наставницей Цере и Меррин. 

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars! 16

    По трейлерам и промоматериалам казалось, что нас ожидает броманс с Боудом, но на деле почти все диалоги с ним — это рефлексия на тему бремени отца-одиночки. Благо, что написаны эти диалоги хорошо

    Здесь же Кэл узнает о некоем мире под названием Таналор — месте, о котором знали только джедаи и которое безуспешно пытались колонизировать в эпоху Расцвета Республики, чтобы построить там новый Храм. Кэл отправляется на поиски и узнаёт, что не он один ищет таинственный мир: вскоре в конфликт с ним вступают ген’дай Рэйвис, главарь Рейдеров Бедлама, а также Даган Гера — джедай, который однажды смог добраться до Таналора, но из-за постоянных конфликтов с главами Ордена и собственного высокомерия пал на Тёмную сторону.

    И Кэл, и Даган ищут Таналор по схожим причинам — стремятся обрести убежище, собраться с силами и понять, что делать с Империей дальше. Но Гера уже извращён Тёмной стороной: он намеревается с помощью Рейдеров и армии дронов сразиться с Империей и установить собственную власть в Галактике, и тогда Таналор как тихая гавань, конечно, точно себя дискредитирует.

    Конфликт между джедаем и ситхом раскрывается совсем с другой стороны, когда речь заходит об Ордене. Гера ненавидел Совет за трусость и нерешительность, и в Кэле он видит подтверждение страхов, которые когда-то привели его на Тёмную сторону. Сам Кестис пытается найти себя в мире, где Орден как моральный компас показал свою несостоятельность, но образ Дагана для него остаётся живым напоминанием о том, куда ведёт Тёмная сторона. 

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars! 17

    Игра постоянно намекает на сходство Дагана с Кэлом, но оно довольно поверхностное. Хотя постоянный конфликт и подталкивает молодого рыцаря-джедая к личностному росту

    Так что Кэл Кестис на протяжении сюжета Jedi Survivor решает очень сложную задачу: пытается оставаться верным себе и искренним человеком с чистой душой, когда весь его опыт обесценивается, а все ориентиры оказываются ложными. В довесок на протагониста валится неадекватный груз ответственности: будучи одним из последних джедаев, он должен — и это не обсуждается! — навязать Империи борьбу и попытаться сохранить то, что осталось от Ордена (с робкой надеждой на возрождение). И всё это — когда герою чуть за 20.

    Итак, вся Jedi Survivor с перспективы Кестиса идёт под лозунгом «не сломаться». Не давать волю эмоциям, а если они есть — искать им мирный и плодотворный выход. Не позволять себе сомневаться в выбранной цели, не предаваться отчаянию. В сюжете Fallen Order, мы наблюдали, как Кэл Кестис становился сильной и цельной личностью. И события Survivor будут для него максимально бесчеловечной проверкой на душевную устойчивость. 

    Уже не спойлер, что в игре есть и романтическая линия, и это само по себе довольно дерзко для истории в сеттинге Звёздных войн, особенно после воцарения Disney. И хотя связь Кэла с Меррин можно раскритиковать за недостаток страсти и эмоций, это одни из самых взрослых и здоровых отношений в видеоиграх. 

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars! 18

    Сцены близости Кэла и Меррин в игре можно по пальцам сосчитать, но каждая прекрасно поставлена, написана и сыграна

    Сценаристы Respawn ломают расхожий штамп о влюблённых выживших, которых объединяет только факт того, что они прошли через какие-то экстремальные обстоятельства. Здесь герои идут каждый своей дорогой, несколько лет не видят друг друга, а потом, когда встречаются, осознают, что их связь — это не болезненное притяжение двух глубоко травмированных личностей, а осознанный выбор. На такие отношения гораздо приятнее смотреть, чем на многие другие мелодраматические истории, следующие избитым тропам.

    Сами диалоги Кэла и Меррин, пусть они и немногословные, по своей сути очень терапевтические: преодолевая неловкость, герои учатся говорить о своих переживаниях и вместе осознают, что в их случае привязанность — это сила, а не слабость. Девушка в этой паре очевидно выступает ведущей. Она учит молодого джедая не бояться своих эмоций, поддерживает в минуты отчаяния и говорит, наверное, самую важную для всей игры и, скорее всего, даже триквела фразу: «Если ты упадёшь во тьму, я помогу тебе вернуться». Для джедайского канона, где любовь — это всегда прямая дорога на Тёмную сторону, такие слова звучат особенно важно.

