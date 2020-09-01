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    Сериалы
    #анонс #дайджест

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками

    1 сентября 2020
    Александр Стрепетилов
    01.09.2020
    3684
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 5

    Относительно тихий август закончился: стриминги и каналы начинают бомбить громкими проектами один за другим, будто и не было никакой пандемии. В сентябре нас порадуют сразу двумя научно-фантастическими сериалами (один из которых делает Ридли Скотт), американским ремейком «Утопии», хоррором от создателей оригинальной «Утопии», аниме-адаптацией видеоигры Dragons’s Dogma от Netflix, мультсериалом про динозавров на Исла Нублар и, конечно же, продолжением «Пацанов» — лучшего сериала прошлого года по версии МирФ.

    Пацаны, сезон 2

    The Boys

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 4

    Когда и где? Три эпизода выложат 4 сентября на Amazon, остальные будут выходить еженедельно (в России — там же).

    Что? Антисупергеройский боевик.

    О чём? О борьбе простых пацанов (и одной девчонки) с высокомерными и ублюдочными супергероями-звёздами. В глазах большинства сверхлюди — кумиры и защитники, оберегающие страну от преступности и войн. Но Хью и его приятелям известно, что за масками спасителей скрываются моральные уроды, для которых человеческая жизнь — пустой звук.

    Трейлер

    Чего ждём? В 2019-м мы назвали «Пацанов» лучшим сериалом года. Шоураннер Эрик Крипке высоко задрал планку, но второй сезон обещает быть ещё круче. Нам представят новую героиню — Штормфронт в исполнении Аи Кэш, способную потягаться с самим Хоумлендером! Кроме того, в шоу заглянул звёзда «Людей Икс» Шон Эшмор — он сыграет супергероя Прожектора. А роль Стэна Эдгара (Джанкарло Эспозито), главы корпорации, значительно расширили — он станет главным противником Хоумлендера.
    Крипке рассказал, что во втором сезоне будет больше и экшена, и драмы. Amazon подкинул создателям денег и выделил на съёмки дополнительный месяц. Ждём чего-то грандиозного, не иначе!

    Взращенные волками

    Raised by the Wolves

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 3

    Когда и где? Три эпизода выложат 3 сентября на HBO Max, остальные будут выходить еженедельно (где в России — неизвестно).

    Что? Психологическая научная фантастика.

    О чём? О двух андроидах, что зовут себя Отец и Мать, которые взялись вырастить и воспитать поколение детей на отдалённой планете. Ситуация быстро меняется после того, как убежище находят представители человеческой колонии. Люди хотят забрать детей: нельзя же допустить, чтобы воспитанием занимались машины! Однако андроиды уверены, что детям стоит держаться подальше от опасной веры их родителей.

    Трейлер

    Чего ждём? Новый взгляд Ридли Скотта на тему андроидов и людей, полюбившуюся ему со времён «Прометея» и «Чужого: Завет». Ветеран кино снова ищет ответы на философские вопросы о религии и сознании. Шоураннером стал Аарон Гузиковский («Пленницы» Вильнёва и сериал Red Road), он же написал сценарий ко всем эпизодам, а Скотт снял два эпизода и выступил исполнительным продюсером.

    Отзывы критиков на первые эпизоды противоречивы. Среди изъянов они упомянули затянутость, поверхностность и ощущение неопределённости, будто авторы сами не знают, что хотят сказать. А вот актёрскую игру, спецэффекты и непредсказуемость отнесли к достоинствам.

    Утопия

    Utopia

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 7

    Когда и где? Все эпизоды выйдут на Amazon 25 сентября (в России — там же).

    Что? Американский ремейк британского сериала 2013 года.

    О чём? О пророческом комиксе «Утопия», в котором зашифрованы многие грядущие события и спрятан ключ к некому биологическому оружию. Группа энтузиастов изучает «Утопию», а по их следам идут таинственные убийцы, которые устраняют всякого, кто знаком с комиксом.

    Трейлер

    Чего ждём? Совсем другую «Утопию». Поклонники оригинала говорят, что новая версия растеряла всё его безумие и лишилась фирменного стиля. Шоу от Amazon походит на типичный американский триллер, а от абсурдно-комедийного первоисточника, похоже, остался только сюжет. Посмотрим, удастся ли Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») заинтересовать зрителей так же, как это сделала команда Денниса Келли.

    Третий день

    Third Day

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 6

    Когда и где? С 14 сентября на HBO (в России — на «Амедиатеке»).

    Что? Фантастический триллер.

    О чём? О таинственном острове около британского побережья. Местные обитатели стремятся любой ценой сохранить свои странные традиции и ритуалы. Парня по имени Сэм давно сюда тянуло, и наконец он добирается до острова. Теперь ему предстоит разобраться, как это место связано с его прошлым. Ситуация усложняется, когда на остров попадает ещё одна гостья — Хелен, которая тоже ищет ответы.

    Трейлер

    Чего ждём? Взрыва мозга! Над сериалом работают создатели британской «Утопии», так что, если вам не хватит безуминки в перезапуске от Amazon, стоит взглянуть на «Третий день». Интересна и концепция: первые три эпизода посвящены Сэму (его играет Джуд Лоу), а вторые три фокусируются на Хелен (Наоми Харрис). В сериале также снялись Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Пэдди Консидайн («Острые козырьки»).

