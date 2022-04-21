Первый тизер новой версии «Интервью с вампиром»

AMC выпустил первый короткий тизер будущего сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс.
Луи играет Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), а Лестата — Сэм Рид («Голем», «2:22»).
В описании создатели обещают удивить зрителей пересказом истории — и, судя по всему, действие книг перенесли в начало XX века.
Основанный на известном романе Энн Райс сериал «Интервью с вампиром» расскажет эпическую историю любви, крови и опасностях бессмертия Луи де Пон дю Лака, запечатлённую журналистом Дэниелом Моллоем.
Сериальная экранизация давно ждала своего часа. В 1994-м вышла одноимённая адаптация, где главные роли сыграли Том Круз и Брэд Питт. Но права к писательнице вернулись лишь в 2016-м, и с тех пор предпринимались несколько попыток экранизировать роман. И лишь в 2021-м у AMC дело сдвинулось с мёртвой точки.
Премьера намечена на 2022-й.
Читайте также
Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и гомоэротизм
Ровно 25 лет назад вышел один из лучших фильмов про вампиров. Рассказываем, как он создавался, кто мог сыграть Лестата и на что намекала Энн Райс.
Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс
Премьера запланирована в этом году.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Формула стимпанка»Гонки в Викторианскую эпоху — занятие увлекательное. Если немного потерпеть.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.