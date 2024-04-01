Первый трейлер фантастической комедии «Ждун»

Кинокомпания «Наше кино» опубликовала первый трейлер семейной комедии «Ждун» — про того самого Ждуна из мемов.
По сюжету корабль инопланетянина терпит крушение в лесу из-за метеоритного дождя, где его находит мальчик Никита и пытается спрятать от местного бизнесмена.
Режиссером выступит Дмитрий Суворов («Первые»). А главные роли исполнят Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов и Андрей Андреев.
Премьера состоится 1 января 2025 года.
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