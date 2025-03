Обзор Avowed: теперь я верю в Outer Worlds 2

Если вам такой заход напоминает одновременно Greedfall, Gothic II: Night of the Raven и серию Risen, то решение, играть в Avowed или нет, напрямую зависит от того, нравятся ли вам эти игры. Потому что свежий релиз Obsidian Entertainment без каких-либо стеснений заимствует из этих проектов целые пласты геймплея, мироустройства и нарратива, чуть перекраивает их под себя и лор Pillars of Eternity, освежает под современного игрока — и всё.