«Фантастические твари 3»: пересказ сюжета слили в сеть

На днях в сеть утёк якобы сюжет третьей части многострадальной франшизы «Фантастические твари». Источник — один из зрителей, побывавший на тестовом показе. Он дал ссылку на пересказ в твиттере, а потом всё удалил (или, что скорее, его об этом попросили). Мы порой пишем об утечках, но эта привлекла внимание сразу по двум причинам. Во-первых, пересказ получился объёмным и подробным, с разными занятными деталями (вдруг они не выдумка?). Во-вторых, от этого фильма зависит судьба серии: он или вытащит «Фантастических тварей» на приемлемый уровень после спорного сиквела, или утопит серию раз и навсегда. Вдвойне интересно, как создатели выкрутятся с рекастом Гриндевальда — в новом фильме его играет Мадс Миккельсен.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, возможны спойлеры. Пересказ может оказаться правдой, а может и не очень.

В начале фильма мы видим поезд, в котором беседуют Дамблдор и Гриндевальд. Они вспоминают прошлое и заключённый кровавый пакт. Потом Дамблдор открывает свои чувства, Геллерт же не испытывает взаимности к «старому другу» и велит ему держаться подальше.

В следующей сцене Ньют Саламандер принимает роды у цилиня — китайского фантастического животного наподобие единорога. Вдруг появляются последователи Гриндевальда во главе с Криденсом, которые хотят забрать новорождённого жеребёнка — он нужен тёмному волшебнику для неких целей. Самку тяжело ранят, начинается погоня, в итоге злодеям удаётся похитить жеребёнка. Ньют ни с чем возвращается к умирающей цилинь. Оказывается, у неё родилась двойня. Раненая самка умирает, Ньют забирает новорождённого и улетает на волшебной птице. Только после этого идут вступительные титры.

Криденс доставляет похищенного жеребёнка Гриндевальду. Тот перерезает горло животного и использует кровь для слежки за другими персонажами. Он видит, как Ньют и Тесей Саламандеры приходят в Хогсмид, посещают «Кабанью голову» и встречают Аберфорта Дамблдора, не зная, чей он брат.

Дамблдор в некоем подвале находит сосуд с кровью. Именно она использовалась при заключении кровавой клятвы между ним и Гриндевальдом, и теперь они не могут атаковать друг друга. При мысли Дамблдора о нападении сосуд вырывается из рук и начинает летать по помещению, руки волшебника опутывают цепи. С трудом Дамблдору удается остановить чары. Если он продолжит думать о сражении, то, очевидно, погибнет.

Дамблдор рассказывает, что у него есть план, как победить Гриндевальда, но для этого герои должны ему довериться. Похищенный цилинь даёт некие силы, нужно быть очень осторожными.

Криденс признаётся Куинни, что не уверен, правильно ли выбрал сторону. Героиня не выдаёт его Гриндевальду. На зеркале Криденс видит надпись «Прости меня».

Нам показывают Джейкоба и его пекарню, переживающую не лучшие времена. Джейкоб воображает встречу с Куинни. Он замечает женщину по имени Лали, которая оказывается магом и кузиной Ньюта. Лали переносит Джейкоба в поезд, где уже собрались Ньют, Тесей, Банти и Кама. Присутствующим раздают какие-то предметы: галстук с золотой булавкой, палочку без сердечника и другие. У каждого предмета есть некое назначение. Банти получает чемодан Ньюта и заказывает у мастера несколько его копий. Заодно мы узнаём, что Тина Гольдштейн стала главой американского Аврората.

Гриндевальд видит визит Юсуфа в замок и велит готовиться к отъезду. За Криденсом приглядывает феникс. Гриндевальд подозревает, что на Криденса возложена некая задача.

Ньют и Тесей направляются в Берлин на выборы главы Международной конфедерации волшебников и встречаются там с её текущим главой Фогелем, которому передают послание Дамблдора. Фогель недоволен, что Дамблдор «прячется в Хогвартсе», и объявляет собравшимся, что Гриндевальду не предъявят обвинений из-за отсутствия улик. Тесея похищают последователи Гриндевальда, смешавшиеся с толпой. Ньют в поисках брата приходит в немецкое Министерство, где замечает одного из похитителей. Очевидно, у Гриндевальда есть люди в самом Министерстве.

Гриндевальд и Розье едут по Берлину, их машину окружают последователи Гриндевальда, которые уносят его на руках. Это видят Фогель, Лю и Сантос (кандидаты на выборах нового главы). Фогель говорит, что протесты могут привести к насилию.

Ньют, Лали и Джейкоб встречаются с Дамблдором. Он просит Лали и Джейкоба пойти на ужин кандидатов сегодня вечером, поскольку ожидает, что на кого-то совершат покушение. Он также сообщает Ньюту, где держат его брата.

Юсуф прибывает к Гриндевальду, как тот и предсказал. Он рассказывает, что работает на Дамблдора, и становится двойным агентом. Гриндевальд предлагает Юсуфу стереть горькие воспоминания о его сестре.

Криденс следит за Дамблдором в Берлине, между ними происходит схватка. Криденс побежден. Дамблдор говорит, что они одной крови, но не братья.

Ньют находит тюрьму, где держат его брата, и передаёт на временное содержание своих питомцев — Пикетта и Тедди. Ньют говорит, что скоро вернётся, однако охранник в этом не уверен. Охранник дает Ньюту фонарь и отправляет в тёмный тюремный коридор. Ньют вскоре находит брата и освобождает.

