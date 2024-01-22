По «Моногатари» выйдет еще одно аниме

Компания Aniplex объявила, что в работе находится еще одно аниме по «Моногатари». В его основу лягут ранобэ Off Season и Monster Season.

За производство отвечает студия SHAFT. В режиссерском кресле Акиюки Симбо и Мидори Ёсидзава, которые работали над предыдущими сериалами во франшизе. А к дизайну персонажей вернулся Акио Ватанабэ.

Премьера состоится до конца 2024 года.

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