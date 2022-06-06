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    Первый тизер «Баллады о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр»

    6 июня 2022
    06.06.2022
    221
    1 минута на чтение

    Lionsgate показала первый тизер грядущей «Баллады о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр». Это экранизация одноимённого романа Сьюзен Коллинз, действие которого разворачивается за 64 года до событий саги.

    Правда, тизер не очень-то информативный, в нём только и показали 3D-модельки певчей птицы и змеи.

    В центре сюжета окажется будущий президент Панема и главный антагонист трилогии Кориолан Сноу. Он хочет изменить судьбу, получив возможность стать ментором десятых Игр. Однако его восторженные мечты разбиваются, когда вместо ментора он оказывается наставником девушки по имени Люси Грей Бэйрд из бедного Двенадцатого дистрикта.

    Сноу играет Том Блит («Билли Кид», «Позолоченный век»), а роль Бэйрд досталась Рейчел Зейгер («Вестсайдская история»).

    Первый тизер «Баллады о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр» 1 Первый тизер «Баллады о певчих птицах и змеях» — приквела «Голодных игр» 2

    Фильм поставит Фрэнсис Лоуренс, снявший «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и обе части «Сойки-пересмешницы». Сценарий написали автор книг Сьюзен Коллинз и сценарист предыдущих частей Майкл Арндт.

    Выпустить картину планируют 17 ноября 2023-го.

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