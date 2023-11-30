Объявлен лауреат премии «Вавилонская рыбка»

26 ноября в Санкт-Петербурге в библиотеке имени братьев Стругацких состоялось награждение премии «Вавилонская рыбка». Премия вручается за лучший переводной фантастический роман, а её лауреатами становятся автор романа и переводчик книги на русский язык.
В этом году награду разделили Роджер Леви, автор романа «Платформа», и Роман Демидов, который перевёл книгу на русский язык.
Премия «Вавилонская рыбка» вручается с 2020 года. Лауреатами прошлых сезонов стали:
- Кэтрин Валенте и Владимир Беленкович за роман «Бессмертный»
- Яцек Дукай и Сергей Легеза за роман «Идеальное несовершенство»
- Пядар О’Лери и Юрий Андрейчук за роман «Шенна»
С составом жюри и положениями премии можно ознакомиться здесь.
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Роджер Леви «Платформа» | Книги, Обзоры книг | Мир фантастики и фэнтези
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