Одна из самых запоминающихся сцен в «Аквамене» — нападение на корабль глубоководных чудовищ. Жуткие монстры Павшие, от которых нет спасения! Наверняка Джеймс Ван, мастер хорроров, ставил эти сцены с большим удовольствием.

О Павших должны были снять спин-офф под названием The Trench, фильм позиционировался как хоррор, заниматься им должен был Джеймс Ван. Плохие новости в том, что в апреле Warner Bros. свернула производство и The Trench, и «Новых богов», масштабного эпоса, который должна была снимать Ава Дюверней.

И вот недавно у себя в инстаграме Ван поделился фотографиями реквизита и костюмов Чёрной Манты. И там же режиссёр вдруг рассказал, что The Trench на самом деле был тайным сольником суперзлодея.

Сейчас Ван занимается второй частью «Аквамена», которая запланирована на декабрь 2022-го.