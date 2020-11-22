    Видеоигры | Игры
    #киберпанк #обзор игры #польская фантастика

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    22 ноября 2020
    Данил Ряснянский
    22.11.2020
    13197
    3 минуты на чтение
    #киберпанк #обзор игры #польская фантастика
    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 1

    Чем больше наша реальность похожа на мрачную цифровую антиутопию, тем популярнее становится киберпанк. В игровой индустрии и вовсе происходит киберпанковый ренессанс — в последние годы разработчики усердно запускают киберпанк-проекты: от детективного триллера Observer до недавнего Watch Dogs: Legion. Влиться в тренд решила и небольшая польская студия One More Level со своим паркурным слэшером Ghostrunner и, надо признать, получилось у них весьма неплохо.

    Жанр: экшен от первого лица
    Разработчик: One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks
    Издатель: All in! Games, 505 Games
    Возрастной рейтинг: 16+
    Перевод: субтитры
    Платформы: PC, PS4, X1, Switch
    Играли на: PC
    Похоже на:
    Mirror’s Edge
    Hotline Miami
    Dishonored

    Играть в Ghostrunner придётся за титульного Бегущего Призрака — аугментированного спецагента, усиленного киберимплантами и вооружённого молекулярной катаной. Когда-то протагонист вместе с десятками своих собратьев охранял Дхарма-Сити — огромную башню, ставшую последним оплотом разумного человечества после случившейся глобальной катастрофы. Теперь же он единственный слуга цифрового воплощения бывшего хозяина башни и последняя надежда сопротивления на свержение Мары. В своё время та была выдающейся учёной, но затем физически ликвидировала создателя города, узурпировала власть и создала армию кибернетических солдат для контроля немногочисленных выживших в устроенной ею бойне.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 3

    Недостаток нарратива игра полностью искупает безупречной стилистикой

    Тех, кто надеется на интригующий научно-фантастический триллер в лучших традициях жанра, стоит сразу разочаровать — историю Ghostrunner вряд ли можно назвать его сильной стороной. Конечная цель приключения известна сразу, а сюжет подаётся в радиопереговорах между нашим немногословным протагонистом и Архитектором — искусственным интеллектом, созданным на основе разума создателя Дхарма-Сити. Философских разговоров или исторических справок голос по радио чаще всего избегает, в основном ограничиваясь меткими наблюдениями и ориентировками на текущую задачу. С другой стороны, ругать за это Ghostrunner не хочется, ведь на глубокую драму и внушительный нарратив разработчики и не претендовали, предпочтя сфокусироваться на безостановочном динамичном экшене.

    Прямо как в Mirror’s Edge, центральной механикой Ghostrunner стал паркур. Главный герой, в отличие от V из Cyberpunk 2077, умеет бегать по стенам, ловко скользить в подкате и цепляться энергетическим хлыстом за уступы. А заодно, благодаря своим киберимплантам, Бегущий способен совершать рывок, сопровождаемый замедлением времени.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 5

    Battletoads передаёт привет!

    Последнее пригождается в акробатике очень часто — улететь в пропасть и очутиться на последней контрольной точке здесь легче лёгкого, а на уровнях постоянно встречаются ловушки, что роднит Ghostrunner со классическими двухмерными платформерами. Финальный уровень так и вовсе состоит из одного огромного акробатического этюда длинной в полчаса, который даже ветеранов «Принца Персии» и Super Meat Boy может довести до исступления.

    Несмотря на удобное управление и хорошо контролируемого героя, путь проб и ошибок в Ghostrunner крайне тернист и полон бесконечных попыток одолеть очередное заковыристое место, что придётся по нраву только настоящим киберсамураям. Особенно ярко это заметно по сражениям, некоторые из которых придётся переигрывать по десять-двадцать раз. В этом смысле игра безумно напоминает Hotline Miami, в которой тоже нет простора для импровизации, зато бесконечно много планирования и механического воспроизведения отработанного до автоматизма плана. Возможность разрубить любого противника одним ударом или отразить снаряды ловким движением руки выглядят феноменально стильно, но не утешает: как и противники, наш Бегущий отправляется на тот свет от единственного попадания.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 2

    Обыкновенные стрелки с плазменными пистолетами проходятся легко, но вскоре им на помощь приходят бойцы с автоматами, бугаи с энергетическими щитами, ловкие шиноби с клинками, роботы с атакой по площади, полицейские дроны и толпы зомби-камикадзе. Чем ближе герой к вершине башни и её хозяйке, тем ожесточённее и злее сопротивление. Но и сам Бегущий со временем обзаводиться новыми трюками.

