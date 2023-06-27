Первый тизер-трейлер полнометражки «Семья шпиона: Код белый»

TOHO animation выпустила первый тизер-трейлер полнометражного фильма по «Семье шпиона» под названием «Код белый».
Историю для картины придумал автор оригинала Тацуя Эндо. По сюжету главные герои отправляются в семейное путешествие, чтобы узнать рецепт любимого лакомства директора и показать начальству Лойда, что операция «Стрикс» идет по плану. В то же время Аня обнаруживает подозрительный сундук с шоколадом, который скрывает серьезную тайну, способную перевернут мир во всем мире!
Постановкой занимается Такахаси Катагири, который был помощником режиссера в оригинальном сериале. Также он работал над «Виви: Песнь флюоритового глаза».
Премьера в японских кинотеатрах состоится 22 декабря 2023 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.