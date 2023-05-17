Honkai: Star Rail. Обзор игры. Меньший размах — тот же импакт

Если сегодня попросить случайного человека назвать видеоигру в аниме-стилистике, скорее всего, он назовёт не серии Persona или Tales of, а тот самый Genshin Impact. Вот настолько мощно прогремела игра от китайской студии miHoYo в 2020 году. Скрестив привычные для любителей мобильного гейминга гача-механики с масштабом (и бюджетами) полноценной ARPG в открытом мире, разработчики совершили в некотором роде революцию жанра: люди по всему миру и на многих, в том числе и домашних платформах стали с упоением выбивать ярких аниме-персонажей, исследовать живописный мир в поисках пазлов с лутом и закликивать противников в простой, но очень приятной и зрелищной боёвке. Нет ничего удивительного в том, что при огромном количестве ежемесячно выходящих гача-игр именно за проектами этой студии теперь пристально следит игровое сообщество. Первым из таких как раз и стала свежевышедшая Honkai: Star Rail.

Genshin Impact 2.0?

Honkai: Star Rail Жанр: гача, sci-fi jRPG с пошаговыми боями

Разработчик: miHoYo Co., Ltd.

Издатель: Cognosphere Pte., Ltd (HoYoverse)

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4/PS5, iOS, Android

Играли на: PC

Похоже на: Genshin Impact • серия Persona • серия Trails

Начну с простой истины: Star Rail — это игра ААА-уровня, которая на релизе безукоризненно работает на ПК, что автоматически делает её лучшей игрой 2023 года на данный момент. При этом она бесплатная, что ставит её ещё на 70 долларов выше конкурентов. Даже тематика космическая — так что Starfield ещё не вышла, а уже в аутсайдерах.

Если же серьёзно, то HSR продолжает цепочку экспериментов студии с жанрами и точками вдохновения: помимо ARPG, у нас уже есть слэшер (Honkai Impact 3rd) и отомэ-новелла с ККИ (Tears of Themis). На очереди более близкая мобильным игрокам jRPG с пошаговыми боями. Занятно, что только сейчас HoYo решилась ступить на, казалось бы, родную землю для гача-проектов. И с этим связана одна главная проблема, которую я затрону чуть позже.

Итак, в чём же суть. Вы бегаете по разнообразным мирам, выполняете квесты, решаете разбросанные повсюду головоломки и сражаетесь с врагами. За всё это вы получаете тонну различных предметов, на которые прокачиваете персонажей, их оружие и артефакты. Естественно, в какой-то момент приток халявных ресурсов закончится, и вам придётся добывать их в специально отведённых местах, разменивая на них валюту, которая восстанавливается с течением реального времени. Каждые шесть недель игра дополняется продолжением истории, новыми локациями и испытаниями. Сами же персонажи (кроме четырёх основных, выдаваемых по сюжету) и оружие для них добываются в гача. Звучит знакомо, не правда ли?

Проведя в «Геншине» достаточное количество времени, при запуске «Хонкая» вы сразу же заметите, насколько эти две игры структурно похожи: то же меню, те же условия получения персонажей, те же схемы их прокачки, только у предметов другие названия и иконки. Даже стоимость одной крутки та же — 160 единиц особой валюты, названной здесь звёздным нефритом (его как раз можно добыть и в самой игре, и купить за реальные деньги). Нет, это не попытка упрекнуть разработчиков в самокопировании. Даже наоборот — уже зная общий скелет системы прогрессии, можно сконцентрироваться на отличиях двух сестринских игр, которых немало.

Начать хотя бы с основы геймплея. В отличие от «Геншина», где исследование и сражения происходят в одном пространстве, HSR, как классическая jRPG, строго разделяет эти два этапа. На первый взгляд кажется, что исследование перекочевало сюда практически без изменений: игрок выбирает отряд из четырёх персонажей (меню выбора отряда загружается здесь моментально, за что команде «Хонкая» большое спасибо), бегает по уровням в поисках сундуков с лутом, пазлов и так далее. Но там, где «Геншин» ставит во главу угла медитативную зачистку огромного мира, на которую у вас сегодня уйдут сотни часов, HSR в самой большой своей локации прячет в лучшем случае десяток сундуков, да ещё и на карте отображается их счётчик. Ни тебе лазания по скалам, ни полётов на глайдере — даже прыгать персонаж не умеет. Казалось бы, это само собой разумеющиеся отличия жанров, но громкое имя предыдущей игры HoYo может отвлечь от того простого факта, что «Хонкай» за счёт куда меньшего масштаба исследования выдаёт свой контент более плотно и не пугает околобесконечным количеством точек интереса.