    В критические моменты на помощь приходят постепенно открывающиеся особые способности: рывок сквозь толпу с катаной, ударная волна, энергетический выброс меча и контроль разума. Часто ими пользоваться не разрешают — любой приём полностью расходует шкалу концентрации, которую быстро восстановить можно только через новые убийства.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 6

    Местный филиал «Тетриса» с подбором конфигурации апгрейдов

    Получает свои улучшения герой в Кибербездне — местной матрице, в которой игра превращается в довольно заунывный паззл-платформер. Решение пространственных головоломок и прыжки по возникающим из воздуха кирпичам не только ломают бодрый ритм игры, но и выглядят бедновато. На фоне роскошного антуражного киберпанка с непременным неоном, бетонными лабиринтами и дождём, здешнее цифровое пространство получилось схематичным и кислым.

    Не очень удалась авторам и прокачка. К каждому из навыков главного героя привязаны дополнительные модификаторы, которые нужно расставлять на специальной панели, как фигурки в тетрисе. Естественно, запихнуть даже половину «кирпичиков» не удастся, а потому приходится решать, что важнее — дополнительный рывок или возможность пополнять концентрацию от отражённых вражеских снарядов.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 4

    Вместо ожесточённой дуэли игрока ждёт испытание терпения и чувства ритма

    Последняя важная претензия к Ghostrunner касается боссов. В игре их всего три, не считая безумно затянутого финального забега, и все они получились невыразительными и занудными. Даже противостояние с близкой по способностям кибернетической дамой с мечом авторы умудрились сделать невероятно скучным — и если бы не отсутствие чекпойнтов между этапами битвы, ещё и ужасно проходным.

    Итог: Ghostrunner — это игра, которую очень хочется рекомендовать, но с некоторой осторожностью. Это яркий и оригинальный игровой опыт, включающий стремительные сражения, ловкий паркур и потрясающую картинку мрачного киберпанкового будущего, но ощутить все его прелести смогут лишь увлечённые и опытные геймеры. Впрочем, даже они вряд ли полностью смогут избежать приступов накрывающей фрустрации от некоторых эпизодов.

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Данил Ряснянский

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Mirror's Edge: Catalyst. Неудачная работа над ошибками
    Mirror’s Edge: Catalyst. Неудачная работа над ошибками
    Вспомнить всё: Киноляпы и интересные факты
    1
    Новый «Робокоп»: беззубый ремейк

    Статьи

    Пётр Бормор «Салочки»
    0
    83462
    Пётр Бормор «Салочки»

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Дизайн будущего. Как будет выглядеть 19
    0
    88120
    Дизайн будущего: природные формы и фракталы. Как будет выглядеть мир уже скоро

    Все знают, что необычный и приятный глазу дизайн продаётся лучше, чем функциональность. Но красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation 1
    0
    91288
    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation

    Сериал о паранормальных предметах и охотниках за ними, который вы вряд ли смотрели.

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»
    0
    93207
    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»: приключенческая лавкрафтиана для подростков

    История о том, как выйти из токсичной дружбы, на фоне лавкрафтианского сеттинга.

    «Мандалорец», 2 сезон, 4 серия. Пробуждение сюжета — и новые теории
    0
    150558
    «Мандалорец», 2 сезон, 4 серия. Пробуждение сюжета — и новые теории

    Второй сезон наконец-то покончил с прелюдиями и пошёл на взлёт. Нам остаётся лишь пристегнуть ремни и запастись попкорном.

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 5
    0
    153849
    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции

    Что может быть лучше в темные осенне-зимние вечера, чем затяжная партия в классические ПК-игры?

    «Братья Вентура»: сериал, опередивший время (и с классной музыкой) 5
    0
    228172
    «Братья Вентура»: сериал, опередивший время (и с классной музыкой)

    Суперучёный борется с кризисом среднего возраста и злодеем-неудачником.

    Святослав Логинов «Конкурс»
    0
    514834
    Святослав Логинов «Конкурс»

    «В прошлый вторник состоялся конкурс на лучшего хоббита».

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить