Новый паркур и переписанный сюжет — свежие детали ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Инсайдер Том Хендерсон поделился некоторыми подробностями о скандальном ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.

Проект полностью перезапустили, когда им занялась Ubisoft Montreal, отказавшись от всех наработок Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai.

Судя по скриншотам, которые получил журналист, игра очень далека от релиза. Хотя источники по этому поводу ничего не сообщили.

Компания решила полностью переработать графику, а также частично механику паркура, боевую систему и даже сценарий.

Что касается Юрия Ловенталя, который озвучивал героя в «Песках времени» и «Забытых песках», то он не вернется к роли. Хотя изначально его пригласили для работы над ремейком.

Возможно, в скором времени Ubisoft начнет делиться деталями ремейка.

Напомним, помимо ремейка в скором времени выйдет рогалик по «Принцу Персии» от создателей Dead Cells.