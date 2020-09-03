Интернет-гигант Amazon и студия Blumhouse (специализируется на хоррорах и триллерах, продюсировала «Прочь» и «Человека-невидимку») опубликовали первый трейлер антологии Welcome to the Blumhouse. Идея проста — четыре фильма ужасов под одной крышей. Всего картин планируется восемь, и половину начнут показывать этой осенью.

6 октября выходят «Ложь» (The Lie) и «Чёрный ящик» (Black Box).

«Ложь» поставила Вина Суд (сериал «Убийство», картина «Незнакомец»). В фильме сыграли Мирей Инос («Убийство»), Питер Сарсгаард («Убийство», «Мужчины не плачут», «Парни не плачут») и Джо Кинг («Рамона и Бизус», «Хотел бы я быть здесь», «Заклятие»). Когда дочь-подросток признаётся, что на эмоциях убила лучшего друга, родители пытаются всеми силами скрыть преступление.

«Чёрный ящик» снял Эммануэл Осей-Куфур-младший («Это врождённое»), а сыграли в фильме Мамуду Ати («Соболезную вашей утрате», «Отжиг», «Сфера»), Филисия Рашад («Крид: Наследие Рокки», «Песни о любви», «Это мы»), Трой Джеймс («Флэш», «Страшные истории для рассказа в темноте») и другие. После автокатастрофы, в которой погибла жена, отец-одиночка обращается к экспериментальному лечению. В ходе опыта он начинает сомневаться в том, кто он есть на самом деле.

Ещё два фильма покажут 13 октября.

«Сглаз» (Evil Eye) Элана и Раджива Дассани («Тайные связи») основан на одноимённой аудиопостановке сервиса Audible. В картине сыграли Сарита Чоудри («Идеальное убийство», «Дом духов»), Сунита Мани («Мистер Робот», «БЛЕСК»), Омар Маскати («Невероятное», «Шучу») и Бернард Уайт («Кремниевая долина»). Фильм расскажет об идеальном, на первый взгляд, романе между молодыми людьми. Однако вскоре мать узнаёт, что парень её дочери жутким образом связан с её собственным прошлым.

«Ноктюрн» (Nocturne) поставил дебютант Жу Квирке. Здесь сыграли Сидни Суини («Эйфория», «Рассказ служанки»), Мэдисон Айсмен («Американская семейка», «Проклятие Аннабель 3»), Жак Колимон («Общество», «Навстречу тьме») и другие. Действие картины разворачивается в элитной академии искусств. В центре сюжета окажется застенчивая ученица, которая начинает затмевать более успешную, образованную и общительную сестру-близняшку — и в этом ей помогает таинственная записная книжка, которая принадлежала недавно умершей однокласснице.