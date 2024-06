Обзор Still Wakes the Deep: это «Нечто»!

Северное море, 1975 год, честные шотландские трудяги честно трудятся на нефтегазодобывающей буровой платформе «Бейра Д». Главный герой, электрик из Глазго Кэмерон МакЛири по кличке Каз, попал на продуваемую всеми ветрами «Бейру» не просто так. У него проблемы с законом, поэтому ему пришлось оставить жену и детей и временно скрыться от правосудия, пока не улягутся страсти, — а заодно и заработать. Но главная проблема Каза — не полиция и даже не супруга, которая сомневается в их браке. Шотландцы копали слишком жадно и слишком глубоко, и то, что они пробудили во мраке морских вод, оказалось пострашнее, чем тьма и огонь.

Жанр: симулятор ходьбы, хоррор, экшен Разработчик: The Chinese Room Издатель: Secret Mode Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: субтитры Платформы: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Похоже на: SOMA * Scorn * Amnesia * Outlast * Hellblade: Senua’s Sacrifice * Observer * Layers of Fear * Call of Cthulhu

The Chinese Room вполне уверенно чувствует себя в жанре «симулятор ходьбы». На счету студии уже несколько похожих игр, например Dear Esther (2012), Amnesia: A Machine for Pigs (2013) и Everybody’s Gone to the Rapture (2015). Иногда в них нужно делать что-то ещё кроме собственно ходьбы и чтения бесконечных записок, но суть примерно одна — исследование локаций и погружение в местную атмосферу. Still Wakes the Deep одновременно похожа на своих предшественниц и немного от них отличается. На этот раз нам дают поиграть за простого работягу, который не гнушается работать руками и матерится как любой среднестатистический посетитель шотландского паба, а ещё совершенно… скажем так, совершенно ошарашен тем, что происходит на «Бейре Д».

Неописуемый ужас

Киноманы моментально считают очевидную отсылку к фильму «Нечто», которая спрятана в фамилии главного героя и изначально задаёт нужное настроение. МакЛири — это почти Макриди, персонаж Курта Рассела из фильма Карпентера. Несмотря на то что в начале игры работяги отмечают Рождество, насладиться расслабленной атмосферой праздника не получится. Вокруг бушует холодное недружелюбное море, старенькая платформа кряхтит и протекает, а у Каза неспокойно на сердце. Будучи на суше, во время одной из попоек в пабе он подрался с мужчиной по имени Билли Чемберлен, который не намерен оставлять это просто так и жаждет возмездия. Лучший друг Каза, кок «Бейры» Рой, сжалился и пристроил его поближе к себе. Пройдёт время, Билли подуспокоится и, может, даже откажется от обвинений. Правда, отказаться от МакЛири может ещё и его жена, которой вся эта ситуация ох как не нравится.

Будто бы всего этого было мало, на платформе внезапно случается внештатная ситуация. Бур натыкается на что-то, на что ему бы лучше не натыкаться, после чего «Бейра Д» начинает стремительно разваливаться на куски прямо на глазах. Мало того, в помещения платформы проникает субстанция, излучающая странное многоцветное сияние (прямо как нефтяная плёнка на воде), а члены экипажа, которые поневоле вступили с ней в контакт, необратимо меняются.

В этот момент игра резко начинает напоминать не только «Нечто» (или повесть Джона Кэмпбелла «Кто идёт?»), но и произведения Лавкрафта (особенно «Цвет из иных миров»), боди-хорроры Дэвида Кроненберга и, внезапно, фильм «Фантомы» (1998) по роману Дина Кунца. Коридоры и каюты постепенно оплетают тяжи светящейся плоти, иногда со впаянными внутрь, изуродованными и деформированными телами членов экипажа. Та часть команды, которая не становится частью корабля, превращается в ужасающих монстров. Если они чересчур вас пугают, их можно сравнить с забытым в подвале проросшим картофелем (правда, ну очень похоже), и станет немножечко легче. Чудовища преследуют и убивают всех выживших, но самая неприятная их особенность в том, что они сохраняют осколки сознания тех людей, которыми когда-то были. Они зовут героя по имени, просят о помощи, горюют о прежних жизнях и явно очень страдают.

В таких условиях Казу остаётся только пытаться выжить. Быстро становится понятно, что его взяли на работу по знакомству: он умеет чинить щитки, но мало что понимает в устройстве нефтяных платформ, поэтому ему приходится учиться в процессе. С помощью отвёртки и такой-то матери Каз делает всё, что в его силах, пока ситуация становится всё более и более безнадёжной.

На лицо ужасные, внутри тоже не очень

Справедливости ради, Still Wakes the Deep — не стопроцентный симулятор ходьбы. Главному герою регулярно приходится дёргать рычаги, отвинчивать решётки, нажимать кнопки, использовать огнетушители, а ещё плавать, цепляться за скобы и отвлекать монстров меткими бросками гаечных ключей. Несмотря на кажущееся разнообразие механик, игра максимально простая и линейная. Это идёт на пользу нервам игрока, но вместе с тем значительно ослабляет грамотно выстроенный саспенс.

