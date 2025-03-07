Во что поиграть в марте 2025-го?

Весна пришла. И если на улице потепление приводит к повсеместной грязи и оттаиванию сигаретных бычков с прочей мерзостью, то в игровой индустрии до самого лета расцветает разнообразие жанров. А некоторые обсуждения новинок будут такими жаркими, что нужно будет ещё постараться отыскать в сети уголок без сжигающего всё адского пекла из-за особенно упёртых спорщиков.
Почему ждали: прошлые игры студии — одни из самых громких духовных наследников тайкунов от Bullfrog Productions. А тут ещё и не примелькавшаяся в жанре тема, которую подают традиционно дурашливо. Так, например, приходится мириться с тем, что к ряду экспонатов прилагаются самые настоящие привидения.
Чего опасаемся: либо не хватит глубины, либо комплексный геймплей покажется максимально душным.
Everhood 2
Когда и где: 4 марта на PC, Switch
Что: ритм-экшен-RPG
Перевод: нет
О чём: вы — душа, застрявшая между жизнью и смертью. Чтобы выбраться из этого места, вам нужно доказать свою значимость и победить «драконов». А потом — встретиться с богом (хотя не совсем понятно, кто это).
Почему ждали: первая часть — странное приключение, в чём-то схожее с Earthbound, в котором великолепные ритм-сражения, где на поле от Guitar Hero приходится уворачиваться от нот. Продолжение обещает быть ещё более безумным.
Чего опасаемся: менее запоминающегося саундтрека и сниженного градуса сюра.
Split Fiction
Когда и где: 6 марта на PC, XSXS, PS5
Что: кооперативная экшен-адвенчура
Перевод: нет
О чём: Зоя Фостер пишет фэнтезийные истории, а Мио Хадсон — научную фантастику. Их подключили к машине, призванной раскрыть их творческий потенциал с помощью виртуальной реальности. На самом деле она лишь крадёт их идеи. Но что-то пошло не так, их миры переплелись, что дало им шанс вернуться в реальный мир.
Почему ждали: это новый проект Hazelight, студии Юсефа Фареса, прославившейся сугубо кооперативными сюжетными проектами для двоих игроков, где постоянно меняется геймплей. В этот раз всё то же самое, только с постоянными переключениями между фантастикой и фэнтези.
Чего опасаемся: что снова не получится найти друга для коопа даже с условием, что обоим понадобилась бы всего одна копия игры.
Fragpunk
Когда и где: 6 марта на PC, XSXS, PS5
Что: очередной убийца Overwatch
Перевод: текст
О чём: давайте будем честны — всем плевать на сюжет. В таких играх традиционно мало обращают внимание на историю. На сайте игры и в цифровых магазинах ничего не сказано про то, в чём глобальный замес. Просто стреляют друг друга команды фриков со сверхъественными способностями и продвинутыми технологиями.
Почему ждали: разработчики обещают, что их проект выделится на фоне конкурентов в жанре сверхбыстрыми матчами и 150 карточками, выбор которых перед началом боя меняет правила игры. Может, у этого проекта что-то получится, раз уж Marvel Rivals всё-таки смогла конкурировать с Overwatch 2.
Чего опасаемся: что из-за не такого уж яркого стиля нас ждёт скорее что-то вроде другого «геройского шутера» — Concord, не протянувшего и месяца.
Assassin’s Creed: Shadows
Когда и где: 20 марта на PC, XSXS, PS5
Что: экшен в открытом мире
Перевод: текст
О чём: нам снова предстоит перенестись из нашего времени в прошлое с помощью особой техники, позволяющей визуализировать генетическую память. Игрок увидит Японию 1579–1580 годов, где самурай Ясукэ и ниндзя Наоэ сталкиваются с восстанием в провинции Ига, а потом объединяют силы, чтобы противостоять местной тайной организации тамплиеров.
Почему ждали: это самый громкий релиз месяца. Обещают масштабное приключение в огромном открытом мире, где даже можно построить свою базу. А геймплей за разных героев будет сильно отличаться, ведь один будет делать ставку на скрытное прохождение, другой — на лобовые атаки на врагов.
Чего опасаемся: это самый противоречивый релиз месяца. Репутация Ubisoft давно пробила дно. Её открытые миры всё чаще превращаются в сборник пресных «активностей». И что-то не похоже, что в Assassin’s Creed: Shadows будут глобальные изменения к лучшему.
Killing Floor 3
Когда и где: 25 марта на PC, XSXS, PS5
Что: кооперативный зомби-шутер
Перевод: текст
О чём: в мрачном мире 2091 года команда повстанцев под названием «Сумрак» борется с корпорацией, давящей последние очаги сопротивления с помощью зедов — полчищ кровожадных мутантов-киборгов.
Почему ждали: Killing Floor — одна из главных серий мультиплеерных шутеров про отстрел волн из огромных толп зомби. В третьей части обещают новое оружие, более умных врагов и реалистичную расчленёнку.
Чего опасаемся: типичных проблем старта мультиплеерных игр — плохого неткода, недостатка контента и карательной монетизации.
Chernobylite 2: Exclusion Zone
Когда и где: ранний доступ 26 марта на PC
Что: экшен-RPG в открытом мире, который не S.T.A.L.K.E.R.
Перевод: текст
О чём: в Чернобыльской зоне отчуждения завелись монстры и начало твориться нечто потустороннее. Главный герой — мироходец, то есть тот, кто может путешествовать между параллельными мирами. И ему нужно найти в этом месте чернобылит — ценный ресурс, который ещё и причина большинства проблем в зоне.
Почему ждали: оригинал был не особенно амбициозным приятным сюжетным приключением для тех, кому решительно не хватало походов по руинам Припяти и округе. Сиквел ничего кардинально менять не будет, лишь увеличит масштабы и отсыплет игрокам новых возможностей.
Чего опасаемся: сырого продукта и того, что полноценный релиз будет всё отодвигаться и отодвигаться, пока всем не станет всё равно. И что Chernobylite 2 будет смотреться совсем уж невзрачно на фоне S.T.A.L.K.E.R. 2.
Grit and Valor — 1949
Когда и где: 26 марта на PC
Что: тактическая стратегия про дизельпанковских роботов с элементами роуглайта
Перевод: нет
О чём: Вторая мировая пошла не так, как в реальности, отчего война затянулась до 1949 года, а нацисты почти победили с помощью огромных боевых роботов. Членам сопротивления необходимо пересечь всю Европу и доставить электромагнитное оружие в сердце вражеских земель, чтобы переломить ход войны.
Почему ждали: нас не слишком часто балуют меха-тактиками, да ещё в стиле дизельпанка. Кроме того, интересно, насколько хорошо реализуют сражения на маленьких картах против постоянно прибывающих волн врагов.
Чего опасаемся: что получится невзрачная стратегия, где случайно сгенерированные карты уж слишком похожи друг на друга, а геймплей лишь утомляет.
Atomfall
Когда и где: 27 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5
Что: сюжетный выживач в зоне отчуждения, который тоже не S.T.A.L.K.E.R.
Перевод: текст
О чём: в 1957-м авария в Уиндскейле привела к гораздо более тяжёлым последствиям, чем в нашем мире, отчего значительная часть английского графства Камбрия подверглась радиационному заражению. Территорию огородили с помощью армии шагающих роботов, в том числе из-за появившихся там опасных мутантов. События игры разворачиваются спустя пять лет, когда страдающий амнезией протагонист начинает искать в этой зоне ответы на вопросы о своём прошлом.
Почему ждали: яркий цветущий локальный постапок в очень британском сеттинге — ну как не обратить внимание? Разработчики обещают большую нелинейность. Так, к примеру, можно пройти игру, так никого и не убив, или же прикончить каждое живое существо на своём пути. К тому же по графике виден не самый маленький бюджет.
Чего опасаемся: проблем с оптимизацией, скучного клишированного сюжета и того, что вместо нормальной нелинейности нам подсунут самую обычную линейную игру, в которой вообще не ощущаются последствия принятых решений.
The First Berserker: Khazan
Когда и где: 27 марта на PC, XSXS, PS5
Что: соулслайк во вселенной Dungeon Fighter Online (если вы не кореец, то нормально, что вы не слышали про эту фэнтезийную вселенную)
Перевод: текст
О чём: генерала Хадзана по ложному доносу обвинили в госизмене и изгнали с родины. А тот планирует вернуться и отомстить обидчикам.
Почему ждали: судя по превью, нас ждёт красивый и хорошо сделанный клон Dark Souls с упором на парирования.
