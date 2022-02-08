Роджер Леви «Платформа»

Обитатель планеты Геенна юный Алеф не предполагал, что появление в посёлке семьи из Верхних миров в корне изменит его жизнь… Жители планеты Хлад, столкнувшиеся с немотивированными убийствами, были жутко рады, когда виновного обезвредили. Правда, остались вопросы… Два крупнейших в Системе криминальных синдиката оказались втянуты в жестокое противостояние… Казалось, эти события никак не связаны друг с другом. Казалось…

Roger Levy

The Rig

Роман

Жанр: конспирологическая антиутопия

Выход оригинала: 2018

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2021

Серия: «Звёзды научной фантастики»

Возрастной рейтинг: 16+

704 с., 2000 экз.

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Георгий Мартынов «Гость из бездны»

Перед нами антиутопия. Земля брошена, человечество переселилось в другую звёздную систему, терраформировав здешние планеты — они распределены между корпорациями и государствами. Вроде бы можно жить и радоваться, однако есть проблема. Люди попали под настоящий шквал лучевых поражений, метавирусов и прочих смертельных напастей. И возникла «ПослеЖизнь», возможность отправлять в анабиоз тех, кто находится на пороге смерти, — ожидать дня, когда медицина позволит их излечить. Кандидатуры определяются голосованием во всесистемном Интернете. Апофеоз демократии? Но есть нюансы…

Мир романа раскрывается постепенно, неторопливо — порой даже излишне. Хотя наблюдать за особенностями поведения жителей разных миров, чей Господь — надежда и голосование, довольно любопытно. Особенно это касается недружелюбного Хлада с его морями, полными капсул с ожидающими исцеления, Платформами и Потоком — смертельным спортивным аттракционом, полётом на гребне ураганов.

Интрига не уступает миру. К примеру, отчего-то никто не хочет докапываться до истины в истории с убийствами на Хладе, вокруг которых идёт странная политическая возня. И не связанные на первый взгляд линии потихоньку начинает притягивать друг к другу, будто под воздействием мощного магнита. Напряжение растёт на глазах, главы всё чаще заканчиваются клиффхэнгерами, перебрасывая читателя от одного героя к другому, оставляя их в сложнейших обстоятельствах. Постепенно части головоломки складываются, возникают очертания грандиозной, многолетней проблемы, связанной с судьбой всего человечества.

Ещё одна сильная сторона романа — персонажи. Главных героев тут четверо. Алеф Сельсиор единственный, чей рассказ мы слышим с изложением от первого лица — оттого он наиболее близок читателю. Эдакий мальчик-калькулятор, почти аутичный гений цифр и расчётов; его мозг «заточен» под программирование. Не хороший и не плохой, он стал одним из козырей в мафиозной войне, так что его линия погружает нас в пучину криминальных противостояний и манипуляций людьми через Сеть. Есть ещё Таллен — с кучей имплантов, буквально собранный по кусочкам. Через него нам открывается мир буровиков Платформ — людей, добывающих в сложнейших условиях жутко ценный ресурс. Его спаситель паксер (спецагент) Бейл — алкоголик с совестью — отвечает за детективную линию романа и знакомит читателя с прелестями Потока. А писательница Рейзер создаёт «Правдивые рассказы» — жутко популярный вид досуга. Рано или поздно протагонисты обязательно встретятся. Ну, те, кто выживут.

Несмотря на остросюжетность, экшена в романе немного. Зато в достатке размышлений на тему смерти и бессмертия, греха и воздаяния, памяти об ушедших и манипуляциях с сознанием.

Немало места в книге уделено подноготной той религии, что возникла в Системе-суррогате, — «ПослеЖизни», объединившей людей после исхода с Земли. Это своеобразная псевдовера в могущество науки, ну и, конечно, в то, что сограждане проголосуют именно за твоё возвращение. И плевать, что процент вернувшихся из мёртвых ничтожен. Но сможет ли такая эрзац-религия заменить настоящую веру в Создателя? Автор задаёт немало сложных вопросов, и как раз поиск ответов на них в основном увлекает читателей.

Итог: неожиданно любопытная социальная НФ, которая порадует качественной интригой, морально-этическими вопросами и интересными фантдопущениями. Несмотря на некоторую размеренность, получился почти эталон современной антиутопии.

Игра слов Показывая мир далёкого будущего, Роджер Леви активно использует особый язык с изменённой морфологией и семантикой современных слов и терминов. Переводчику пришлось потрудиться, чтобы найти нужный вариант искажённой морфемы. В результате получилось нечто грустно-ироничное — Балаболия, ИерСалем, болтортреп, кенгурог, космозак, каффэ, криминалы, оркрест, пьютер, монитория.

Он отпустил свои мысли в свободное плавание, гадая, какова жизнь там, на платформах. Одинока и безумна, предположил он, в окружении круглосуточно стучащей машинерии, и ветра, и моря. Таллен закрыл глаза, пытаясь представить себе грохот буров и ярость стихии, неустанно работающей над тем, чтобы сорвать тебя с места.

А потом он забыл о платформах и склонил голову, прислушиваясь. Что-то было не так.