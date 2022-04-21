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    Новости

    Первый тизер новой версии «Интервью с вампиром»

    21 апреля 2022
    21.04.2022
    473
    0 минут на чтение

    AMC выпустил первый короткий тизер будущего сериала «Интервью с вампиром»  по книгам Энн Райс.

    Луи играет Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), а Лестата — Сэм Рид («Голем», «2:22»).

    В описании создатели обещают удивить зрителей пересказом истории — и, судя по всему, действие книг перенесли в начало XX века.

    Основанный на известном романе Энн Райс сериал «Интервью с вампиром» расскажет эпическую историю любви, крови и опасностях бессмертия Луи де Пон дю Лака, запечатлённую журналистом Дэниелом Моллоем.

    Сериальная экранизация давно ждала своего часа. В 1994-м вышла одноимённая адаптация, где главные роли сыграли Том Круз и Брэд Питт. Но права к писательнице вернулись лишь в 2016-м, и с тех пор предпринимались несколько попыток экранизировать роман. И лишь в 2021-м у AMC дело сдвинулось с мёртвой точки.

    Премьера намечена на 2022-й.

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    Премьера запланирована в этом году.

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