Мэри Робинетт Коваль «Вычисляя звёзды»





















Роман «Вычисляя звёзды» открывает трилогию «Леди-астронавт», за которую Мэри Робинетт Коваль получила внушительный букет фантастических премий. С учётом современных реалий сразу приходит мысль, что текст может быть перенасыщен маркёрами пресловутой «повесточки»: упоминаниями феминизма, нетрадиционных отношений, гендерных и расовых вопросов. Конечно, без этого не обошлось, однако у автора, к счастью, получилось сохранить баланс, не впадая в крайности, в том числе и с «мэрисьюшностью» главной героини.Коваль неоднократно подчеркиваёт, что, несмотря на свои способности и достижения, Элма Йорк не уникальна для своего времени. В США действительно было немало талантливых женщин-пилотов — как военных, так и любителей, — и Элма просто оказалась в подходящем месте в подходящее время, чтобы, преодолев страх осуждения, выступить против устоявшегося порядка. Вдобавок, словно в качестве компенсации за прочие бонусы, автор наделяет героиню подростковой психологической травмой, вынуждая её раз за разом мучительно переживать панические атаки и страх публичности. Таким образом, одним из главных конфликтов в истории становится внутренний.А вот чего книге определённо не хватает, так это научно-фантастического элемента — настолько, что, несмотря на заявленный жанр, читается текст скорее как остросоциальный альтернативно-исторический роман. Герои только и делают, что говорят про звёзды, но по сути сюжет обрывается на самом захватывающем моменте, когда Элма наконец присоединяется к команде мужчин-астронавтов и отправляется в космос. Остаётся только надеяться, что во второй части собственно межзвёздных путешествий будет больше.Хотя и бытовая часть — или, правильнее сказать, корпоративно-производственная — весьма хороша! Речь об астронавтике начального этапа эпохи «Аполлона», когда компьютеров было ещё мало, и все расчёты в центрах по ракетостроению производились вручную — людьми, вооружёнными лишь логарифмическими линейками и отменным знанием математики. Вычислительные центры — не выдумка автора, они действительно существовали на заре ракетостроения, и работали в них по большей части женщины. При прочих равных мужчина со степенью в математике или физике становился инженером, а женщина — вычислительницей или «компьютерессой», как говорит один из героев книги.Отдельно хочется отметить здоровые отношения между супругами Йорк как пример адекватности в море токсичных и абьюзивных литературных пар. Это тот редкий случай, когда проблемы решаются словами через рот, все сложные или непонятные ситуации взаимно проговариваются.Ещё одним удачным ходом автора стало то, что в конце книги она, помимо стандартных благодарностей, приводит интересные факты о том, какие фантдопущения ей пришлось сделать, чтобы обосновать возможность старта космической программы на десять лет раньше, чем в реальности, и воплотить на страницах образ «американского Гагарина».