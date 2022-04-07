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    Новости

    Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс

    7 апреля 2022
    07.04.2022
    149
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    AMC показал первые кадры сериала по книгам Энн Райс «Интервью с вампиром».

    Луи играет Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), а Лестата — Сэм Рид («Голем», «2:22»).

    Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс 3 Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс 2 Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс 1 Первые кадры сериала «Интервью с вампиром» по книгам Энн Райс

    Сериальная экранизация давно ждала своего часа. Да, в 1994-м вышла одноимённая адаптация, где главные роли сыграли Том Круз и Брэд Питт. Но права к писательнице вернулись лишь в 2016-м, и с тех пор предпринимались несколько попыток экранизировать роман. И лишь в 2021-м у AMC дело сдвинулось с мёртвой точки.

    Главный герой цикла — французский дворянин и по совместительству вампир Лестат де Лионкур. Он обращает в вампира аристократа Луи, у которого при родах погибает жена.

    Премьера намечена на 2022-й.

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