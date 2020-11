Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

Чем больше наша реальность похожа на мрачную цифровую антиутопию, тем популярнее становится киберпанк. В игровой индустрии и вовсе происходит киберпанковый ренессанс — в последние годы разработчики усердно запускают киберпанк-проекты: от детективного триллера Observer до недавнего Watch Dogs: Legion. Влиться в тренд решила и небольшая польская студия One More Level со своим паркурным слэшером Ghostrunner и, надо признать, получилось у них весьма неплохо.

Жанр: экшен от первого лица

Разработчик: One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks

Издатель: All in! Games, 505 Games

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1, Switch

Играли на: PC

Похоже на:

Mirror’s Edge

Hotline Miami

Dishonored