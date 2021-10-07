«Он изменил мою жизнь»: трейлер психологического триллера Netflix «Под гипнозом»

Netflix опубликовал трейлер интригующего психологического триллера «Под гипнозом». Главную роль в нём исполнила звезда хоррор-сериалов сервиса и Майка Флэнагана Кейт Сигел («Полуночная месса», «Призраки дома на холме»).
Фильм рассказывает историю девушки, которая из-за своего желания постоянно совершенствоваться обращается за помощью к известному, но загадочному гипнотерапевту. После нескольких сеансов героиня начинает осознавать, что стала попадать под действия гипноза, что позволяет контролировать её действия.
В триллере также сыграли Джейсон ОʼМара, Дьюли Хилл, Люси Гест, Джейм М. Каллика и другие.
Постер
Премьера — 27 октября.
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