Однако из-за этого HSR чувствуется чуть более мобильной: мало того, что вместо открытого мира у нас куча кишкообразных локаций, между которыми мы загружаемся, так и их проработка иногда хромает. Нет, виды на императорский дворец или театр Белобога всё ещё захватывают, но то и дело вместо реальных объектов попадаются 2D-спрайты, а дальний план, если обзор не заграждён стенами, выглядит бедновато. Хотя логика в этих решениях есть, учитывая, как сегодня воют игроки в «Геншин» от того, сколько под него нужно места на телефоне.

Что же насчёт главного времяпрепровождения в игре вне сюжета — Его Величества Гринда? Он остался таким же, но получил множество приятных улучшений. Так, фармить предметы на конкретного персонажа можно когда угодно, а не в определённый день недели. Ежедневное задание только одно, да и то необязательное — все суточные трофеи добываются за простые действия, которые ты в любом случае сделаешь, пока играешь. В «Геншине» лут с каждого мирового босса можно добыть лишь раз в неделю, здесь же у игрока есть общее количество доступных наград, но получать их можно хоть с одного-единственного босса. Даже ненавидимый игроками фарм реликвий чуть смягчился — в «Хонкае» есть возможность (пускай и редкая) крафтить нужные аксессуары с заранее выбранной основной характеристикой. Правда, слотов под реликвии на один больше.

Press X to spin

В процессе исследования игрок сталкивается с различными противниками, и при нанесении удара по ним (или наоборот) включается боевая арена. Здесь всё ожидаемо: вы поочерёдно получаете контроль над одним из своих бойцов и применяете либо базовую атаку, либо навык, либо ульту, когда на неё накопится энергия. У врагов, помимо здоровья, есть полоска уязвимости, которая снижается атаками определённого типа урона. На данный момент этих типов семь — и каждый игровой персонаж обладает одним из них. Да, это прямая аналогия стихий «Геншина». На замену же элементальным реакциям пришёл эффект пробития уязвимости. Когда уязвимость пробивается (то есть игрок доводит полоску до нуля), ход противника отбрасывается, а сам он получает урон и какой-нибудь дебаф, зависящий от стихии, которая совершила пробитие: огонь подожжёт, физика вызовет кровотечение, лёд заморозит и так далее.

Согласен, звучит не очень впечатляюще. Это ведь самые базовые механики jRPG, а с таким куцым количеством кнопок (используемых во время боя предметов тут нет вовсе) «Хонкай» уже с порога заставляет задуматься о том, удержит ли он ваш интерес. И это та самая жанровая проблема, о которой я упомянул в начале. Ведь если пошаговая боёвка постоянно не привносит новые испытания и врагов, которых надо «раскусить», а позволяет бездумно долбить базовую атаку или вовсе включить автобой (а он тут есть), то игра может быстро надоесть даже казуальным игрокам. С такой задачей справляются далеко не все представители Final Fantasy и Dragon Quest, куда уж там простеньким мобильным казино. Благо HoYo как всегда добавляет детали, в которых прячется потенциал местной системы.

Так, на манер серии Trails (которая послужила китайцам главным источником вдохновения) ульту персонажа можно активировать в любой момент боя, даже между двумя последовательными атаками босса, например. Это уже помогает более тактически подходить к сражениям. Исцелить всю команду прямо перед большой массовой атакой? Пожалуйста. Заморозить внезапно вылезшую волну врагов? Плёвое дело. Теперь сюда добавляем уникальные механики персонажей — таланты. Скажем, талант Клары — особая (и очень сильная) контратака, срабатывающая каждый раз, когда девочке наносят урон. А способности игроманки Цинцюэ завязаны на случайной генерации костей маджонга, и как только она собирает четыре одинаковых, следующая её базовая атака получает особые свойства.

И самое главное, что всё это помножается на количество персонажей, которых в гача-играх мало не бывает. И отличаются они не только стихиями, но и классами — «путями», которых здесь тоже семь. Помимо простых бойцов, лекарей и танков, есть и такие, кто ослабляет противника, усиливает союзников или вообще вмешивается в очерёдность хода. Если команда «Хонкая» не будет уступать своим коллегам, то игроков ждёт постоянный поток новых героев с оригинальными механиками, которых так и будут чесаться руки по-разному комбинировать и смотреть на эффективность, ведь все инструменты для этого есть.

Огонька к построению своих команд и билдов добавляет roguelite-режим «Виртуальная вселенная», который разработчики принесли из Honkai Impact 3rd. В нём вы выбираете один из семи путей и получаете уникальную для этого пути способность. А по мере прохождения комнат с врагами или случайными событиями копите карточки и диковинки, по-разному усиливающие или ослабляющие как ваш отряд, так и способность пути. На выходе получаются самые монструозные и весёлые сборки, которые так и подбивают тебя поиграться в этом режиме ещё, даже после получения еженедельных наград. Есть тут и свой мини-сюжет, ещё лучше раскрывающий местных богов. А в качестве приятного бонуса на валюту за прохождения рогалика можно купить легендарное оружие. Остаётся надеяться, что разработчики будут активно развивать этот режим, добавляя не только новые уровни и сложности, но и новые карточки с диковинками, а может, даже целые пути — которых по лору аж 14!

