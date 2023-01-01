Новый трейлер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Вышел новый тизер-трейлер аниме-адаптации «Поднятия уровня в одиночку» по мотивам одноименной манхвы Чугонга.
Также стало известно, что премьеру отложили до зимнего сезона, так что сериал выйдет только в начале 2024 года.
За производство отвечает студия A-1 Pictures, известная по «Мастерам меча онлайн» и «Семи смертным грехам». А за постановку отвечает Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».
За пределами Японии сериал будут показывать на Crunchyroll.
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