По «Мятежной Луне» Зака Снайдера делают большую RPG

Режиссер Зак Снайдер в одном из интервью рассказал, что в разработке находится «масштабная ролевая игра» по еще не вышедшему научно-фантастическому боевику «Мятежная Луна».
При этом постановщик не уверен, может ли он вообще упоминать то, что проект находится в производстве.
Снайдер отметил, что ему всегда хотелось принять участие в разработке RPG, и после начала работы над «Мятежной Луной» у него появилась такая возможность.
Прямо сейчас он работает над лором вселенной вместе с другими разработчиками. Однако пока непонятно какая студия занимается проектом и для каких платформ.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Забыть всё«Вспомнить всё» по-нашему.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.