Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс

AMC показал первые кадры сериала по книгам Энн Райс «Интервью с вампиром».

Луи играет Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), а Лестата — Сэм Рид («Голем», «2:22»).

Сериальная экранизация давно ждала своего часа. Да, в 1994-м вышла одноимённая адаптация, где главные роли сыграли Том Круз и Брэд Питт. Но права к писательнице вернулись лишь в 2016-м, и с тех пор предпринимались несколько попыток экранизировать роман. И лишь в 2021-м у AMC дело сдвинулось с мёртвой точки.

Главный герой цикла — французский дворянин и по совместительству вампир Лестат де Лионкур. Он обращает в вампира аристократа Луи, у которого при родах погибает жена.

Премьера намечена на 2022-й.