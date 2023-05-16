    11
    Книги | Обзоры книг
    #Кристофер Бьюлман #плутовской роман #тёмное фэнтези

    Кристофер Бьюлман «Вор с чёрным языком». Тяжёлая жизнь плута

    16 мая 2023
    Avatar photo
    16.05.2023
    7040
    3 минуты на чтение
    #Кристофер Бьюлман #плутовской роман #тёмное фэнтези

    Кинч На Шаннак, юный вор, задолжал за обучение Гильдии Берущих — и всё грозит кончиться очень плохо. Но у него появляется шанс расплатиться с долгами: нужно лишь выполнить поручение Гильдии, сопроводить некую Гальву, женщину-солдата, в её путешествии. Гоблины, ведьмы, великаны, маги, кракены… это лишь часть того, что будет поджидать их на пути!

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 3

    Christopher Buehlman
    The Blacktongue Thief
    Роман
    Жанр: авантюрное тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2021
    Художник: Мари Бержерон
    Переводчик: С. Удалин
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023
    Серия: «Звёзды новой фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    512 с., 4000 экз.
    «Черноязыкий», часть 1
    Похоже на:
    Фриц Лейбер, цикл «Фафхрд и Серый Мышелов»
    Скотт Линч «Хитрости Локка Ламоры»

    Авантюрное фэнтези с главным героем-трикстером: вором, жуликом, актёром, жиголо — жанр, популярный у читателей, особенно если автор вывел персонажа не похабным идиотом, то и дело попадающим в глупые ситуации, а по-своему благородным, умным и славным парнем со своим кодексом чести.

    Именно таков Кинч — глас автора, саркастичный, самоироничный и одновременно чуткий и отзывчивый. Именно его взгляд на жизнь — и простой, и въедливый — позволяет органично описать сложную структуру придуманного Бьюлманом мира.

    Мир, к слову, очень «винтажный», он пробудит ностальгические чувства у любителей классического фэнтези: здесь есть элементы средневековой Европы, расы, ведущие между собой войну, легенды, песни… В океане водятся кракены, которые ненавидят мореходов; гоблины терпеть не могут людей и, хотя находятся с ними в хрупком перемирии, нет-нет да и съедят при случае… Кинч описывает всё это невероятно обаятельно, с цинизмом, сарказмом, умилением или восхищением — в зависимости от ситуации. Он лавирует между событиями, выпутываясь — или нет — из передряг, даже в унынии не теряя присутствие духа.

    Но несмотря на то что протагонист трикстер и вор, было бы в корне неправильно считать «Вора с чёрным языком» юмористическим фэнтези. Да, здесь много юмора — но он концентрируется в словах и отношении к происходящему, а не в ситуациях. Мир «Вора…» — это мир классического тёмного фэнтези. Смертей и сражений здесь в избытке — причём не эпических и героических, а быстрых, жестоких и кровавых.

    Однако легко заметить, что описание мира, формирование его мифологии, социальных структур и магических правил увлекают автора куда больше, чем сам сюжет. Если стряхнуть все детали, лирику и персонажей, то в сухом остатке мы получим весьма прямолинейное путешествие из точки А в точку Б с конкретной задачей и несколькими второстепенными квестами-ответвлениями.

    Возможно, в этом и была задумка автора, и более сложное, многолинейное повествование отвлекло бы от личности главного героя. Но тут появляется другая проблема: личностный рост Кинча фактически не показан. Да, он славный парень, но спустя 500 страниц он так и остаётся практически тем же.

    Кроме того, иногда кажется, что Бьюлман просто не знает, что делать со второстепенными персонажами. Он создаёт их очень яркими, характерными — взять хотя бы Мертвоножку! — придаёт им глубину, но… Конечно, нельзя тащить в путешествие всех — но и бросать на произвол судьбы тоже несколько… неожиданно? странно? разочаровывающе?

    Возможно, «Вор…» более органично смотрелся бы как сборник рассказов — потому что иногда он так и выглядит — как разрозненные истории из путешествия героев. Причём некоторые квесты пусть сами по себе и симпатичны, интересны или даже трагичны — на основной сюжет они не оказывают значимого влияния.

    Ещё один нюанс, который заставляет задуматься ближе к концу, — то, что при таком тщательном описании мира Бьюлман не раскрывает нам основные правила «игры в магию». На примере ассасинки Сесты — особенно в сцене финальной битвы — мы начинаем догадываться, что магия татуировок фактически всемогуща, однако нам не объясняется, где заканчиваются её возможности. Это позволяет автору прятать в рукаве целую пачку тузов.

    Однако «Вор с чёрным языком» лишь первая книга в цикле, так что вполне может оказаться, что основной её задачей и было знакомство с миром и расстановка персонажей, а все упомянутые недостатки — лишь следствие такого подхода, и в следующих романах они будут исправлены.

    Итог: симпатичный авантюрный роман в сеттинге тёмного фэнтези. Детали и яркие персонажи потрясают воображение, но основная сюжетная линия здесь слаба.

    Слово творца

    Я постоянный участник ролевых мероприятий. Мне кажется совершенно естественным смазывать кожаные ботинки в дождливый день, как это делают наши персонажи в начале своего пути, или слушать, как кто-то играет на арфе в таверне, или стрелять из лука… Я четверть века писал комедийные представления для ярмарок эпохи Возрождения, и да, именно мои навыки снабдили Кинча таким красочным языком.

    Мертвоножка провела меня через всё заклинание, высвобождающее спящую татуировку. Это была самая сильная магия, с какой мне доводилось иметь дело, сильнее всего, о чём я мечтал. Не представляю, что именно я делал, но в конце концов лошадиное копыто вырвалось из кожи великанши. Следом появились голова и грива, испуганные глаза. И вот уже животное целиком вылезло наружу и застучало копытами по полу пещеры.

    Всё в крови великанши, как будто оно родилось из её чрева.

    Кристофер Бьюлман «Вор с чёрным языком»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите героев с «серой моралью» и для вас не проблема, когда текст лавирует от комедии к трагедии и обратно.
    Удачно
    образы второстепенных персонажей
    детали мира
    любопытная технология магии
    саркастический язык главного героя
    Неудачно
    отсутствие у главного героя видимого роста
    линейный сюжет
    частые отступления, влияющие на темп
    8
    Хорошо

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Сериал «Укрытие»: первые впечатления от жизни в бункере 4
    0
    54295
    Сериал «Укрытие» (Silo): первые впечатления от жизни в бункере

    Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.

    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса 10
    0
    116061
    Читаем румангу «Белый человек» — адаптацию детектива про альбиноса

    Недавно у комикса завершилась краудфандинговая кампания, и уже в мае начнётся отправка печатных версий «Белого человека». А пока можно увидеть первые страницы, в которых мы знакомимся с Пейлом Арсином и […]

    Батальное фэнтези 2
    0
    166233
    Фэнтезийные баталии и сражения: 5 интересных романов

    Пять романов, сфокусированных на битвах и военных кампаниях.

    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?
    0
    203447
    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?

    Фильм Ли Кронина сохраняет и местами переосмысливает традиционные элементы серии, хоть сам и неохотно стремится к смелым экспериментам.

    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста
    0
    405665
    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

    Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

    Журнал «Мир фантастики»: все номера 9
    0
    302536
    Мир фантастики №234 (май 2023)

    Выжившие и величайшие во всех проявлениях.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование
    0
    251305
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    Первый проект Тартаковского, в котором нет ни интересного мира, ни запоминающихся персонажей.

    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок
    0
    482439
    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок

    Поговорили с представителями издательства и с приехавшими гостями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить