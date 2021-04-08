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    Новости

    Amazon приобрёл боевик «Война будущего» с Крисом Праттом. Релиз намечен на июль

    8 апреля 2021
    Кот-император
    08.04.2021
    157
    0 минут на чтение
    Самые ожидаемые фильмы 2021: фантастика и фэнтези 15

    Фантастический боевик «Война будущего» (The Tomorrow War) с Крисом Праттом в главной роли должен был выйти ещё в прошлом году, но картину несколько раз переносили. По плану, её думали выпустить в кинотеатрах в декабре, но в итоге этого не случилось. В январе Skydance, снявшая картину, начала переговоры с Amazon — по данным СМИ, фильм собирались продать интернет-гиганту за 200 миллионов долларов.

    В итоге, стороны успешно закрыли сделку. И теперь Amazon объявил о приобретении для своего стриминга.

    Напомним, фильм рассказывает о команде путешественников во времени, которые прибывают в наше настоящее из 2051 года, чтобы донести важное сообщение: в будущем человечество проигрывает глобальную войну против смертельно опасных пришельцев. Вместе с Праттом в фильме снялись Ивонн Страховски, Бетти Гилпин, Сэм Ричардсон, Эдвин Ходж и Джей Кей Симмонс. Поставил картину Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен»).

    Пока что у фильма нет ни постеров, ни трейлеров. Среди промо-кадров только один — вот этот чёрно-белый. По всей видимости, Amazon запустит кампанию уже в ближайшее время, ведь фильм запланирован на 2 июля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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