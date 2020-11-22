Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

Чем больше наша реальность похожа на мрачную цифровую антиутопию, тем популярнее становится киберпанк. В игровой индустрии и вовсе происходит киберпанковый ренессанс — в последние годы разработчики усердно запускают киберпанк-проекты: от детективного триллера Observer до недавнего Watch Dogs: Legion. Влиться в тренд решила и небольшая польская студия One More Level со своим паркурным слэшером Ghostrunner и, надо признать, получилось у них весьма неплохо.

Жанр: экшен от первого лица

Разработчик: One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks

Издатель: All in! Games, 505 Games

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1, Switch

Играли на: PC

Похоже на:

Mirror’s Edge

Hotline Miami

Dishonored

Играть в Ghostrunner придётся за титульного Бегущего Призрака — аугментированного спецагента, усиленного киберимплантами и вооружённого молекулярной катаной. Когда-то протагонист вместе с десятками своих собратьев охранял Дхарма-Сити — огромную башню, ставшую последним оплотом разумного человечества после случившейся глобальной катастрофы. Теперь же он единственный слуга цифрового воплощения бывшего хозяина башни и последняя надежда сопротивления на свержение Мары. В своё время та была выдающейся учёной, но затем физически ликвидировала создателя города, узурпировала власть и создала армию кибернетических солдат для контроля немногочисленных выживших в устроенной ею бойне.

Тех, кто надеется на интригующий научно-фантастический триллер в лучших традициях жанра, стоит сразу разочаровать — историю Ghostrunner вряд ли можно назвать его сильной стороной. Конечная цель приключения известна сразу, а сюжет подаётся в радиопереговорах между нашим немногословным протагонистом и Архитектором — искусственным интеллектом, созданным на основе разума создателя Дхарма-Сити. Философских разговоров или исторических справок голос по радио чаще всего избегает, в основном ограничиваясь меткими наблюдениями и ориентировками на текущую задачу. С другой стороны, ругать за это Ghostrunner не хочется, ведь на глубокую драму и внушительный нарратив разработчики и не претендовали, предпочтя сфокусироваться на безостановочном динамичном экшене.

Прямо как в Mirror’s Edge, центральной механикой Ghostrunner стал паркур. Главный герой, в отличие от V из Cyberpunk 2077, умеет бегать по стенам, ловко скользить в подкате и цепляться энергетическим хлыстом за уступы. А заодно, благодаря своим киберимплантам, Бегущий способен совершать рывок, сопровождаемый замедлением времени.

Последнее пригождается в акробатике очень часто — улететь в пропасть и очутиться на последней контрольной точке здесь легче лёгкого, а на уровнях постоянно встречаются ловушки, что роднит Ghostrunner со классическими двухмерными платформерами. Финальный уровень так и вовсе состоит из одного огромного акробатического этюда длинной в полчаса, который даже ветеранов «Принца Персии» и Super Meat Boy может довести до исступления.

Несмотря на удобное управление и хорошо контролируемого героя, путь проб и ошибок в Ghostrunner крайне тернист и полон бесконечных попыток одолеть очередное заковыристое место, что придётся по нраву только настоящим киберсамураям. Особенно ярко это заметно по сражениям, некоторые из которых придётся переигрывать по десять-двадцать раз. В этом смысле игра безумно напоминает Hotline Miami, в которой тоже нет простора для импровизации, зато бесконечно много планирования и механического воспроизведения отработанного до автоматизма плана. Возможность разрубить любого противника одним ударом или отразить снаряды ловким движением руки выглядят феноменально стильно, но не утешает: как и противники, наш Бегущий отправляется на тот свет от единственного попадания.

Обыкновенные стрелки с плазменными пистолетами проходятся легко, но вскоре им на помощь приходят бойцы с автоматами, бугаи с энергетическими щитами, ловкие шиноби с клинками, роботы с атакой по площади, полицейские дроны и толпы зомби-камикадзе. Чем ближе герой к вершине башни и её хозяйке, тем ожесточённее и злее сопротивление. Но и сам Бегущий со временем обзаводиться новыми трюками.

В критические моменты на помощь приходят постепенно открывающиеся особые способности: рывок сквозь толпу с катаной, ударная волна, энергетический выброс меча и контроль разума. Часто ими пользоваться не разрешают — любой приём полностью расходует шкалу концентрации, которую быстро восстановить можно только через новые убийства.

Получает свои улучшения герой в Кибербездне — местной матрице, в которой игра превращается в довольно заунывный паззл-платформер. Решение пространственных головоломок и прыжки по возникающим из воздуха кирпичам не только ломают бодрый ритм игры, но и выглядят бедновато. На фоне роскошного антуражного киберпанка с непременным неоном, бетонными лабиринтами и дождём, здешнее цифровое пространство получилось схематичным и кислым.

Не очень удалась авторам и прокачка. К каждому из навыков главного героя привязаны дополнительные модификаторы, которые нужно расставлять на специальной панели, как фигурки в тетрисе. Естественно, запихнуть даже половину «кирпичиков» не удастся, а потому приходится решать, что важнее — дополнительный рывок или возможность пополнять концентрацию от отражённых вражеских снарядов.

Последняя важная претензия к Ghostrunner касается боссов. В игре их всего три, не считая безумно затянутого финального забега, и все они получились невыразительными и занудными. Даже противостояние с близкой по способностям кибернетической дамой с мечом авторы умудрились сделать невероятно скучным — и если бы не отсутствие чекпойнтов между этапами битвы, ещё и ужасно проходным.