Чего опасаемся: есть большая вероятность, что игра попросту затеряется в бесконечном потоке проектов в этом жанре.
Во что ещё поиграть:
Knights in Tight Spaces (4 марта на PC): пошаговый тактический декабилдер про сражения партии приключенцев с бандитами, скелетами и прочими классическими фэнтезийными врагами в помещениях не больше квартиры-студии.
Dragonkin: The Banished (ранний доступ 6 марта на PC): фэнтезийный диаблоид про убийства драконов. Будем следить за интригой: испепелит ли игру конкуренция с Path of Exile II?
Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate (ранний доступ 6 марта на PC): игра от автора Dusk и Iron Lung. Экшен в стиле тех самых старых игр про Гарри Поттера, но про секретного агента, который под видом ученика внедряется в школу волшебства Грамблморт. Так что будет бесконечный поток пародий на Хогвартс, а в геймплее — безумно весёлый хаос.
Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate
Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (6 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): переиздание культовых фэнтезийных JRPG с огромным количеством персонажей. События в играх вдохновлены войнами древности, со всеми присущими им интригами и неоднозначными ситуациями. В ремастере немного обновят графику и добавят удобства вроде автосохранений.
Wanderstop (11 марта на PC, XSXS, PS5): новый проект одного из авторов The Stanley Parable and The Beginner's Guide. Милый симулятор управления чайным магазинчиком в волшебном лесу — разве что в подтексте автор выплёскивает свои размышления о выгорании.
Metal Bringer (12 марта на PC, PS5): экшен-рогалик с видом сверху про гигантских боевых роботов, которых нужно собирать себе по вкусу.
Metal Bringer
Beyond The Ice Palace 2 (14 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): сиквел компьютерного экшен-платформера 1988 года. По сюжету главный герой восстаёт из мёртвых и идёт мстить — прямо как сама франшиза.
Reignbreaker (18 марта на PC): очень красочный изометрический экшен-рогалик в мире, где правит тиран, полагающийся на армию средневековых боевых роботов.
33 Immortals (ранний доступ 18 марта на PC, XSXS): кооперативный экшен-рогалик от авторов Spiritfarer, вдохновлённый «Божественной комедией». Игрокам нужно прорваться сквозь ад, чистилище и рай, чтобы покарать жестокого бога.
Cataclismo (выход из раннего доступа 22 марта на PC): стратегия, где нужно по кусочкам (из-за чего игру сравнивают с Lego) строить свою крепость, чтобы противостоять бесчисленным волнам разных чудовищ.
Cataclismo
Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land (21 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): продолжение долгоиграющей серии JRPG с глубокой системой алхимии. В этой части добавят строительство базы, несколько напоминающее механику строительства механизмов из Tears of the Kingdom.
AI LIMIT (27 марта на PC, PS5): яркий анимешный соулслайк, где нужно выжить в последнем городе на земле под названием Элизиум. Диско, кажется, не предвидится.
Dollhouse: Behind the Broken Mirror (28 марта на PC, XSXS, PS5): хоррор-шутер от первого лица про потерявшую память известную певицу, которой теперь приходится исследовать своё прошлое с помощью экспериментальных лекарств и бороться с жуткими куклами в зазеркалье.
Psycho Patrol R (ранний доступ 31 марта на PC): новая игра автора Cruelty Squad. В своём фирменном безумном стиле он создал смесь шутера и симулятора мехи про офицера европейской федеральной полиции в мире будущего, где цивилизация находится на грани краха.
Psycho Patrol R
Post Trauma (31 марта на PC, XSXS, PS5): хоррор в духе ранних частей Resident Evil про 57-летнего кондуктора поезда, попавшего в странную реальность, где вокруг всякие чудовища.
Sultan's Game (31 марта на PC): сюжетная карточная игра про министра, который под страхом смерти должен выполнять прихоти султана. А в финале можно вызвать тёмных богов — и это только один из вариантов развития событий.
Главная нефантастическая игра марта:
InZOI (ранний доступ 28 марта на PC): наконец-то у нас появится конкурент Sims — симулятор жизни в открытом мире с реалистичной графикой и огромными возможностями для кастомизации. Из-за своего стиля проект уж слишком напоминает игры «для взрослых», которые Стим предлагает с отключёнными фильтрами.
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