За всё время вы вряд ли заблудитесь хотя бы раз — добрые шотландские фейри заранее от начала до конца прошли по сюжету и выкрасили жёлтой краской все нужные ориентиры. Достаточно просто находить взглядом жёлтые предметы и идти от одного к другому — работает безотказно. Иногда игра будет запирать вас в одной локации с завывающим монстром, что по-настоящему страшно только первые пару раз. Вы довольно быстро поймёте, что в вашем распоряжении всегда достаточно безопасных укрытий и разнообразного хлама, чтобы швырять его в противоположный конец локации. Вы можете спокойно двигаться к цели, пока неописуемая хтонь, ругаясь, мчит на звук упавшей каски. Иногда от чудищ нужно будет убегать — это весьма адреналиново, но в целом не очень сложно. Тем более что автосохранения здесь милосердно частые.

Инвентаря в игре нет, экономить ресурсы и лечиться не надо. Фонарик, к счастью, вечный, а аптечка против местных кроненбергов была бы бесполезна — они убивают героя моментально. Носить нужные предметы в руках долго не получится — чтобы забираться по лестницам или как-то иначе взаимодействовать с окружением, придётся их выбрасывать.

Вот тут-то и подстерегает главный недостаток игры. После того как вы познакомитесь со всеми механиками, они начнут надоедать и даже раздражать. По сути, весь сюжет представляет собой набор ситуаций в духе «В механизме А поломалась штука Б. МакЛири, на тебя вся надежда, буквально любой персонаж лучше знает, как тут всё устроено, но починить штуку Б можешь только ты». Когда Каз в пятый или шестой раз матерится, а потом обречённо идёт делать что сказано, ему нельзя не посочувствовать — на его месте менее сильный духом герой давно бы прыгнул в море или в объятия первого попавшегося чудовища. Игру спасает только скромный хронометраж — но даже те несколько часов, которые занимает прохождение, со временем начинают казаться бесконечными.

Страшно красиво

Играть в Still Wakes the Deep стоит не ради геймплея и даже сюжета (который здесь максимально прост), она подкупает антуражем и некоей особенной осязаемостью. Создатели игры тщательно изучили устройство нефтяных платформ 1970-х годов, поэтому по части аутентичности тут комар носа не подточит. «Бейра Д» — не самое жизнерадостное место. Благодаря отличному дизайну локаций сразу становится понятно, что провести несколько месяцев в местной каюте с протекающим потолком было бы ох как непросто. Всё старое и дышит на ладан — кажется, что и без вмешательства неведомых сил платформа сама вскоре развалилась бы на куски.

Радует не только внешний вид окружения, но и впечатляющий боди-хоррор. Живые и не очень монстры внушают смесь страха, отвращения и жалости — все эти горы плоти блестят, сочатся, щерятся осколками костей и пестрят искажёнными мукой лицами. Groovy! Вероятно, ничего кардинально нового вы здесь не увидите, но и хорошо исполненная проверенная формула — тоже своего рода успех. В игре есть возможность оглядываться назад, пока вы убегаете, но это скорее сбивает с толку и мешает. Когда вы бросаете взгляд за плечо и видите за собой в коридоре это, сразу отказывают и здравый смысл, и знание типичной структуры локаций в подобных сценах.

Цветовая гамма, несмотря на обилие дружественного жёлтого, получилась гармоничная и по-своему притягательная. Разноцветные блики «из иных миров» и без того завораживают, а игра ещё и регулярно подкидывает убийственно красивые кадры. Кто бы мог подумать, что можно раз за разом заворожённо любоваться сплетением мясных тяжей!

Графика в целом не достигает невероятных высот или глубин — она просто хорошая, такая, какая должна быть в качественном инди-проекте. На помощь приходит и неплохой звуковой дизайн. «Бейра Д» скрипит, громыхает и стонет, ветер завывает, а неприветливое море зловеще шумит — всё вместе это многократно усиливает эффект присутствия.

Для этого текста мы проходили игру на PC, и в ней оказалось на удивление мало багов. Каз иногда попадал ногой в щель между кусками перекрытия или досками и решал, что падает, из-за чего начинал истошно орать на ровном месте. Правда, играть это никак не мешало, так как всегда происходило в свободных от монстров локациях.

За 4–5 часов прохождения, помимо МакЛири, мы встречаем достаточно персонажей — настоящих анимированных людей, которые выглядят и звучат вполне себе пристойно. Благодаря тому, что все герои — выходцы из рабочего класса, они получились искренними и живыми. Правда, их описали всего парой штрихов, однако даже с таким скудным раскрытием каждая смерть вызывает пусть лёгкое, но сопереживание. Может, дело в том, что они реагируют на происходящее по-человечески: ругаются, боятся, а ещё до последнего стараются делать свою работу. Полноценной драмы вы всё равно не получите — даже история главного героя раскрыта весьма схематично, на маленькой скрипочке никто не играет, лишних слёз выдавить не пытается. В конце концов, у нас тут история про неведомую хтонь, непередаваемый ужас, неописуемых монстров, а не про личные маленькие драмы обычных трудяг.

* * *

Still Wakes the Deep — добротный хоррор без лишних деталей. Главное в ней не история (она есть, но очень простая) и не геймплей (он тоже есть, но скудный и утомительный). Главное, за что эту игру стоит хотя бы попробовать, — отличная атмосфера, способная удержать вас у монитора ровно столько, сколько задумали авторы. Здесь не будет ни закадрового голоса, ни пространных пояснений сюжета — за всю игру вы узнаете ровно столько же, сколько Каз. Может, оно и к лучшему, ведь, как говорил Лавкрафт, страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого.