«Изнанка»: настольный «Гравити Фолз» из России

На прошедшем «Игроконе» прошёл старт продаж, наверное, самой ожидаемой отечественной настолки 2025 года. Я успел поиграть в неё ещё на этапе прототипа и остался под большим впечатлением. Уж больно она классная, как минимум на взгляд человека, который любит в настолках красивый дизайн.

Число игроков: от 1 до 4 человек Время партии: 1-2 часа Возраст участников: 13+ Визуальный стиль — главный козырь проекта, пускай создатели пытаются в первую очередь привлечь внимание к лору и геймплейным особенностям. С ними всё в полном порядке, но именно визуал а-ля «Гравити Фолз» вызывает желание немедленно заполучить себе коробку с игрой. И пару коробок с дополнениями тоже. Фирменный стиль тут повсюду — в правилах, на жетонах, на поле, в книгах историй, в книге приключений, на картах… Компонентов игры много, и каждый хочется подробно изучить.

Благо игровой процесс как раз позволяет приобщаться ко всему многообразному арту постепенно. Игровые ходы состоят из поочередно сменяющих друг друга фаз. В первой происходят глобальные события, во второй игроки перемещаются, в третьей идёт взаимодействие с местностью, а в четвёртой — «перезарядка» игровых компонентов для следующего раунда.

Механика перемещения тут нетривиальная. В начале фазы движения игроки тянут из своих мешков пять жетонов, соответствующих определённой местности — полям, лесам, горам, воде и той самой титульной изнанке, которая проникла в обычный мир и видоизменила его. Проход по местности стоит либо один жетон своего типа, либо два любого другого — таким образом, дальше чем на пять локаций ваш персонаж за один раз не ускачет. В принципе, можно вообще никуда и не ходить, сэкономив жетоны для следующей фазы, — ведь всё непотраченное отправится обратно в мешок.

Фаза действий, как и положено в таких играх, — самая интересная и заметная по затратам времени. Тут масса способов, чем заняться. Например, можно посетить лавку, если таковая есть на той локации, где стоит ваш персонаж, — это позволит разыграть небольшое событие, закупиться вещами с рынка, залечить раны и починить предметы. Если лавки нет, можно просто устроить привал — эффекты от него схожи с походом в лавку, только вместо денег вы сможете потратить накопленный опыт. И если пройти сценарий без заходов в лавку вполне реально, то вот пренебрегать отдыхом точно не стоит: за опыт можно открывать заблокированные ячейки предметов и очки здоровья, а также покупать новые жетоны для мешка.

Опыт, кстати, здесь обычно выдают за всевозможные неудачи, провалы и увечья — очень жизненно. Более того, исключительно везучий персонаж под конец партии будет заметно уступать жертве обстоятельств в эффективности. Поразительным образом постоянные успехи могут привести к поражению в финале!

Также в фазе действий нам предстоит двигаться по сюжету или решать личные квесты. Пренебрегать нельзя ни тем, ни другим — если забить на главный квест, вашу партию ждёт поражение, а если не успеть решить все свои проблемы к концу партии, то придётся пропустить большое приключение, по сути — финального босса! Личный квест устроен просто — надо добраться в определённую локацию и там пройти проверку. Вне зависимости от её исхода персональное задание будет считаться выполненным.

Наконец, сюжетное взаимодействие в локации может завести вас… да куда угодно. Можно попасть на очередное событие-проверку, на длительное путешествие по книге сценария, вступить в схватку с монстром или оказаться участником настоящего приключения! И схватки, и приключения устроены сходным образом: вам надо двигаться последовательно по прямоугольникам, поочередно вынимая из мешка жетоны. Каждый шаг — проверка того самого жетончика, который вы вынули, и в случае провала можно получить раны, потерять предметы, но самое главное — остаться топтаться на месте, что очень нежелательно. Ведь если жетоны или здоровье героя закончатся раньше, чем путь по дороге приключения, то это поражение. Вас побили, унизили и наградили порцией ценного жизненного опыта.

Чтобы не застрять и не продуть, стоит использовать способности персонажей и экипировку — они могут менять результаты проверки, превращая одни вытащенные жетоны в другие, возвращать отыгравшие жетоны обратно в мешок и просто двигать вас вперёд без штрафов. Без хорошей экипировки и мешка, набитого продвинутыми жетонами, большую часть приключений не пройти, впрочем, провалы приключений дают тот самый опыт, за который на привалах можно покупать новые жетоны. Частенько дорога приключений не просто прямая линия с последовательностью шагов, а серия развилок, и тут надо выбирать путь с умом, анализируя, какой дорогой пройти лучше исходя из покинувших твой мешок жетонов.

В общем, механики комплексные, а благодаря разнообразию происходящего играть увлекательно — «Изнанка» поощряет ваши исследовательские инстинкты, награждая за изучение карты не только добычей, но и весёлыми ситуациями, и новым артом. Даже горечь поражения в битве с монстром тут подслащена порцией столь ценного опыта. При этом ты постоянно ощущаешь давление таймера (если быть точным — счётчика ходов с планшета сценария) и стараешься сделать каждый ход максимально эффективным — времени нет ни на один лишний привал, ведь пропустить финальное приключение никому не хочется.

Почему? Да потому, что оно действительно масштабное — так или иначе, вся предыдущая партия была подготовкой к грандиозному финалу. Если в обычном приключении нужно сделать максимум 5-6 шагов, то здесь вашу группу ждёт прогулка на все 20, а то и больше, если до финала добралась партия из четверых. Чем ближе вы к заветной цели, тем меньше неиспользованных предметов остаётся, и тем выше напряжение… В общем — всё как и положено в финальной схватке!

Кооперация тут не строго обязательна, но важно понимать, что у разных героев условно своя специализация. Например, способность Охотника и его стартовые вещи делают его весьма эффективным во время проверок и приключений, а Камнекрад играет роль скорее эдакого разведчика и саппорта, помогая получать много ценностей с глобальной карты. В игре есть соло-режим, но если уж вы играете один, то всё равно лучше взять двух героев — так посмотрите больше всего и подойдёте к финалу во всеоружии. Главное только мешочки с жетонами не перепутать по ходу!

Красочный визуал и бодрый геймплей отлично дополняют тексты, наполненные ненавязчивым юмором. Кроме всего прочего, у них ещё и вполне демократичная длина — никого не потянет дремать во время чтения очередной порции сюжета из книги сценария.

Минусы стандартные для многокомпонентной игры — требуется приличный стол для раскладки, некоторое время на подготовку и уборку «Изнанки» в коробку после партии. Кроме того, книжка правил довольно пухлая, и куда быстрее и веселее освоение игры пойдёт, если первую партию вы сыграете под руководством знающего человека — на игротеке или в компании друзей. В то же время правила составлены толково, и освоить их самостоятельно нетрудно — благо многие механики будут вам плюс-минус понятны по другим настолкам.

«Изнанка» — красивая, динамичная, позитивная игра, которая умеет поддать веселья и одному человеку, и компании из четверых друзей. Атмосфера «Гравити Фолз» работает не только на уровне оформления — и геймплей, и мир, и здешний юмор выдержаны на уровне и в стиле. Если вы тоже любите этот мультсериал — обязательно познакомьтесь с «Изнанкой», эту настолку делали специально для нас. Однозначная, уверенная заявка на лучшую отечественную настольную игру 2025 года.

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