Первый тизер-трейлер четвертого сезона «Истребителя демонов»

Студия Ufotable поделилась первым тизер-трейлером четвертого сезона «Истребителя демонов» (или Kimetsu no Yaiba в оригинале).
В ролике можно услышать песню Mugen от группы MY FIRST STORY и HYDE, которая прозвучит в опенинге продолжения.
В основу четвертого сезона лягут сюжетные арки «Деревня кузнецов меча» и «Тренировка столпов».
Премьера состоится 12 мая. Первый эпизод будет идти около 45 минут.
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