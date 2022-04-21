Первый тизер новой версии «Интервью с вампиром»

AMC выпустил первый короткий тизер будущего сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс.

Луи играет Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), а Лестата — Сэм Рид («Голем», «2:22»).

В описании создатели обещают удивить зрителей пересказом истории — и, судя по всему, действие книг перенесли в начало XX века.

Основанный на известном романе Энн Райс сериал «Интервью с вампиром» расскажет эпическую историю любви, крови и опасностях бессмертия Луи де Пон дю Лака, запечатлённую журналистом Дэниелом Моллоем.

Сериальная экранизация давно ждала своего часа. В 1994-м вышла одноимённая адаптация, где главные роли сыграли Том Круз и Брэд Питт. Но права к писательнице вернулись лишь в 2016-м, и с тех пор предпринимались несколько попыток экранизировать роман. И лишь в 2021-м у AMC дело сдвинулось с мёртвой точки.

Премьера намечена на 2022-й.