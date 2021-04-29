Первые кадры Demonic — хоррора Нила Бломкампа

Нил Бломкамп наконец-то раскрыл подробности своего следующего проекта — хоррора под названием «Демонический» (Demonic). Режиссёр работал над картиной во время пандемии.

Фильм рассказывает о девушке, которая выпускает на волю ужасных демонов. В ходе сюжета выясняется, что проявление сверхъестественной силы лежит в разладе между матерью и дочерью.

Первые кадры

Видео со съёмок

Excited to show some super 8mm behind scenes of our secret horror film! …….Demonic. #IFCMidnight #demonicmovie pic.twitter.com/FpwcSDzQoM — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) April 28, 2021

В ролике можно различить аппаратуру, актёров, летающую женщину и наконечник копья.

Главные роли в фильме исполнили Карли Поуп («Форс-мажоры»), Натали Болтт («Ривердейл») и Крис Уильям Мартин («Дневники вампира»).

В феврале Бломкамп рассказал, что начинает работать над «Районом №10» — продолжение научно-фантастического дебюта про инопланетян-мигрантов.

Фильм планируют выпустить 20 августа.