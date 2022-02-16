Paramount готовят третий фильм про Соника и сериал про Наклза

Paramount совместно с SEGA объявили, что готовят ещё два проекта в киновселенной «Соника».

Во-первых, компании уже потихоньку разрабатывают третий фильм во франшизе. Пока что о нём нет никаких подробностей — да и второй в прокате себя не успел показать.

Во-вторых, в 2023-м компании планируют выпустить на Paramount+ сериал про Наклза. И да, Идрис Эльба вновь озвучит красную ехидну. О чём будет сериал, тоже пока неизвестно.

В российском прокате «Соник в кино 2» выходит 31 марта. К своим ролям вернулись Джеймс Марсден и Джим Кэрри. Соника снова озвучил Бен Шварц.

А ещё в 2022-м по «Сонику» выйдут крупная видеоигра Sonic Frontiers и мультсериал Sonic Prime.