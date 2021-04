Первые кадры Demonic — хоррора Нила Бломкампа

Нил Бломкамп наконец-то раскрыл подробности своего следующего проекта — хоррора под названием «Демонический» (Demonic). Режиссёр работал над картиной во время пандемии.

Фильм рассказывает о девушке, которая выпускает на волю ужасных демонов. В ходе сюжета выясняется, что проявление сверхъестественной силы лежит в разладе между матерью и дочерью.

Excited to show some super 8mm behind scenes of our secret horror film! …….Demonic. #IFCMidnight #demonicmovie pic.twitter.com/FpwcSDzQoM

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) April 28, 2021