«Отец, мне нужна твоя помощь»: финальный трейлер боевика «Война будущего»

Amazon выпустил финальный трейлер фантастического боевика «Война будущего» (The Tomorow War) с Крисом Праттом в главной роли. Картина рассказывает о войне человечества с пришельцами из космоса. Люди в 2051 году проигрывают инопланетным тварям, а потому решают отправиться в прошлое, чтобы получить подкрепление для войны в своём времени.

Трейлер обещает много экшен-сцен в самых разных локациях, от заснеженных холмов до нефтедобывающей платформы. И хотя завязка с пришельцами и путешествием во времени напоминает «Грань будущего», фильм скорее напоминает «Войну миров Z», только вместо лезущей армии зомби — армия жутких чудовищ.

Производством занималась Skydance, поставил фильм Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен»). Вместе с Праттом в фильме снялись Ивонн Страховски, Бетти Гилпин, Сэм Ричардсон, Эдвин Ходж и Джей Кей Симмонс.

Первоначально «Войну будущего» хотели выпустить в 2020-м, но в итоге Paramount продала фильм Amazon примерно за 200 миллионов долларов. Посмотрим, что из этого получилось, уже 2 июля.