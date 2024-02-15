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    По «Аватару: Легенда об Аанге» анонсировали файтинг

    15 февраля 2024
    Фото аватара
    15.02.2024
    2
    0 минут на чтение
    По «Аватару: Легенда об Аанге» ан

    Paramount Game Studio и Maximum Entertainment анонсировали игру по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

    Это будет файтинг со знакомыми фанатам шоу персонажами и упором на соревновательную составляющую.

    Проект уже находится в разработке, но его подробностями, в том числе платформами, авторы обещают поделиться позднее.

    Игру планируют выпустить в раннем доступе в 2025 году.

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    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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