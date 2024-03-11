Первый тизер-трейлер четвертого сезона «Истребителя демонов»

Студия Ufotable поделилась первым тизер-трейлером четвертого сезона «Истребителя демонов» (или Kimetsu no Yaiba в оригинале).

В ролике можно услышать песню Mugen от группы MY FIRST STORY и HYDE, которая прозвучит в опенинге продолжения.

В основу четвертого сезона лягут сюжетные арки «Деревня кузнецов меча» и «Тренировка столпов».

Премьера состоится 12 мая. Первый эпизод будет идти около 45 минут.