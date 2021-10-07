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    «Он изменил мою жизнь»: трейлер психологического триллера Netflix «Под гипнозом»

    7 октября 2021
    07.10.2021
    536
    0 минут на чтение

    Netflix опубликовал трейлер интригующего психологического триллера «Под гипнозом». Главную роль в нём исполнила звезда хоррор-сериалов сервиса и Майка Флэнагана Кейт Сигел («Полуночная месса», «Призраки дома на холме»).

    Фильм рассказывает историю девушки, которая из-за своего желания постоянно совершенствоваться обращается за помощью к известному, но загадочному гипнотерапевту. После нескольких сеансов героиня начинает осознавать, что стала попадать под действия гипноза, что позволяет контролировать её действия.

    В триллере также сыграли Джейсон ОʼМара, Дьюли Хилл, Люси Гест, Джейм М. Каллика и другие.

    Постер

    «Он изменил мою жизнь»: трейлер психологического триллера Netflix «Под гипнозом» 1

    Премьера — 27 октября.

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