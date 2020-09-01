Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками

Относительно тихий август закончился: стриминги и каналы начинают бомбить громкими проектами один за другим, будто и не было никакой пандемии. В сентябре нас порадуют сразу двумя научно-фантастическими сериалами (один из которых делает Ридли Скотт), американским ремейком «Утопии», хоррором от создателей оригинальной «Утопии», аниме-адаптацией видеоигры Dragons’s Dogma от Netflix, мультсериалом про динозавров на Исла Нублар и, конечно же, продолжением «Пацанов» — лучшего сериала прошлого года по версии МирФ.

Пацаны, сезон 2

The Boys

Когда и где? Три эпизода выложат 4 сентября на Amazon, остальные будут выходить еженедельно (в России — там же).

Что? Антисупергеройский боевик.

О чём? О борьбе простых пацанов (и одной девчонки) с высокомерными и ублюдочными супергероями-звёздами. В глазах большинства сверхлюди — кумиры и защитники, оберегающие страну от преступности и войн. Но Хью и его приятелям известно, что за масками спасителей скрываются моральные уроды, для которых человеческая жизнь — пустой звук.

Чего ждём? В 2019-м мы назвали «Пацанов» лучшим сериалом года. Шоураннер Эрик Крипке высоко задрал планку, но второй сезон обещает быть ещё круче. Нам представят новую героиню — Штормфронт в исполнении Аи Кэш, способную потягаться с самим Хоумлендером! Кроме того, в шоу заглянул звёзда «Людей Икс» Шон Эшмор — он сыграет супергероя Прожектора. А роль Стэна Эдгара (Джанкарло Эспозито), главы корпорации, значительно расширили — он станет главным противником Хоумлендера.

Крипке рассказал, что во втором сезоне будет больше и экшена, и драмы. Amazon подкинул создателям денег и выделил на съёмки дополнительный месяц. Ждём чего-то грандиозного, не иначе!

Взращенные волками

Raised by the Wolves

Когда и где? Три эпизода выложат 3 сентября на HBO Max, остальные будут выходить еженедельно (где в России — неизвестно).

Что? Психологическая научная фантастика.

О чём? О двух андроидах, что зовут себя Отец и Мать, которые взялись вырастить и воспитать поколение детей на отдалённой планете. Ситуация быстро меняется после того, как убежище находят представители человеческой колонии. Люди хотят забрать детей: нельзя же допустить, чтобы воспитанием занимались машины! Однако андроиды уверены, что детям стоит держаться подальше от опасной веры их родителей.

Чего ждём? Новый взгляд Ридли Скотта на тему андроидов и людей, полюбившуюся ему со времён «Прометея» и «Чужого: Завет». Ветеран кино снова ищет ответы на философские вопросы о религии и сознании. Шоураннером стал Аарон Гузиковский («Пленницы» Вильнёва и сериал Red Road), он же написал сценарий ко всем эпизодам, а Скотт снял два эпизода и выступил исполнительным продюсером.

Отзывы критиков на первые эпизоды противоречивы. Среди изъянов они упомянули затянутость, поверхностность и ощущение неопределённости, будто авторы сами не знают, что хотят сказать. А вот актёрскую игру, спецэффекты и непредсказуемость отнесли к достоинствам.

Утопия

Utopia

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Amazon 25 сентября (в России — там же).

Что? Американский ремейк британского сериала 2013 года.

О чём? О пророческом комиксе «Утопия», в котором зашифрованы многие грядущие события и спрятан ключ к некому биологическому оружию. Группа энтузиастов изучает «Утопию», а по их следам идут таинственные убийцы, которые устраняют всякого, кто знаком с комиксом.

Чего ждём? Совсем другую «Утопию». Поклонники оригинала говорят, что новая версия растеряла всё его безумие и лишилась фирменного стиля. Шоу от Amazon походит на типичный американский триллер, а от абсурдно-комедийного первоисточника, похоже, остался только сюжет. Посмотрим, удастся ли Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») заинтересовать зрителей так же, как это сделала команда Денниса Келли.

Третий день

Third Day

Когда и где? С 14 сентября на HBO (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Фантастический триллер.

О чём? О таинственном острове около британского побережья. Местные обитатели стремятся любой ценой сохранить свои странные традиции и ритуалы. Парня по имени Сэм давно сюда тянуло, и наконец он добирается до острова. Теперь ему предстоит разобраться, как это место связано с его прошлым. Ситуация усложняется, когда на остров попадает ещё одна гостья — Хелен, которая тоже ищет ответы.

