Первый трейлер второго сезона аниме «Семья шпиона»

TOHO animation опубликовала первый трейлер второго сезона «Семьи шпиона» (или Spy x Family в оригинале).

В качестве песни для опенинга выбрали Kurakura в исполнении певицы Ado, а для эндинга — Todome no Ichigeki от Vaundy.

За производство отвечают студии WIT и CloverWorks. В режиссерском кресле вновь Кадзухиро Фурухаси, который работал над первым сезоном. А вот за сценарий теперь отвечает Итиро Окоути, приложивший руку к «Коду Гиасс» и «Мобильному воину Гандаму: Ведьма с Меркурия».

Премьера состоится 7 октября на японском ТВ.