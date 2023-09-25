Первый трейлер второго сезона аниме «Семья шпиона»

TOHO animation опубликовала первый трейлер второго сезона «Семьи шпиона» (или Spy x Family в оригинале).
В качестве песни для опенинга выбрали Kurakura в исполнении певицы Ado, а для эндинга — Todome no Ichigeki от Vaundy.
За производство отвечают студии WIT и CloverWorks. В режиссерском кресле вновь Кадзухиро Фурухаси, который работал над первым сезоном. А вот за сценарий теперь отвечает Итиро Окоути, приложивший руку к «Коду Гиасс» и «Мобильному воину Гандаму: Ведьма с Меркурия».
Премьера состоится 7 октября на японском ТВ.
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Дмитрий Кинский | 27.06.2023 | 1143
Премьера в декабре.
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