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    Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на создателей фильма и книг про Энолу Холмс

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    3939
    1 минут на чтение
    Наследники Конан Дойля подали в суд на создателей фильма и книг про Энолу Холмс

    Портал Deadline обратил внимание, что наследники писателя Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix, студию Legendary и писательницу Нэнси Спрингер за нарушение авторских прав. Связано это с книгами и грядущей адаптацией про юную сыщицу Энолу Холмс — сестру знаменитого детектива, вокруг которой строится целый книжный цикл The Enola Holmes Mysteries.

    В 19-страничной жалобе, поданной в федеральный суд Нью Мексико, утверждается, что «нарушение авторских прав происходит из-за недобросовестного копирования оригинальных творческих решений Конана Дойла в историях о Шерлоке Холмсе».

    Дело в том, что произведения про знаменитого сыщика, написанные до 1923 года, уже перешли в статус общественного достояния, но вот последние десять историй — опубликованы с 1923 по 1927 — нет. И наследники Дойла упирают, что книги про Энолу Холмс и грядущий фильм незаконно заимствуют как раз материал этих поздних историй. Показательно, что правообладатели решили подать иск лишь ближе к выходу фильма — он появится на Netflix в сентябре.

    Наследники Артура Конана Дойля подали в суд на создателей фильма и книг про Энолу Холмс

    Кадр из грядущего фильма

    Фильм, как и любительская книга, рассказывает о сестре Шерлока, которая отправляется в Лондон, чтобы разыскать исчезнувшую мать. Роль Энолы исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Годзилла: Король монстров»), а Шерлока воплотил Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак»). Ещё в фильме снялись Сэм Клафлин («Голодные игры: И вспыхнет пламя»), Фиона Шоу («Гарри Поттер») и Хелена Бонэм Картер («Алиса в Стране чудес»).  Постановкой занимается Гарри Брэдбир («Убивая Еву»). Сценарий написал Джек Торн («Бесстыдники»). А Бобби Браун выступает в роли продюсера — для неё это первый опыт.

    Netflix покажет фильм во всех странах, кроме Китая.

    В 2015-м наследники Дойла подали жалобу на Miramax — создателей картины с Йеном Макелленом «Мистер Холмс». Тогда сторонам удалось договориться до суда, правда, подробности контракта остались неизвестны.

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    Кот-император
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