    Пресса осторожно описывает новый проект Келли как помесь «Остаться в живых» и «Солнцестояния», а «Амедиатека» относит сериал к хоррорам. Очень интересно, но ничего не понятно!

    Вдаль

    Away

    Черновик 786

    Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 4 сентября (в России — там же).

    Что? Космическая драма.

    О чём? Об астронавтке Эмме Грин, которая возглавляет международную команду в миссии на Марс. Членам экипажа предстоит пережить не только опасности на борту, такие как разгерметизация или поломка оборудования, но и три года разлуки с родными и близкими.

    Трейлер

    Чего ждём? Судя по трейлеру, скорее семейной драмы, чем космического приключения. При этом все показанные в ролике спецэффекты — например, невесомость и полёт космического корабля — сделаны на уровне многомиллионых блокбастеров. Главную роль исполнила Хиллари Суэнк, дважды получившая премию «Оскар» — за фильмы «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». Автор идеи и сценарист — Эндрю Хиндеракер («Настоящий гений», «Страшные сказки»).

    Dragon’s Dogma

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками

    Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 17 сентября (в России — там же).

    Что? Экранизация фэнтезийной видеоигры.

    О чём? О пути Воскрешённого — воителя по имени Итан. Когда-то он был простым смертным, но однажды чудовищный дракон напал на его город. Монстр сжёг поселение, а из груди Итана вырвал сердце. Но воин почему-то не умер. Преисполненный жаждой мести, он вместе со спутницей отправился на поиски дракона. В ходе приключения герою предстоит узнать, зачем монстр оставил его в живых.

    Трейлер

    Чего ждём? Неизвестно. Каждый раз, когда Netflix выпускает аниме-сериал, боги подбрасывают монету, и подписчики, затаив дыхание, следят, какой стороной она ляжет. Выпадет решка — будет невыразительная 3D-анимация, испортившая впечатления от нового «Призрака в доспехах». Выпадёт орёл — будет Castlevania, одна из лучших экранизаций видеоигр. Надеемся, у режиссёра Синъя Сугая (Walking Meat, Shikizakura) и сценариста Курасуми Сунаямы (Tengen Toppa Gurren Lagann, Gunslinger Girl, Darker Than Black: Kuro no keiyakusha) получится перенести на телеэкраны мир мрачной и эпической видеоигры.

    Мир юрского периода: Лагерь мелового периода

    Jurassic World: Camp Cretaceous

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 2

    Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 18 сентября (в России — там же).

    Что? Детский приключенческий мультсериал во вселенной «Парка юрского периода».

    О чём? О работе детского лагеря на острове Исла Нублар. Действие разворачивается параллельно событиям «Мира юрского периода», в момент, когда динозавры начинают новый погром. Группа подростков оказывается отрезана от внешнего мира, теперь они сами по себе.

    Трейлер

    Чего ждём? Необязательного детского спин-оффа, который призван напомнить о существовании франшизы, пока Universal работает над третьим фильмом. Скучную завязку могло бы вытянуть толковое исполнение, но к тому не идёт: анимация выглядит дёрганой, а у 3D-моделей людей низкая детализация. Зато с динозаврами, кажется, почти всё в порядке. Оно и понятно — мы же в «Мир юрского периода» пришли смотреть на рычащих чудовищ, а не на людей.

    Джули и призраки

    Julie and the Phantoms

    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 1

    Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 10 сентября (в России — там же).

    Что? Подростковая музыкальная комедия.

    О чём? О школьнице Джули. Когда-то она занималась музыкой, но год назад её мама умерла, и с тех пор девушку покинуло вдохновение. И вот однажды она встречает в маминой студии трёх парнёй-музыкантов, которые оказываются… призраками из 1995 года! Джули вновь открывает в себе музыкальный талант, они с троицей основывают группу «Джули и призраки» и покоряют сердца школьников на концерте. Проблема в том, что потусторонним музыкантам нужно завершить одно важное дело.

    Трейлер

    Чего ждём? Лёгкой и жизнеутверждающей комедии, которая будто сбежала с канала Disney XD. Над шоу работал известный продюсер Кенни Ортега, прославившийся фильмами «Классный мюзикл», «Майкл Джексон: Вот и всё», «Фокус-Покус» и «Наследники», а также сериалом «Девочки Гилмор». В основу шоу лёг одноимённый бразильский сериал Julie e os Fantasmas, выходивший с 2011 по 2012 год. Первую серию оригинала можно посмотреть на YouTube.

    А ещё

    «Сестра Рэтчед» — новый проект неугомонного Райана Мёрфи («Американская история ужасов») расскажет предысторию жестокой старшей медсестры Милдред Рэтчед из книги «Пролетая над гнездом кукушки». В главной роли — Сара Полсон, звезда многих сериалов Мёрфи. Выходит 18 сентября на Netflix.

    «Дуайт в сияющих доспехах» — четвёртый сезон комедийного фэнтези рассказывает про паренька Дуайта, который случайно пробуждает принцессу-воительницу Гретту от тысячелетнего сна. Магические чары спадают, и вместе с Греттой в себя приходят придворный маг Болдрик и древние злодеи… Выходит 21 сентября на BYU TV (в России — на more.tv).

    «Проснись» — социальная комедия с элементами анимации посвящена темнокожему комиксисту. Он был на вершине успеха, но после инцидента с полицией ударился головой и теперь способен слышать десятки чужих голосов. Более того, рисунки и предметы вокруг него начинают оживать и рассказывать свои истории. Стартует на Hulu 9 сентября.

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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