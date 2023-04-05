Обсуждаем серию Resident Evil в 74-м выпуске Фантастического подкаста

Объявляется биологическая угроза!

В свежем выпуске Фантастического подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Шепелёв и Сергей Цилюрик обсуждают любимый игросериал Resident Evil: лучшие и худшие части, ужасные и по-своему прекрасные адаптации, величие оригинальной Resident Evil 4 и детально разбирают её ремейк!

А также в этом выпуске:

Как Resident Evil поставили в театре

Чудеса японской сценаристики

Разрывная мощь удара с вертушки

Испанский стыд

И многое другое!

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