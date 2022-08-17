Открылся предзаказ кулинарной книги «Еда в аниме»

На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ кулинарной книги Дины Олт «Еда из аниме», которую выпускает издательство «Хлеб & Соль». Олт — фанатка японской мультипликации и хозяйка блога Fiction-Food Cafe, где увлекательно рассказывает о еде в манге, кино, сариалах, играх.
Собрать бэнто, как у Сэйлор Мун, и попробовать любимый рамэн Наруто — с книгой «Еда из аниме» каждый отаку почувствует себя всесильным кулинаром и сможет вместе с героями насладиться хрустящей темпурой и сочными гёдза.
Главное
- Четыре раздела: «Основные блюда», «Гарниры и бэнто», «Уличная еда», «Напитки и десерты».
- Более 70 рецептов.
- Масса красочных фотографий блюд.
- Отсылки к более чем 500 аниме-сериалам.
Развороты
Объём: 160 страниц. Ранние пташки по 900 рублей, цена в магазинах — 1200. Доставка уже в сентябре!
В рамках кампании можно приобрести и другие кулинарные книги издательства
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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