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars! 19

    В основном эстетика Расцвета Республики представлена джедайскими постройками и технологиями. Выглядит похоже на попытку переизобрести ар-деко или даже ар-нуво, только с поправкой на другой сеттинг

    При кажущемся обилии сюжетных линий Jedi Survivor очень грамотно работает с темпом и настроением повествования. Схватки перемежаются медитативным исследованием галактики, полётами на «Богомоле» и даже комедийными эпизодами, развитие личных отношений чередуется с поисками Таналора, а рефлексии самого Кэла о его пути джедая — с проверками на прочность.

    За позитив в игре отвечают в основном капитан Гриз и дроид BD-1. Латеронец явно замещает в истории фигуру отца Кэла: он по-житейски мудр, умеет разрядить обстановку хорошей шуткой и всегда вызывает улыбку своими ужимками и попытками хоть кого-то угостить стейками из сказза. BD-1 иногда и вовсе кажется эмоциональным сердцем игры: он поддерживает героев, умеет смешить, радоваться, грустить и мотивировать на подвиги. А его анимации — это отдельная вершина и заслуга Respawn. Дроид в Jedi Survivor кажется более живым, чем многие животные и тут, и в большинстве других игр.

    Конечно, вся показанная здесь химия не была бы такой яркой без отличной игры актёров. И Кэмерон Монахэн, и Тина Ивлев (Меррин), и Ношир Далаль (Боуд), и многие другие очень правдоподобно воплотили своих персонажей. Кстати, Монахэн и Ивлев уже пересекались на съёмочной площадке сериала «Бесстыжие».

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars! 20

    Кат-сцены на Кобо явно ставились под впечатлением от классических вестернов. Главный герой очень часто будет пафосно убирать большой палец за ремень

    И все сюжетные линии, вся игра актёров, всё мастерство игровой режиссуры и постановки, раскрываются на полную мощь в финальном акте. Монахэн перед релизом игры просил не спойлерить, что там происходит, но по накалу эмоций, количеству поворотов и общему настрою тотального отчаяния и фатализма концовка Jedi Survivor — это действительно что-то на уровне классического аниме «Ковбой Бибоп», не больше и не меньше. И если триквел будет называться Star Wars Sith — никто даже не удивится.

    * * *

    Я полностью отдаю себе отчёт в том, что Jedi Survivor и близко не идеальная игра. Боевой системе всё ещё не хватает «джедайства» в дуэлях, сюжет слишком явно намекает на то, что главные битвы ещё впереди, а общее ощущение от геймплея сводится к тому, что это «слишком казуально». Respawn очевидно старались угодить максимально широкой аудитории, чтобы как можно больше людей увидело их историю о Далёкой-далёкой галактике.

    Но то, как поставлен каждый элемент этой истории, как игра заботится о том, чтобы в каждый момент времени вам не было скучно и вы всегда получали яркий кинематографичный опыт, с лихвой перекрывает отдельные проблемы. По скрупулёзности постановки кат-сцен, по разнообразию декораций и умелому смешению жанров, по динамичности истории и хореографии боёв во всех пяти боевых стойках, по продуманности каждой реплики в сюжетных и даже побочных диалогах Jedi Survivor напоминает игры Naughty Dog. И здесь я не могу не вспомнить отменённую Star Wars 1313 — похоже, команда Respawn изо всех сил стремится закрыть этот фанатский гештальт. Возможно, в третьей части она окончательно с этим справится. 

    Спустя восемь часов в Jedi Survivor, преодолев все технические проблемы, я подумал, что это хорошая игра. К третьему акту я начал подозревать, что это, возможно, одна из лучших игр по «Звёздным войнам» — на уровне Knights of the Old Republic II. На финальных титрах я осознал, что Star Wars Jedi: Survivor — лучшее, что случалось со «Звёздными войнами» со времён «Мести ситхов». Да-да, включая «Мандалорца»!

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