Во что поиграть в марте 2025-го?

Dragonkin: The Banished (ранний доступ 6 марта на PC): фэнтезийный диаблоид про убийства драконов. Будем следить за интригой: испепелит ли игру конкуренция с Path of Exile II?

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate (ранний доступ 6 марта на PC): игра от автора Dusk и Iron Lung. Экшен в стиле тех самых старых игр про Гарри Поттера, но про секретного агента, который под видом ученика внедряется в школу волшебства Грамблморт. Так что будет бесконечный поток пародий на Хогвартс, а в геймплее — безумно весёлый хаос.

Wanderstop (11 марта на PC, XSXS, PS5): новый проект одного из авторов The Stanley Parable and The Beginner's Guide. Милый симулятор управления чайным магазинчиком в волшебном лесу — разве что в подтексте автор выплёскивает свои размышления о выгорании.

Beyond The Ice Palace 2 (14 марта на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): сиквел компьютерного экшен-платформера 1988 года. По сюжету главный герой восстаёт из мёртвых и идёт мстить — прямо как сама франшиза.