Ведь по своей сути это один из двух видов эндгейм-контента, и второй игроки «Геншина» узнают — это «Зал забвения», полный аналог «Витой бездны». 15 одноразовых комнат и 10 особо сложных, обновляемых каждые две недели, будут для игрока самым большим стимулом постоянно развивать своих персонажей и фармить им лучшую экипировку. По крайней мере, в Genshin Impact за пределами такого режима вызова для игрока считай и нет.

Стражи Галактики из плацкарта

Вот за что я точно готов похвалить команду «Хонкая», так это за сюжет и его подачу. После детского утренника в «Геншине» (хотя там, справедливости ради, всё стало гораздо лучше в последний год) это настоящий глоток свежего воздуха. Диалоги и персонажи тут лучше прописаны, потому и следить за ними становится интересно. Возьмём, к примеру, главного героя. Да, как и в предыдущей игре, мы берём на себя роль могущественной персоны с амнезией, которая в этот раз ищет не родственника, а своё предназначение. Здесь его/её личность выражается ярче и не ограничивается простым героизмом наряду с жаждой наживы. Первопроходец вообще отмачивает колкости по любому поводу и часто пробивает четвёртую стену. А система ответов хоть и осталась простенькой формальностью, но всё же даёт отыграть и мрачного молчуна, и королеву драмы.

Помогает и то, что в этом приключении главный герой не один. Но здесь его сопровождает не маленькая назойливая фея экспозиции, а целый экипаж «Звёздного экспресса», у каждого из членов которого есть своя история и характер. Вместе со взбалмошной Март 7 и вдумчивым Дань Хэном получается та самая троица обаятельных придурков, которая украсит любое роуд-муви. Да и остальные персонажи не теряются на этом фоне — уже с пролога самые разные герои активно взаимодействуют друг с другом, развиваются и добавляют таким образом динамики в сюжет. Нет ощущения, что мир замирает в ту же секунду, как Первопроходец выходит из кадра.

В целом история путешествия экспресса по неизведанным и давно забытым мирам вполне удачно сочетает в себе нарративные приёмы Genshin Impact и подавляющую мрачность Honkai Impact 3rd. Если основному сюжету ещё удаётся быть относительно позитивным (насколько это возможно), то в персональных квестах вообще сплошь драма, болезни, лишения и прочие виды страданий. Их неплохо дополняют моральные дилеммы — мы вольны решить судьбу зарождающегося искусственного разума, который обрёл чувства, а также можем как помочь молодому учёному обрести счастье с любимой, так и разбить ему сердце.

Всё это играет на контрасте с большим количеством добротного и местами умилительно тупого юмора, будто подсмотренного у Джеймса Ганна. Помимо острот в чужой адрес, наш герой не прочь найти приключения на свою пятую точку — чего только стоит маниакальная одержимость тем, чтобы находить сокровища в мусорных баках, или страстное желание запереться в шкафу отельного номера. Без нужды постоянно держать серьёзную мину HSR не стесняется бросаться отсылками, пародировать и иронизировать над поп-культурными феноменами и даже над самой собой. Вспомнят тут и «Бойцовский клуб», и киновселенную Marvel, и «Во все тяжкие», и One Piece, и Disco Elysium. Ульта главного героя так вообще вызовет улыбку у фанатов серии Yakuza. А вот чего я не понимаю — того, как при всём этом великолепии команда HoYo умудрилась наводнить игру тонной длиннющих записок, читать которые попросту скучно.

А два Хонкая как-то связаны?

Вы наверняка заметили, что Honkai: Star Rail и Honkai Impact 3rd делят общее название. Связаны ли они сюжетно? Практически нет. По сути действие этих двух игр происходит в параллельных вселенных: в них есть одинаковые персонажи, но они различаются как характерами, так и биографиями. Фанатам HI3 всё равно будет приятно и увидеть знакомые лица, и выдумывать разные теории. Например, уже известно, что один из ключевых героев переместился из другой вселенной и теперь общается с живой версией своего погибшего товарища.

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Honkai: Star Rail полноценно наследует формулу успеха HoYoverse, сочетая в себе простой, но аддиктивный геймплей с красивой обёрткой и механиками, подталкивающими к коллекционированию. А после почти трёх лет доминирования Genshin Impact он ещё и ощущается свежо: интерфейс отзывчивее, гринд комфортнее, а сюжет увлекательнее. Конечно, эти игры не призваны соперничать, всё-таки они принадлежат к разным жанрам, и не все готовы променять масштаб открытого мира на пошаговую боёвку с возможностью авторежима. Сейчас трудно понять, как сложится судьба нового проекта китайской студии, но потенциал для развития у него превосходный.