Лали и Джейкоб прибывают на ужин, организованный МКВ. Там же появляются Гриндевальд, Юсуф и Куинни. Джейкоб зовёт Куинни, но та не обращает на него внимания. На ужине Гриндевальд говорит Куинни, что прощает её за роман с Джейкобом. Джейкоб выпивает и подходит к Гриндевальду, вытаскивает ранее выданную волшебную палочку и делает вид, что атакует. Сантосу тем временем приносят отравленный напиток, но его успевает спасти Лали. Гриндевальд говорит, что маггл хотел его убить, поэтому волшебникам нужно сплотиться. Лали успевает перенестись из ресторана вместе с Джейкобом.

Перед камерами заключённых горит свет. Один из фонарей гаснет, и узника утаскивает гигантский паук. Ньют и Тесей привлекают внимание паука, их фонарь гаснет, и им приходится убегать по туннелям.

Пикетт и Тедди сбегают. Тедди крадёт галстук Тесея с золотой булавкой. Паук хватает Тесея и утаскивает в яму. Ньют прыгает следом, к ним присоединяется Тедди с галстуком. Галстук оказывается порт-ключом на территорию Хогвартса, и все спасаются.

Дамблдор и Джейкоб находятся в Большом зале. Джейкоб хвастается волшебной палочкой и рассказывает о розыгрыше, устроенном слизеринцами. Дамблдор говорит, что вечером будет собрание в «Кабаньей голове».

Гриндевальд оживляет убитого ранее цилиня. В видении тёмного мага появляется Дамблдор с другим жеребёнком. Гриндевальд спрашивает у вошедшего Криденса, был ли второй жеребёнок. Тот отвечает, что не знает, и Гриндевальд набрасывается на него, заявляя, что теперь он в большой опасности.

В зеркале Аберфорта появляется сообщение: «Знаете ли вы, что такое — быть одному?»

Мы узнаём, что цилинь может склонить голову только перед человеком с чистой душой. Ньют из разговора Аберфорта и Дамблдора понимает, что Криденс не брат Дамблдора, а племянник — плод романа Аберфорта.

Ещё одно сообщение в зеркале гласит: «Я хочу вернуться домой». Дамблдор понимает, что через зеркало с ним разговаривал Криденс, и жалеет, что не мог быть с ним рядом. Дамблдор, глядя на портрет Арианы, говорит, что у него есть опыт работы с тем, что внутри Криденса, и что его уже не спасти, но он может спасти всех.

Дамблдор раскрывает свой план. Выборы пройдут в важном для магов месте — в Гималаях. Каждый из заговорщиков должен доставить туда один из шести скопированных чемоданов. В одном из них — цилинь. Дамблдор спрашивает у Ньюта, знает ли он, какой из чемоданов настоящий. Тот говорит, что нет. Дамблдор удовлетворён — иначе бы план не сработал. Заговорщики переносятся на место через портал.

Лали и Тесея атакуют авроры Гриндевальда. В ответ герои выпускают предметы, которые были при них в чемоданах — мячи для квиддича, зачарованная выпечка Джейкоба. Лали и Тесей уходят. Джейкоб снова находит Куинни и просит её вернуться. Та говорит, что слишком поздно. Люди Гриндевальда захватывают и уводят Джейкоба.

Цилинь проверяет кандидатов. То животное, что появляется в сцене, — воскрешённое Гриндевальдом. Цилинь кланяется Гриндевальду. Под фейерверк тот объявлен новым главой МКВ. Гриндевальд хочет показать, что немагам недопустимо осквернять магические родословные. Для этого он пытает Джейкоба Круциатусом, за чем с ужасом наблюдает Куинни.

Внезапно появляется Криденс и объявляет Гриндевальда лжецом, проводя ему пальцем по лицу, отчего появляется чернильная линия. Криденс утверждает, что цилинь убит, что подтверждает Куинни. Гриндевальд заявляет, что это ложь. Чернила омывают тело цилиня и вскрывают его связь с Гриндевальдом. Появляется Банти с чемоданом и показывает другого цилиня. Новый цилинь кланяется Дамблдору, но тот говорит, что есть другие достойные кандидаты. Тогда цилинь выбирает Сантоса.

Гриндевальд атакует Криденса, но заклинание блокируют Альбус и Аберфорт. Дамблдор защищался, а Гриндевальд атаковал, но они не думали друг о друге, поэтому флакон с Кровавым пактом разрушается. Сразу же происходит грандиозная схватка двух великих магов.

Бой внезапно заканчивается тем, что противники останавливаются и кладут руки друг другу на сердце. Затем они расходятся. Гриндевальд говорит, что никогда не был их врагом. После чего он исчезает, когда авроры собираются его атаковать. Криденс слабеет и умирает. Аберфорт поднимает его и говорит, что отведёт домой. За ними следует феникс. Дамблдор объясняет Ньюту причины разрушения флакона. Джейкоб и Куинни обнимаются. Феникс улетает в закат.

В финальной сцене показана свадьба Джейкоба и Куинни в пекарне. Ньют замечает одиноко сидящего на скамье Дамблдора и заговаривает с ним, а тот признаётся, что ему этого не хватает. Ньют говорит, что к нему можно обратиться. Ньют встречает Тину, и они возвращаются в пекарню. Дамблдор наблюдает какое-то время и одиноко уходит.

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Таков, если верить, сюжет будущего фильма. Стал ли он более цельным? Пожалуй. Более интересным? Это уже другой вопрос. В любом случае стоит подождать выхода и убедиться самим.