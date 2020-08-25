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    Новости

    Первый трейлер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун в главной роли

    25 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    25.08.2020
    2150
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    Первый трейлер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун главной роли

    Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Энола Холмс», в основу которого лег фанатский роман Нэнси Спрингер.

    По сюжету Энола Холмс, сестра знаменитого сыщика, приезжает в Лондон, чтобы найти свою пропавшую мать.

    Главную роль получила Милли Бобби Браун из «Очень странных дел», а Шерлока сыграл Генри Кавилл из «Ведьмака».

    За постановку отвечает Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины написал Джек Торн («Бесстыдники»).

    «Энола Холмс» выйдет 23 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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