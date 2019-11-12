По данным СМИ, фантастический экшен с Крисом Праттом в главной роли получил дату выхода — 25 декабря 2020 года. Ранее The Tomorrow War («Война будущего») называлась Ghost Draft («Призрачный взрыв»). Её продюсированием занимается студия Paramount.

Сюжет фильма развернётся вокруг парня (Пратт), которого призывают, чтобы сражаться в войне будущего — от неё зависит судьба человечества. Одержать победу в этом конфликте помогут способность героя «исправлять ошибки прошлого». Кроме того, в фильме появятся Ивонн Страховски («Рассказ служанки», «Декстер»), Бетти Гилпин («Американские боги») и Джей Кей Симмонс («Человек-Паук», «Одержимость»).

Сценарий написал Зак Дин («24 часа на жизнь»), а ставит картину Крис Маккей («Лего. Фильм: Бэтмен»).

Фильм профинансирует студия Дэвида Эллисона Skydance Media. Она известна по работе над фильмами франшиз «Миссия невыполнима» и «Звёздный путь». Недавно она также выпустила «Терминатор: Тёмные судьбы» и «Гемини».