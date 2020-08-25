Первый трейлер «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун в главной роли

Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Энола Холмс», в основу которого лег фанатский роман Нэнси Спрингер.
По сюжету Энола Холмс, сестра знаменитого сыщика, приезжает в Лондон, чтобы найти свою пропавшую мать.
Главную роль получила Милли Бобби Браун из «Очень странных дел», а Шерлока сыграл Генри Кавилл из «Ведьмака».
За постановку отвечает Гарри Брэдбир («Убивая Еву»), а сценарий картины написал Джек Торн («Бесстыдники»).
«Энола Холмс» выйдет 23 сентября.
Читайте также
Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на создателей фильма и книг про Энолу Холмс
Кот-император | 25.06.2020
В прошлый раз наследники хотели судиться с авторами «Мистер Холмс», где сыграл Маккелленом.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Новости фантастики
Перед выходом WoW: Shadowlands выйдут 4 короткометражки
Теперь журнал «Мир фантастики» и другие товары Hobby World можно забрать в «Пятерочке»
Трейлер аниме «Сжечь ведьму» — фильма по манге автора «Блич»
Зак Снайдер выбрал песню для трейлера «Лиги справедливости» в память о дочери
Энтузиаст расшифровал послание Загадочника из трейлера «Бэтмена»
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.