Amazon приобрёл боевик «Война будущего» с Крисом Праттом. Релиз намечен на июль

Фантастический боевик «Война будущего» (The Tomorrow War) с Крисом Праттом в главной роли должен был выйти ещё в прошлом году, но картину несколько раз переносили. По плану, её думали выпустить в кинотеатрах в декабре, но в итоге этого не случилось. В январе Skydance, снявшая картину, начала переговоры с Amazon — по данным СМИ, фильм собирались продать интернет-гиганту за 200 миллионов долларов.

В итоге, стороны успешно закрыли сделку. И теперь Amazon объявил о приобретении для своего стриминга.

Напомним, фильм рассказывает о команде путешественников во времени, которые прибывают в наше настоящее из 2051 года, чтобы донести важное сообщение: в будущем человечество проигрывает глобальную войну против смертельно опасных пришельцев. Вместе с Праттом в фильме снялись Ивонн Страховски, Бетти Гилпин, Сэм Ричардсон, Эдвин Ходж и Джей Кей Симмонс. Поставил картину Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен»).

Пока что у фильма нет ни постеров, ни трейлеров. Среди промо-кадров только один — вот этот чёрно-белый. По всей видимости, Amazon запустит кампанию уже в ближайшее время, ведь фильм запланирован на 2 июля.