Кинч На Шаннак, юный вор, задолжал за обучение Гильдии Берущих — и всё грозит кончиться очень плохо. Но у него появляется шанс расплатиться с долгами: нужно лишь выполнить поручение Гильдии, сопроводить некую Гальву, женщину-солдата, в её путешествии. Гоблины, ведьмы, великаны, маги, кракены… это лишь часть того, что будет поджидать их на пути!
Christopher Buehlman
The Blacktongue Thief
Роман
Жанр: авантюрное тёмное фэнтези
Выход оригинала: 2021
Художник: Мари Бержерон
Переводчик: С. Удалин
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
512 с., 4000 экз.
«Черноязыкий», часть 1
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Авантюрное фэнтези с главным героем-трикстером: вором, жуликом, актёром, жиголо — жанр, популярный у читателей, особенно если автор вывел персонажа не похабным идиотом, то и дело попадающим в глупые ситуации, а по-своему благородным, умным и славным парнем со своим кодексом чести.
Именно таков Кинч — глас автора, саркастичный, самоироничный и одновременно чуткий и отзывчивый. Именно его взгляд на жизнь — и простой, и въедливый — позволяет органично описать сложную структуру придуманного Бьюлманом мира.
Мир, к слову, очень «винтажный», он пробудит ностальгические чувства у любителей классического фэнтези: здесь есть элементы средневековой Европы, расы, ведущие между собой войну, легенды, песни… В океане водятся кракены, которые ненавидят мореходов; гоблины терпеть не могут людей и, хотя находятся с ними в хрупком перемирии, нет-нет да и съедят при случае… Кинч описывает всё это невероятно обаятельно, с цинизмом, сарказмом, умилением или восхищением — в зависимости от ситуации. Он лавирует между событиями, выпутываясь — или нет — из передряг, даже в унынии не теряя присутствие духа.
Но несмотря на то что протагонист трикстер и вор, было бы в корне неправильно считать «Вора с чёрным языком» юмористическим фэнтези. Да, здесь много юмора — но он концентрируется в словах и отношении к происходящему, а не в ситуациях. Мир «Вора…» — это мир классического тёмного фэнтези. Смертей и сражений здесь в избытке — причём не эпических и героических, а быстрых, жестоких и кровавых.
Однако легко заметить, что описание мира, формирование его мифологии, социальных структур и магических правил увлекают автора куда больше, чем сам сюжет. Если стряхнуть все детали, лирику и персонажей, то в сухом остатке мы получим весьма прямолинейное путешествие из точки А в точку Б с конкретной задачей и несколькими второстепенными квестами-ответвлениями.
Возможно, в этом и была задумка автора, и более сложное, многолинейное повествование отвлекло бы от личности главного героя. Но тут появляется другая проблема: личностный рост Кинча фактически не показан. Да, он славный парень, но спустя 500 страниц он так и остаётся практически тем же.
Кроме того, иногда кажется, что Бьюлман просто не знает, что делать со второстепенными персонажами. Он создаёт их очень яркими, характерными — взять хотя бы Мертвоножку! — придаёт им глубину, но… Конечно, нельзя тащить в путешествие всех — но и бросать на произвол судьбы тоже несколько… неожиданно? странно? разочаровывающе?
Возможно, «Вор…» более органично смотрелся бы как сборник рассказов — потому что иногда он так и выглядит — как разрозненные истории из путешествия героев. Причём некоторые квесты пусть сами по себе и симпатичны, интересны или даже трагичны — на основной сюжет они не оказывают значимого влияния.
Ещё один нюанс, который заставляет задуматься ближе к концу, — то, что при таком тщательном описании мира Бьюлман не раскрывает нам основные правила «игры в магию». На примере ассасинки Сесты — особенно в сцене финальной битвы — мы начинаем догадываться, что магия татуировок фактически всемогуща, однако нам не объясняется, где заканчиваются её возможности. Это позволяет автору прятать в рукаве целую пачку тузов.
Однако «Вор с чёрным языком» лишь первая книга в цикле, так что вполне может оказаться, что основной её задачей и было знакомство с миром и расстановка персонажей, а все упомянутые недостатки — лишь следствие такого подхода, и в следующих романах они будут исправлены.
Слово творца
Я постоянный участник ролевых мероприятий. Мне кажется совершенно естественным смазывать кожаные ботинки в дождливый день, как это делают наши персонажи в начале своего пути, или слушать, как кто-то играет на арфе в таверне, или стрелять из лука… Я четверть века писал комедийные представления для ярмарок эпохи Возрождения, и да, именно мои навыки снабдили Кинча таким красочным языком.
Мертвоножка провела меня через всё заклинание, высвобождающее спящую татуировку. Это была самая сильная магия, с какой мне доводилось иметь дело, сильнее всего, о чём я мечтал. Не представляю, что именно я делал, но в конце концов лошадиное копыто вырвалось из кожи великанши. Следом появились голова и грива, испуганные глаза. И вот уже животное целиком вылезло наружу и застучало копытами по полу пещеры.
Всё в крови великанши, как будто оно родилось из её чрева.
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Александр Ремизов
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