Honkai: Star Rail. Обзор игры. Меньший размах — тот же импакт

Если сегодня попросить случайного человека назвать видеоигру в аниме-стилистике, скорее всего, он назовёт не серии Persona или Tales of, а тот самый Genshin Impact. Вот настолько мощно прогремела игра от китайской студии miHoYo в 2020 году. Скрестив привычные для любителей мобильного гейминга гача-механики с масштабом (и бюджетами) полноценной ARPG в открытом мире, разработчики совершили в некотором роде революцию жанра: люди по всему миру и на многих, в том числе и домашних платформах стали с упоением выбивать ярких аниме-персонажей, исследовать живописный мир в поисках пазлов с лутом и закликивать противников в простой, но очень приятной и зрелищной боёвке. Нет ничего удивительного в том, что при огромном количестве ежемесячно выходящих гача-игр именно за проектами этой студии теперь пристально следит игровое сообщество. Первым из таких как раз и стала свежевышедшая Honkai: Star Rail.

Honkai: Star Rail

Жанр: гача, sci-fi jRPG с пошаговыми боями

Разработчик: miHoYo Co., Ltd.

Издатель: Cognosphere Pte., Ltd (HoYoverse)

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4/PS5, iOS, Android

Играли на: PC

Похоже на: Genshin Impact • серия Persona • серия Trails