Чего ждём? Взрыва мозга! Над сериалом работают создатели британской «Утопии», так что, если вам не хватит безуминки в перезапуске от Amazon, стоит взглянуть на «Третий день». Интересна и концепция: первые три эпизода посвящены Сэму (его играет Джуд Лоу), а вторые три фокусируются на Хелен (Наоми Харрис). В сериале также снялись Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Пэдди Консидайн («Острые козырьки»).

Пресса осторожно описывает новый проект Келли как помесь «Остаться в живых» и «Солнцестояния», а «Амедиатека» относит сериал к хоррорам. Очень интересно, но ничего не понятно!

Вдаль

Away

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 4 сентября (в России — там же).

Что? Космическая драма.

О чём? Об астронавтке Эмме Грин, которая возглавляет международную команду в миссии на Марс. Членам экипажа предстоит пережить не только опасности на борту, такие как разгерметизация или поломка оборудования, но и три года разлуки с родными и близкими.

Чего ждём? Судя по трейлеру, скорее семейной драмы, чем космического приключения. При этом все показанные в ролике спецэффекты — например, невесомость и полёт космического корабля — сделаны на уровне многомиллионых блокбастеров. Главную роль исполнила Хиллари Суэнк, дважды получившая премию «Оскар» — за фильмы «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». Автор идеи и сценарист — Эндрю Хиндеракер («Настоящий гений», «Страшные сказки»).

Dragon’s Dogma

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 17 сентября (в России — там же).

Что? Экранизация фэнтезийной видеоигры.

О чём? О пути Воскрешённого — воителя по имени Итан. Когда-то он был простым смертным, но однажды чудовищный дракон напал на его город. Монстр сжёг поселение, а из груди Итана вырвал сердце. Но воин почему-то не умер. Преисполненный жаждой мести, он вместе со спутницей отправился на поиски дракона. В ходе приключения герою предстоит узнать, зачем монстр оставил его в живых.

Чего ждём? Неизвестно. Каждый раз, когда Netflix выпускает аниме-сериал, боги подбрасывают монету, и подписчики, затаив дыхание, следят, какой стороной она ляжет. Выпадет решка — будет невыразительная 3D-анимация, испортившая впечатления от нового «Призрака в доспехах». Выпадёт орёл — будет Castlevania, одна из лучших экранизаций видеоигр. Надеемся, у режиссёра Синъя Сугая (Walking Meat, Shikizakura) и сценариста Курасуми Сунаямы (Tengen Toppa Gurren Lagann, Gunslinger Girl, Darker Than Black: Kuro no keiyakusha) получится перенести на телеэкраны мир мрачной и эпической видеоигры.

Мир юрского периода: Лагерь мелового периода

Jurassic World: Camp Cretaceous

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 18 сентября (в России — там же).

Что? Детский приключенческий мультсериал во вселенной «Парка юрского периода».

О чём? О работе детского лагеря на острове Исла Нублар. Действие разворачивается параллельно событиям «Мира юрского периода», в момент, когда динозавры начинают новый погром. Группа подростков оказывается отрезана от внешнего мира, теперь они сами по себе.

Чего ждём? Необязательного детского спин-оффа, который призван напомнить о существовании франшизы, пока Universal работает над третьим фильмом. Скучную завязку могло бы вытянуть толковое исполнение, но к тому не идёт: анимация выглядит дёрганой, а у 3D-моделей людей низкая детализация. Зато с динозаврами, кажется, почти всё в порядке. Оно и понятно — мы же в «Мир юрского периода» пришли смотреть на рычащих чудовищ, а не на людей.

Джули и призраки

Julie and the Phantoms

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 10 сентября (в России — там же).

Что? Подростковая музыкальная комедия.

О чём? О школьнице Джули. Когда-то она занималась музыкой, но год назад её мама умерла, и с тех пор девушку покинуло вдохновение. И вот однажды она встречает в маминой студии трёх парнёй-музыкантов, которые оказываются… призраками из 1995 года! Джули вновь открывает в себе музыкальный талант, они с троицей основывают группу «Джули и призраки» и покоряют сердца школьников на концерте. Проблема в том, что потусторонним музыкантам нужно завершить одно важное дело.

Чего ждём? Лёгкой и жизнеутверждающей комедии, которая будто сбежала с канала Disney XD. Над шоу работал известный продюсер Кенни Ортега, прославившийся фильмами «Классный мюзикл», «Майкл Джексон: Вот и всё», «Фокус-Покус» и «Наследники», а также сериалом «Девочки Гилмор». В основу шоу лёг одноимённый бразильский сериал Julie e os Fantasmas, выходивший с 2011 по 2012 год. Первую серию оригинала можно посмотреть на YouTube.