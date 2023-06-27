Первый тизер-трейлер полнометражки «Семья шпиона: Код белый»

TOHO animation выпустила первый тизер-трейлер полнометражного фильма по «Семье шпиона» под названием «Код белый».

Историю для картины придумал автор оригинала Тацуя Эндо. По сюжету главные герои отправляются в семейное путешествие, чтобы узнать рецепт любимого лакомства директора и показать начальству Лойда, что операция «Стрикс» идет по плану. В то же время Аня обнаруживает подозрительный сундук с шоколадом, который скрывает серьезную тайну, способную перевернут мир во всем мире!

Постановкой занимается Такахаси Катагири, который был помощником режиссера в оригинальном сериале. Также он работал над «Виви: Песнь флюоритового глаза».

Премьера в японских кинотеатрах состоится 22 декабря 2023 года.