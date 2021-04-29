Первые кадры Demonic — хоррора Нила Бломкампа

Нил Бломкамп наконец-то раскрыл подробности своего следующего проекта — хоррора под названием «Демонический» (Demonic). Режиссёр работал над картиной во время пандемии.
Фильм рассказывает о девушке, которая выпускает на волю ужасных демонов. В ходе сюжета выясняется, что проявление сверхъестественной силы лежит в разладе между матерью и дочерью.
Первые кадры
Видео со съёмок
Excited to show some super 8mm behind scenes of our secret horror film! …….Demonic. #IFCMidnight #demonicmovie pic.twitter.com/FpwcSDzQoM
— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) April 28, 2021
В ролике можно различить аппаратуру, актёров, летающую женщину и наконечник копья.
Главные роли в фильме исполнили Карли Поуп («Форс-мажоры»), Натали Болтт («Ривердейл») и Крис Уильям Мартин («Дневники вампира»).
В феврале Бломкамп рассказал, что начинает работать над «Районом №10» — продолжение научно-фантастического дебюта про инопланетян-мигрантов.
Фильм планируют выпустить 20 августа.
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