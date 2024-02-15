По «Аватару: Легенда об Аанге» анонсировали файтинг

Paramount Game Studio и Maximum Entertainment анонсировали игру по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Это будет файтинг со знакомыми фанатам шоу персонажами и упором на соревновательную составляющую.

Проект уже находится в разработке, но его подробностями, в том числе платформами, авторы обещают поделиться позднее.

Игру планируют выпустить в раннем доступе в 2025 году.