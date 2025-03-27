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#научная фантастика#космонавтика#альтернативная история#Мэри Робинетт Коваль

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»

Дарья Урбанская
27 марта 10:00
21954
4 минуты на чтение
Когда в 1952 году на Вашингтон упал гигантский метеорит, США были парализованы гибелью практически всего правительства, но постепенно смогли пережить трагедию и восстановиться. Увы, последствия, как круги по воде, разошлись по планете, и вскоре учёным стало очевидно, что человечество в ближайшие десятилетия ждёт вымирание из-за изменения климата. Математик и бывший пилот ВВС США Элма Йорк вместе с мужем, инженером в области ракетостроения, чудом выжили в тот страшный день, но потеряли почти всех родных. Когда правительства всех стран объединили усилия, чтобы запустить программу освоения ближнего космоса, Элма присоединилась к проекту наравне с мужем, несмотря на скептическое отношение к женщинам в мире большой науки и политики.

Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды 

Mary Robinette Kowal

The Calculating Stars

Роман

Жанр: научная фантастика, альтернативная история

Выход оригинала: 2018

Переводчик: А. Жаворонков

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

496 с., 5000 экз.

«Леди-астронавт», часть 1

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Роман «Вычисляя звёзды» открывает трилогию «Леди-астронавт», за которую Мэри Робинетт Коваль получила внушительный букет фантастических премий. С учётом современных реалий сразу приходит мысль, что текст может быть перенасыщен маркёрами пресловутой «повесточки»: упоминаниями феминизма, нетрадиционных отношений, гендерных и расовых вопросов. Конечно, без этого не обошлось, однако у автора, к счастью, получилось сохранить баланс, не впадая в крайности, в том числе и с «мэрисьюшностью» главной героини.

Коваль неоднократно подчеркиваёт, что, несмотря на свои способности и достижения, Элма Йорк не уникальна для своего времени. В США действительно было немало талантливых женщин-пилотов — как военных, так и любителей, — и Элма просто оказалась в подходящем месте в подходящее время, чтобы, преодолев страх осуждения, выступить против устоявшегося порядка. Вдобавок, словно в качестве компенсации за прочие бонусы, автор наделяет героиню подростковой психологической травмой, вынуждая её раз за разом мучительно переживать панические атаки и страх публичности. Таким образом, одним из главных конфликтов в истории становится внутренний.

А вот чего книге определённо не хватает, так это научно-фантастического элемента — настолько, что, несмотря на заявленный жанр, читается текст скорее как остросоциальный альтернативно-исторический роман. Герои только и делают, что говорят про звёзды, но по сути сюжет обрывается на самом захватывающем моменте, когда Элма наконец присоединяется к команде мужчин-астронавтов и отправляется в космос. Остаётся только надеяться, что во второй части собственно межзвёздных путешествий будет больше.

Хотя и бытовая часть — или, правильнее сказать, корпоративно-производственная — весьма хороша! Речь об астронавтике начального этапа эпохи «Аполлона», когда компьютеров было ещё мало, и все расчёты в центрах по ракетостроению производились вручную — людьми, вооружёнными лишь логарифмическими линейками и отменным знанием математики. Вычислительные центры — не выдумка автора, они действительно существовали на заре ракетостроения, и работали в них по большей части женщины. При прочих равных мужчина со степенью в математике или физике становился инженером, а женщина — вычислительницей или «компьютерессой», как говорит один из героев книги.

Отдельно хочется отметить здоровые отношения между супругами Йорк как пример адекватности в море токсичных и абьюзивных литературных пар. Это тот редкий случай, когда проблемы решаются словами через рот, все сложные или непонятные ситуации взаимно проговариваются.

Ещё одним удачным ходом автора стало то, что в конце книги она, помимо стандартных благодарностей, приводит интересные факты о том, какие фантдопущения ей пришлось сделать, чтобы обосновать возможность старта космической программы на десять лет раньше, чем в реальности, и воплотить на страницах образ «американского Гагарина».
Итог: комфортная, мягкая научная фантастика, где нет динамичного сюжета, экшена и неожиданных поворотов; детально проработанный производственный роман с симпатичными героями, историческими реалиями и мечтой о покорении космоса.

Об авторе

Американская писательница Мэри Робинетт Коваль работала профессиональным кукловодом с 1989 года, а свою карьеру автора фантастики начала в 2010 году. Она принимает активное участие в деятельности организации Science Fiction and Fantasy Writers of America, за последнее десятилетие успела побывать её секретарём, вице-президентом и президентом. Кроме того, она озвучивает аудиокниги, в её портфеле чтеца среди прочих есть произведения Джона Скальци.

Космос поистине восхитителен. Мы обращаем все свое внимание исключительно на астронавтов, но над изучением Вселенной также трудятся тысячи и тысячи людей. Когда я бываю в НАСА, меня всегда поражает, что каждый считает свою работу лучшей в мире, и все верят, что делают нечто важное. И это — чистая правда!

Стоит ли читать?

8

оценка

Да, если хотите погрузиться в будни инженеров-вычислителей на заре космического ракетостроения.

Удачно

  • будни центра по подготовке астронавтов
  • здоровые семейные отношения
  • фокус на внутренних переживаниях

Неудачно

  • чрезмерный акцент на социальных вопросах

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Дарья Урбанская
#научная фантастика#космонавтика#альтернативная история#Мэри Робинетт Коваль
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