По «Мятежной Луне» Зака Снайдера делают большую RPG

Режиссер Зак Снайдер в одном из интервью рассказал, что в разработке находится «масштабная ролевая игра» по еще не вышедшему научно-фантастическому боевику «Мятежная Луна».

При этом постановщик не уверен, может ли он вообще упоминать то, что проект находится в производстве.

Снайдер отметил, что ему всегда хотелось принять участие в разработке RPG, и после начала работы над «Мятежной Луной» у него появилась такая возможность.

Прямо сейчас он работает над лором вселенной вместе с другими разработчиками. Однако пока непонятно какая студия занимается проектом и для каких платформ.