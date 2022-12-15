Первый «Железный человек» попал в Национальный реестр фильмов США

Библиотека Конгресса США внесла «Железного человека» в Национальный реестр фильмов как «культурно, исторически или эстетически значимое» произведение.
Глава Marvel Studios Кевин Файги выразил благодарность и отметил, что от этой картины зависела судьба студии.
Это первый фильм, над которым у нас был полный творческий контроль. И от него зависела судьба студии. То, что спустя 15 лет лента попала в Национальный реестр, говорит о том, что она прошла проверку временем.
В этот реестр ежегодно попадают 25 фильмов, которым не меньше 10 лет. Помимо «Железного человека» на этот раз туда включили «Русалочку» 1989 года.
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