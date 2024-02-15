По «Аватару: Легенда об Аанге» анонсировали файтинг

Paramount Game Studio и Maximum Entertainment анонсировали игру по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
Это будет файтинг со знакомыми фанатам шоу персонажами и упором на соревновательную составляющую.
Проект уже находится в разработке, но его подробностями, в том числе платформами, авторы обещают поделиться позднее.
Игру планируют выпустить в раннем доступе в 2025 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.