По «Моногатари» выйдет еще одно аниме

Компания Aniplex объявила, что в работе находится еще одно аниме по «Моногатари». В его основу лягут ранобэ Off Season и Monster Season.
За производство отвечает студия SHAFT. В режиссерском кресле Акиюки Симбо и Мидори Ёсидзава, которые работали над предыдущими сериалами во франшизе. А к дизайну персонажей вернулся Акио Ватанабэ.
Премьера состоится до конца 2024 года.
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Редактор
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