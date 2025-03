P.T. Хидео Кодзимы: история самой знаменитой демоверсии

Ожидания уже сформировались заоблачные: фанаты истосковались по продолжениям культовой серии, — но потрясающие новости о проекте продолжали сыпаться как из рога изобилия. О своей причастности к Silent Hills сообщил Гильермо дель Торо. Режиссёр славится уникальным подходом к дизайну монстров — вспомните существ из его «Лабиринта Фавна» или «Хеллбоя». Он торжественно заявлял, что грядущая игра способна стать «проектом всей его жизни». Этого, увы, не произошло, но режиссёр утверждал, что инновационные идеи, которые он придумал для Silent Hills, позже появились в других играх — например, в The Last of Us.