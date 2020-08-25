Первый трейлер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун в главной роли

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Энола Холмс», в основу которого лег фанатский роман Нэнси Спрингер.

По сюжету Энола Холмс, сестра знаменитого сыщика, приезжает в Лондон, чтобы найти свою пропавшую мать.

Главную роль получила Милли Бобби Браун из «Очень странных дел», а Шерлока сыграл Генри Кавилл из «Ведьмака».

За постановку отвечает Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины написал Джек Торн («Бесстыдники»).

«Энола Холмс» выйдет 23 сентября.