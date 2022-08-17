Открылся предзаказ кулинарной книги «Еда в аниме»

На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ кулинарной книги Дины Олт «Еда из аниме», которую выпускает издательство «Хлеб & Соль». Олт — фанатка японской мультипликации и хозяйка блога Fiction-Food Cafe, где увлекательно рассказывает о еде в манге, кино, сариалах, играх.

Собрать бэнто, как у Сэйлор Мун, и попробовать любимый рамэн Наруто — с книгой «Еда из аниме» каждый отаку почувствует себя всесильным кулинаром и сможет вместе с героями насладиться хрустящей темпурой и сочными гёдза.

Главное

Четыре раздела: «Основные блюда», «Гарниры и бэнто», «Уличная еда», «Напитки и десерты».

Более 70 рецептов.

Масса красочных фотографий блюд.

Отсылки к более чем 500 аниме-сериалам.

Развороты

Объём: 160 страниц. Ранние пташки по 900 рублей, цена в магазинах — 1200. Доставка уже в сентябре!

В рамках кампании можно приобрести и другие кулинарные книги издательства