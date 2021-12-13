Первый трейлер «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» с Мадсом Миккельсеном

Warner Bros., как и обещала, опубликовала полноценный трейлер триквела «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора».
Режиссером снова выступил Дэвид Йейтс. А Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон и Джуд Лоу вернутся к главными ролям.
Напомним, производство картины затянулось из-за того, что Джонни Деппа в роли Гриндевальда заменили на Мадса Миккельсена.
Премьера состоится 15 апреля 2022 года.
Трейлер на русском
Оригинальный трейлер
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